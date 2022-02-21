想像《哈利波特》沒有作者：《紐約時報》訂閱制廣告疑似「取消」JK羅琳，引發網上撻伐
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身為寫出《哈利波特》的暢銷作家，JK羅琳最為人知的是她對於生理性別（sex）與性別認同（gender）的看法，也因此被冠上「恐跨症」等標籤，是美國「取消文化」中典型的案例之一。
美國自由派大報《紐約時報》本月7日在YouTube推出一系列呼籲訂閱制的廣告影片，在這四則強調種族、性別多元的廣告裡，其中一則提到「想像《哈利波特》沒有作者」，疑似要「取消」爭議性作者JK羅琳（JK Rowling），在網路上引發軒然大波。
為了突顯廣大訂閱者的不同背景及興趣，《紐約時報》的廣告中找來四個訂閱者—Lianna、Jordan、Becky和Vera—各自有30秒的時間講述他們的興趣、價值觀、與生活風格。每隻影片的最後都以同一句標語作結：「給獨立思考者的獨立新聞」。
其中一名叫蓮娜（Lianna）的黑人女性，在這則30秒的影片中提到，她透過《紐約時報》找尋不同觀點的和諧，包括打破二元對立、擁抱酷兒與多元種族文化等等，《紐約時報》似乎想透過這個廣告，吸引年輕、多元的讀者。不過其中一句「想像沒有作者的《哈利波特》」，卻被認為是在針對作者JK羅琳。
這句爭議台詞也被放在地鐵的廣告牌上。
這句「想像《哈利波特》沒有作者」的台詞，其實是2020年《紐約時報》一篇報導的標題—「哈利波特迷重新想像沒有作者的世界」（Harry Potter Fans Reimagine Their World Without Its Creator），內容提及JK羅琳對於跨性別的看法讓粉絲們心碎，他們試著將作家與作品區分開來，在同人圈中繼續創造魔法世界，甚至在同人小說涵蓋酷兒角色進來，報導引述一名非二元性別者的話，「我根本不需要JK羅琳。」
JK羅琳怎麼了？
除了身為寫出《哈利波特》的暢銷作家，JK羅琳最為人知的是她對於生理性別（sex）與性別認同（gender）的看法。像是2020年在個人Twitter上轉貼了一篇討論生理期與衛生條件的文章，不滿文章標題刻意不用「女性」來稱呼「有月經的人」，在LGBTQ社群引發激烈反彈（不只是女性才有月經，男性在接受跨性別手術後的也會有月經），跨性別者認為羅琳將他們排除於「女性」的身分認同之外。
羅琳後來辯護說自己「認識且愛著跨性別者」，只是認為「若生理性別不是真實的，便是抹去全球女性存在的事實」，並說自己並不害怕說實話。
但羅琳也被發現曾對一則形容跨性別女性為「穿裙子的男人」的推文按讚；並曾轉發一篇蘇格蘭警察在性侵刑案登記採用嫌犯自我性別認同的報導，抨擊「性侵妳的陽具人（Penised Individual）是一名女人」。
因為這些言論，羅琳被冠上「恐跨症」、「排除跨性別的基進女性主義者」（TERF）等標籤，是美國「取消文化」中典型的案例之一。
因反跨性別人士的言論飽受抨擊，羅琳成為了「不能說出名字的那個人」，在HBO近期播出的《哈利波特20周年：重返霍格華茲》特別節目中，電影的演員、導演都接受了採訪，但羅琳的缺席格外引發外界注目。不過也有報導指出，是羅琳和她的團隊拒絕了電影公司的邀請，並強調這與羅琳過去針對跨性別的爭議言論無關。
各界怎麼看《紐約時報》這則廣告？
雖然羅琳不是最受歡迎的作者，但《紐約時報》這則針對她的廣告，同樣受到不少撻伐。
支持羅琳的網友說，「事實就是事實。沒有人能改變生理性別，就像你不能改變《哈利波特》的作者一樣。你可以天馬行空的想像，但現實仍不是你想的那樣。」
有人說，「讓『我不喜歡JK羅琳』成為你最突出的人格特質，與獨立思考完全相反。」反諷《紐約時報》主打的媒體特質與客群；也有網友表示，既然《紐約時報》想要「取消」JK羅琳，那她也打算取消訂閱《紐約時報》，並稱「一週0.25美金的價格，也不能說服我繼續訂閱一家如此藐視女性，甚至在廣告中以取消女性作家為樂的新聞報紙。」