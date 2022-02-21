寒流發威！週末全台74人疑天冷猝死，228連假可望回暖放晴

今（2022）年首波寒流讓全台急凍數日，中央氣象局針對全台20縣市發布低溫特報。寒流也讓各地疑似天冷猝死案件激增，消防局統計19、20日2天全台共74人內科到院前心肺功能停止（OHCA），是否與寒流有關仍待調查。

專家表示，這波濕冷的感覺會一直持續到週四，週五起到228三天連假期間，天氣舒適，僅剩迎風面（北部、東北部）偶有降雨。

寒流發威，週末2天全台74人疑天冷猝死，最年輕僅38歲

《中時新聞網》報導，今入冬首波寒流全台降溫有感，中央氣象局持續針對20縣市發布低溫特報，其中有24測站測得入冬以來最低溫紀錄。寒流也讓各地疑似天冷猝死案件激增，消防局統計19、20日2天全台共74人內科OHCA，最年輕僅38歲，是否與寒流有關仍待調查。其中以台北市23人最多，當中12人放棄急救，高雄則有11人居次。

《聯合新聞網》報導，位於竹北市的新竹氣象站，從昨日入夜觀測到的最低氣溫僅9.8度，新竹縣普遍氣溫皆跌破10度，山區氣溫更低，雖然並未觀測到中低海拔山區出現降雪，不過海拔1048公尺的五峰測站，低溫更是下探到4.4度。新竹縣昨天午後到今晨有6人不幸猝死，最年輕死者是名45歲男性。

南部部分，《聯合新聞網》報導，在這波寒流下，高雄市區氣溫一度低達10.9度，高雄市消防局統計昨凌晨至今上午8時許，OHCA救護案件就有25件，但猝死原因多，是否為天氣驟降造成，將交由醫院釐清。

《TVBS新聞網》報導，心臟科醫生林謂文提醒，近年來中壯年發生猝死的事件越來越多，天氣冷除了年長者要注意外，中壯年也千萬不要以為心血管疾病是中老年人的專利。如果本身有慢性病三高患者，或本身被確認有心血管、腦血管疾病患者要多小心。

週一白天逐步回溫，濕冷感持續到週四

氣象達人彭啟明於臉書上表示，週一白天會逐步緩回溫，但沒那麼快，雨勢則是要到週三、週四才會顯著改變。氣溫雖會逐漸地回升，不過整體的氣溫還是偏低，低溫大致落在13－15度，且因為下雨體感溫度會更低。

彭啟明表示，週二冷空氣減弱，但是由於降雨的關係，氣溫回升的幅度有限。目前看來下一波冷空氣的強度沒那麼強，但預估還是可以達到冷氣團的等級，濕冷的感覺會一直持續到週三、四，時間很長，並提醒大家要穿得暖和，多加注意自己的健康狀況。

至於228連假的天氣如何，《三立新聞網》報導，整體天氣概況到週五就會明顯回暖，氣象局預報員官欣平表示，週五起到228三天連假期間，天氣舒適，僅剩迎風面（北部、東北部）偶有降雨，北部高溫約21至23度；中南部可見陽光，中部24度、南部27至28度。民眾有機會出門踏青，不受雨神打擾掃興。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航