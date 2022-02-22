為谷愛凌說幾句公道話：她在中國大受歡迎不是因為「媚共」，而是極為出色的體育成績

在北京冬奧運，最熱門的新聞人物之一，非中美混血兒又代表中國出戰的谷愛凌莫屬（另外一個是涉嫌服用禁藥的俄羅斯花滑選手卡米拉〔Kamila Valieva〕）。在中國「到處都是谷愛凌」，在美國不但特約轉播商NBC在每晚的黃金時段奧運特別節目中，凡是有她的比賽都盡量直播，美國媒體還不斷討論「谷愛凌現象」。

總的說來，在中國，谷愛凌深受歡迎，但在海外，特別是「牆外中文輿論」，對谷愛凌則以指責為多，包括「媚共」、特權（國籍問題）、精緻的利己主義、沒有為人權發聲等等。筆者認為，很多針對谷愛凌的指責都不公道。礙於篇幅，這裡討論其中三個爭議。

谷愛凌大受歡迎，是因為媚共？

首先，谷愛凌在中國大受歡迎，最根本的原因不是因為從美國轉投中國或者說「媚共」等，而是她極為出色的體育成績。

對很多不在中國或不關心冬奧運項目的人而言，谷愛凌彷彿「橫空出世」。然而，在滑雪體育圈中，谷愛凌早就成名。在她轉投中國之前，青年時代代表美國出戰，已拿儘青年組冠軍。到了2018-19賽季代表美國出戰成年組，也在「斜坡風格」（slopestyle，又稱斜坡技巧）比賽中穿金帶銀。

在2019-20賽季轉而代表中國參加世界杯比賽，更加入比賽半管（half pipe，又稱U型台）和「大空氣」（Big Air，又稱大跳臺）項目，三個項目都獲得多塊獎牌。2021的冬季極限運動會，她就拿了兩金一銅。在進入2021-22賽季之後的系列賽中，她更是金牌拿得手軟。於是早在奧運之前，她就已經是超級大熱門。

而在中國，由於舉辦冬奧運，她又有這麼彪炳的成績，於是早就和大量品牌簽訂代言協議，成為頂級流量明星，北京街頭早就是「遍地都是谷愛凌」。

毋庸置疑，她的壓力也是相當大，「吹得這麼狠」，一個成績不好，中國那種「人人喊打落水狗」的做派就不免反噬。結果，谷愛凌的成績更是驚人。在參加的三個項目中，她拿了兩金一銀，完美兌現（甚至超越）了人們的預期。

最先進行的副項「大空氣」是最新加入奧運的項目，她在一年前才剛練，被視為相對的「弱項」。然而，她在最後一跳秀出了自己從來沒有在雪台中做過的高難度動作，一舉超過排名第一的選手獲得金牌，顯示了巨大的心理能力。

在其次進行的第二主項「斜坡風格」比賽中，她在最後一跳之前只排第五，她再次瓶最後一跳的放手一搏，以距離第一只有零點幾分的微小差距，勇奪銀牌。

到了最後一個第一主項「半管」（half pipe，又稱U型台）比賽中，她算得上「降維式的輾壓」，一如正如藥檢事件之前的卡米拉。在預賽和決賽的總共四跳（最後第五條之前已奪冠，因此第五跳變成自由慶祝表演，不算在内）中的最低分的一跳，也高過其他所有選手所有跳的最高分。

值得指出的是，無論是自由式滑雪（雙板）還是與其對應的單板滑雪，兼顧這三個項目比賽的人鳳毛麟角，但同時都具備奪牌能力的就只有谷愛凌一人，而且她還真的奪得兩金一銀，絕對有包攬三金的實力。作為對比，另一個「天才少女」愛沙尼亞選手西爾達魯（Kelly Sildaru）也同時參加這三項，但只獲得一銅，另外兩項分別是第四、第十七名。

可見谷愛凌的實力非常強悍，非常恐怖。

老實說，這樣的實力，這樣的成績，在哪個國家都能獲得奧運參賽權，也都會受追捧。如果她代表美國比賽，也一樣會成為大明星，參見單板半管項目的金牌選手肖恩懷特（Shawn White）和克洛伊金（Chloe Kim）。當然，在美國冰雪基礎強，金牌獲得者多一些，在中國雪上項目原先基本一片空白，加上中國人對奧運金牌的熱捧超過美國人，谷愛凌在中國獲得的熱情也理所當然會更高。從經濟考慮，她選中國更有利。

但無論如何，谷愛凌在中國如此受歡迎，體育成績是根本原因。這不是「轉投中國」就能做到的。參見花滑的朱易的例子，同樣是從美國轉投中國，但成績暗淡，被中國網友網暴，誰會找她代言？

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其次，很多人質疑她在美國出生、長大、訓練，以前還代表美國出戰，為什麼要代表中國？

其實，在近二、三十年，隨著全球化，類似谷愛凌這種轉投他國比賽的例子在世界範圍内比比皆是。

以足球為例，法國國家足球隊很早就是一大片黑人球員，他們都因在前法國殖民地而獲得代表法國的資格。在足球界近些年更出名的例子是德國足球隊，因為傳統上德國足球員都是白人，但隨著國際婚姻的增多，父系或母系是德國人，其子女都可以選擇為德國出戰，於是德國國家隊的黑人也多了起來（比如後衛博阿滕〔Jérôme Boateng〕和呂迪格〔Antonio Rüdiger〕、邊鋒薩內〔Leroy Sané〕和格納布里〔Serge Gnabry〕等）。

隨著國際移民的頻繁，很多國家還把沒有任何血緣關係的人歸化進來代表本國出戰。比如英國的男子長跑運動員法拉（Mo Farah）是索馬利亞人，幫助英國在奧運奪得四面金牌。再比如荷蘭女子長跑運動員哈山（Sifan Hassan）是衣索比亞人，代表荷蘭在奧運獲得兩金一銅。代表俄國在2014年冬奧奪得多枚金牌的短道速滑維克多・安（Victor An）原先是韓國國手，等等。

就以美國為例，即有美國人代表其他國家出賽的例子，也有其他國家人代表美國出賽的例子。