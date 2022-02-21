經濟部提《礦業法》修法刪除「霸王條款」，立委呼籲不要修半套：祖先同意，不代表永遠同意

經濟部在18日提出《礦業法》修法草案預告，修法重點包括刪掉了爭議許久的「霸王條款」並且新增回饋機制。有不少民進黨立委認為，這樣的法條內容仍有瑕疵和不明確的地方，尤其是攸關原住民諮商同意的。

經濟部18日預告《礦業法》修正草案，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案補償規定的「霸王條款」，並要求業者一次性補辦環評，若礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。草案同時新增回饋機制，14天後預告期滿，將送行政院審查。

立委：諮商同意一次就「永遠同意」，修法做半套

原住民立委伍麗華表示，2017年因為亞泥案，社會針對《礦業法》修法的呼聲不斷，甚至獲得25萬人連署，蔡英文也對這樣的民間訴求兩度允諾要修法，終於在2022年看到修正草案端出來。當中有些是肯定的，例如第8條提到原住民採礦如果非營利，不需要申請礦業權，讓原住民族不需要再冒著犯法的風險進行採礦。

伍麗華強調，今天召開記者會，主要就是大家最關心的條文，在這次修法中沒看到。像第50條，針對既有礦業用地，如果沒辦理諮商同意，需要在一年內一次性補辦，如果沒辦理，就廢止礦；而沒徵得同意，就要停工，同意之後才能恢復採礦權。

伍麗華解釋，給予舊礦廠或申請業者一定的合理期間，辦理跟部落族人的溝通說明及取得諮商同意，當然是必要的，可是若沒有說清楚遊戲規則，變成礦業權者可以「無限次」的一再申請辦理諮商同意，形同是「問到同意為止」，這樣不管是對行政機關、部落族人或是業者自己本身，都是消耗社會成本、浪費社會資源的做法；把責任丟回給給原住民族人部落、丟回原民會、業者，變成在這樣的諮商同意申請過程中，各方一再發生衝突，關係持續撕裂。

另外48條，針對新設礦業用地要求礦權業者依照《原基法》辦理諮商同意，並且明定新申請的會給20年權限，「那20年後呢？」伍麗華質疑，既然有20年的期限，代表了解環境會有所變化，那為什麼未來當這個礦權要展延，不納入諮商同意？變成「祖先同意，就永遠同意」。

伍麗華也解釋，她可以理解像採礦這類持續性的事業，需要取得明確且穩定的開發權利，但遠東集團董事長徐旭東之所以可以趾高氣昂的告訴族人：「你的祖先已經同意了！」，就是因為他對於諮商同意「自由、事先、知情、同意」的精神毫無認識。

採礦事業和相關權利的取得動輒持續20、30年，在這麼長時間，天然的地質變化和人為的開發行為都可能讓環境或周遭的人文生態產生變化，採礦行為是否合適繼續進行、在地居民的生活及經濟安全能否延續，都需要定期更新的檢視，這是為什麼採礦權以20年為一期，要繼續開發就應申請展限。伍麗華強調，原住民族的諮商同意一定要設定期限，並在法律中明定，未取得諮商同意的法律效果。

立委洪申翰則補充，在去年9月最高行政法院的判決中，法官很清楚表示，採礦是破壞自然資源、傷害原住民族土地的行為，因此國家在核准礦權展限之前應該先進行諮商；這判決出來後，礦務局的法律見解卻是「只要一次性的補辦諮商同意，就可以合乎判決要求」。

他邀集環保、商務的律師共同針對這個爭議研討，雖然各方有不同評論，幾乎所有的律師都無法接受礦務局這樣的見解，這樣的見解扭曲了判決的意旨。洪申翰表示，雖然現在經濟部版本中，已放入一次性補辦諮商同意，但在當前的所有實務案例中，礦業公司都不願意告知族人，如果族人在自己的傳統領域同意廠商的礦業權，那這個同意的期限是多久？如果法律沒有規範必須定期地取得諮商同意的授權，那就會變成一種「無限期」或更直白的說，是「永久」的諮商同意，這對後世族人是嚴重的權利剝奪。

洪申翰強調，大家簽合約都會有個效力期限，不管長或短，都可以討論約定，但現有的諮商同意機制卻沒有，也就是「一次即永久」如果後代的族人在三四十年後，對於這塊傳統領域有新的打算，想用做別的用途，或是如果三四十年，山頭都被挖掉一大塊了，族人家園的環境條件或衝擊出現太大的變化，想要喊停呢？

這是為什麼，很多立委、很多原民團體，如此希望能在礦業法中放入「每次的展限都要經部落諮商同意」，或是「必須明確規範每次的諮商同意都有明確的效期」，超過期限就需要重新取得授權（就像換約一樣）同時，如果經部落決定為不同意，也有明確停止的法律效果。

洪申翰表示，現在好不容易再次有了將《礦業法》修好的契機，刪除了霸王條款、針對過去沒有環評應該補辦的做法，是校正了過去的不正義。不過對於未來，更應該建立一個相對永續、健康的機制，才能創造較好的關係。

日前也在《礦業法》的林淑芬雖然今天並未出席記者會，也在臉書上表示，初步檢視經濟部推出的礦業法草案，雖然有處理了霸王條款：礦權不再原則許可，例外駁回（第31條），礦業權者拿不到礦權，政府不用再賠天價補償金！礦業權者需要先取得礦業用地所有權人同意才可使用土地，不再出現「提存補償後就可先行使用土地」這件事（第47條）

然而， 許多民間團體的呼籲，甚至最高行政法院的判決結論，都沒有在這次經濟部的草案中看到。包括家在乎的礦權展限一次幾乎都20年，每次展限的把關標準在哪裡、何時環評要進場、何時要進行原住民族諮商同意；這些條文在目前的草案中都沒看到。