想像《哈利波特》沒有作者：《紐約時報》訂閱制廣告疑似「取消」JK羅琳，引發網上撻伐

美國自由派大報《紐約時報》本月7日在YouTube推出一系列呼籲訂閱制的廣告影片，在這四則強調種族、性別多元的廣告裡，其中一則提到「想像《哈利波特》沒有作者」，疑似要「取消」爭議性作者JK 羅琳（JK Rowling ），在網路上 引發軒然大波。

為了突顯廣大訂閱者的不同背景及興趣，《紐約時報》的廣告中找來四個訂閱者—Lianna、Jordan、Becky和​Vera—各自有30秒的時間講述他們的興趣、價值觀、與生活風格。每隻影片的最後都以同一句標語作結：「給獨立思考者的獨立新聞」。

其中一名叫 蓮娜（Lianna）的 黑人女性，在這則30秒的影片中提到，她透過《紐約時報》找尋不同觀點的和諧，包括 打破二元對立、擁抱酷兒與多元種族文化等等，《紐約時報》似乎想透過這個廣告，吸引年輕、多元的讀者。不過其中一句 「想像沒有作者的《哈利波特》」，卻被認為是在針對作者JK 羅琳。

這句爭議台詞也被放在地鐵的廣告牌上。

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