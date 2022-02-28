Netflix《Tinder大騙徒》的受害者絕非拜金女，反而是你該努力追求的對象

Netflix上紀錄片質佳量豐，特別是職場舞弊、白領犯罪相關的議題，如之前介紹過的《洗鈔事務所》、《不義之財》、《國王的豪華音樂節》、《買進名校》等。2022年2月，講述愛情詐騙的《Tinder大騙徒》橫空出世，在國內外都引發了不少的討論。在這些輿論之中，又以「拜金活該派」及「事後諸葛派」人數最為眾多、聲量最大。

「拜金活該派」認為被害人拜金愛財、奢侈享樂、拼命想擠身上流社會，被老梗騙只是剛好而已；另一大派「事後諸葛派」則點出詐騙手法中的處處破綻，並強調若是自己遇到騙局絕對完美破解，最後再用「受害人有夠笨」作為句點。

若你認真花兩個小時看完此片，並且稍微俱備點獨立思考能力的話，會發現上述兩派的荒謬之處。

不落俗套的新型手法

愛情詐騙的套路非常固定，用帥哥美女的照片到處交友、每天噓寒問暖甜言蜜語（但絕不見面），最後利用各種理由（遭遇困難、家人出事、理財投資）把錢從被害者身上套出來。而另一種詐騙龐氏騙局則是歷史悠久，利用「挖新人補舊人」的方式持續吸金，直到泡沫破滅。

這兩種手法已惡名昭彰，成功率不高，得靠廣撒魚餌才有機會找到受害人。以色列裔的Simon Leviev（以下簡稱「渣賽」）腦筋動得極快——如果能夠結合兩種手法的優點、創造出第三種方式呢？

渣賽一表人才，IG上總是名牌服飾、遊艇、跑車、飛機、高檔餐廳，又「剛好」繼承家族的鑽石生意，這種人生勝利組的設定，讓他在交友軟體Tinder上無往不利。Tinder配對成功後，渣賽直接約被害者來他下榻的五星級飯店喝咖啡，聊得盡興後，再邀請被害者一起搭乘私人飛機到其他國家玩。渣賽的生意夥伴、保鑣、前妻、小孩等也都一同隨行。等被害者回到家，什麼怪事也沒發生——既不用投資虛擬貨幣，也不用拿錢買仙股。

高招，真的是高招。

直接見面，證明自己是真人，絕非詐騙集團窩藏在機房的宅宅；約在五星級飯店見面，讓服務人員主動認出他打招呼，證明自己是熟客，不是路過假裝下榻；請司機用豪車接送、免費搭乘私人飛機，種種大手筆證明自己如宣稱的富有，不可能還需要騙錢；前妻如影隨形，證明自己重感情、念舊，不會是渣男；生意夥伴、保鑣、小孩一路隨行，證明排場是真的，畢竟詐騙集團不可能下如此重本；期間完全沒提到投資或金錢，證明自己此行並非貪圖被害者的錢財。

謹慎的被害者若Google渣賽，會發現以色列確實有名為Lev Leviev的鑽石大亨（渣賽謊稱其為自己的爸爸），渣賽聲稱的鑽石公司LLD Diamonds也真實存在。這時渣賽若再送上甜言蜜語，以及情人節花束，一般人早就放下心防、死心踏地了。

錢從哪裡來？

不過，渣賽若想在真實世界持續營造奢華的排場，修圖技巧沒用，得靠真金白銀。根本不是富二代的他，沒有獲利可觀的鑽石事業供他揮霍，他怎麼又有錢能夠住五星、穿名牌、擁豪車呢？

其他的受害者們出錢，標準的龐氏騙局。

前面提過，一旦受害者跟自己確認關係後，渣賽會找時機傳送保鑣受傷流血的照片、上演「敵人來襲」的戲碼。他的邏輯是，商場上的敵人發現他的行蹤，想要對他不利，還好保鑣挺身而出，保住了性命。在這段期間，為了不讓敵人發現行蹤，因此無法動用自己的資金，得向受害人借錢或是借用信用卡。

對於不認識渣賽、已經看到結局的我們來說，這種劇情實在狗屁不通。商場的敵人又不是情治單位，怎麼可能知道你在哪領錢刷卡？就算知道，整個家族這麼有錢有勢，怎麼還會需要平民接濟？

但是，對於已經認定渣賽是另一半的受害者來說，「感性」遠比「理性」重要，再漏洞百出的劇本，都顯得正常不過。很自然地，受害者就算借高利貸也要幫助生命中的最愛，殊不知這些辛苦錢都被渣賽拿去擺闊、吸引下一個受害者。

請珍惜受害者

對於此類受害者，我的想法可能與多數人不同——這種人不是智商低，只不過是天真善良；這種人絕非拜金女，而且是你應該努力追求的對象。她們不是不諳世事、不懂查證，只是善良得完全相信生命中最重要的人，並且傾力助之。我們何曾看過拜金女在什麼好處都沒拿到的前提下，付出任何東西？

更讓我佩服的，是幾位願意出面拍片的受害者。謝謝她們以自己的拋頭露面與不堪，阻止了更多善良女性成為受害者。

渣賽下場

渣賽最後確實被警方逮捕了，不過罪名是「偽造證件」罪，且關了5個月就放出來。之前詐騙得手千萬美元，渣賽自己與假裝生意夥伴、保鑣跟前妻的共犯們完全沒事，仍然逍遙法外，還理直氣壯的表示Netflix的內容全是虛構。原來，外國的司法也經常失靈。

更讓人不可思議的是，即使Netflix讓他的伎倆人盡皆知，他至今依舊過著奢華生活，在IG上還能看到他交了個以色列的模特兒女友。

難道，假的東西演久了，連自己都被騙了嗎？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航