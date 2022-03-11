幼教申訴不斷，為何「視幼兒如芻狗」恣意打罵的幼教老師有恃無恐？

文：陳稚宜

人本教育基金會這兩年總共接到15件幼教申訴案，包含強迫餵食、要孩子吃廚餘、毆傷孩童、甚或要全班不理幼兒等。孩子最小二歲最大六歲，卻在幼稚園遭遇如此殘酷、不合理的對待。

總統說：「0－6歲國家一起養。」，我們現在不得不追問，國家，會怎樣一起養？一個已經簽約要落實兒童權利公約的國家，我們的幼兒政策，絕對不能只在討論補助多少錢，還要問，是怎樣的「養育文化」用掉了這些錢。

只從申訴案例來談，可能不能說「這就是全貌」，但從這些事件中，我們絕對可以來檢視，養育文化中的糟粕。

視幼兒如芻狗——隨意打、罵、捏

人本經手的申訴案例中，最多的就是體罰，這個深入校園的儒家思想遺毒，在幼教老師身上發揮的淋漓盡致，視幼兒如芻狗恣意打罵就是一種：

大班孩子畢業典禮排演，前導師覺得孩子沒跳好，從背後大力拉扯孩子導致孩子摔倒顏面有擦挫傷。

孩子咬傷同學，老師就用指甲掐孩子的手臂，孩子回家後發現手臂上有瘀青。

兩歲半的孩子上幼兒園第三週臉上有瘀青，老師跟爸媽謊稱小孩在廁所跌傷，但孩子回家後說老師有打他。為了釐清是哪位老師動手，家長上網進入幼兒園的網頁讓孩子指認，小孩說喜歡園長和A老師，但一見到B老師就說：「我害怕這個老師、討厭這個老師，這個老師會打我、罵我、捏我。」

這些會體罰孩子的老師們，只要孩子不順他的意、不夠聽話、不夠符合期待就會打、罵、捏孩子，其他園內的旁觀老師即便看在眼裡，也不會勸阻，甚至幫忙說謊包庇。

孩子上幼兒園就像擲骰子賭運氣，遇到不適任老師打傷孩子，家長去報案，換來警方冷淡回應：「要是不成立的話，你們會變誣告喔。」無論是警方的輕視態度還是老師們的師師相護，都是對孩童的羞辱與歧視，這是台灣教育中一個核心且根本的問題，老師的地位備受尊敬，即便打傷了幼兒，隨便說個理由都可以輕放。

侵犯幼兒身體自主權——強迫小孩吃東西

吃飯是與生俱來的重要生存能力，也是自主控制發展的一部份，什麼東西要吃下肚，什麼不吃，孩子們當然需要嚐試接觸的機會，但最後的決定權還是在孩子身上。過去極權皇帝要求大臣、子民喝下毒酒。沒有想到，21世紀的現在，幼兒園老師宛如皇帝般逼小孩吃廚餘。

老師把孩子的嘔吐物裝袋掛在孩子脖子上，要孩子在教室門口罰站。 媽媽去接小孩下課，老師先跟媽媽說因為小孩不自己吃飯和畫畫，所以她有打了幾下，力道可能有點大，有點受傷，跟媽媽簡單道歉。但事實是，小孩吃飯哭到吐被打。媽媽發現小孩身上至少有四處瘀青、微血管破裂，當晚直接就醫、驗傷。 小孩因為吃飯比較慢，幼兒園的四個老師不願意陪她還會連名帶姓的吼她、用力打她的頭。有一天，孩子回家跟爸媽說：「我不想吃瓜瓜，把瓜瓜丟到小豬桶裡，老師拿起來叫我吃下去，我跟老師說瓜瓜髒掉了，老師說沒關係，就把瓜瓜塞到我的嘴巴裡，我就吐了，老師要我把吐出來的東西吃回去，我就吐更多。」

我在閱讀申訴案時，心中充滿困惑，老師強迫孩子吃飯、吃廚餘、掛嘔吐物在脖子上，到底要教孩子什麼？孩子可以學會什麼？想要找一個類似的情境來思考，竟然想到早年的孤兒院，但這些孩子可都是有爸爸媽媽的。

孩子進幼兒園是要建立自我的發展、慢慢學會與人互動相處，不是立即要學會遵循社會規範、看懂別人的臉色、或是配合老師行事方便；再者，吃飯本應該是享受的事，這樣只會讓孩子在沒有學會珍惜食物之前，就先害怕食物—問題是，老師在乎這個嗎？

惡行的溫床，是體制的包庇縱容

這起申訴發生在台北市某公立幼兒園，孩子在上學兩週之後跟爸媽說「不想去學校、可怕的學校」，也開始出現奇怪的舉動，例如：不正常尿失禁、突然語出「不要發呆」，且會無意識打大人的手等。

爸媽調查後發現孩子在學校被教保員性騷擾，而且受害的幼兒不只一位。孩子說，在幼兒園睡覺時，老師（教保員）會用鉛筆劃她的手、用鉛筆刺她的屁股，還會「把我帶到校園溜滑梯旁，命令我脫掉褲子及內褲，用東西戳我的下面，我跟老師說不可以，但他還是繼續，我就一直哭。」

人本介入調查後發現，這所幼兒園不只一位教師行為不當。其他的不當行為還包括，因為孩子沒有脫鞋子，老師就對孩子破口大罵、老師威脅同學要將他們換到特教班、小孩尿褲子，老師讓小孩穿著尿溼的褲子一整天、老師用力拽拖學生、吼罵孩子⋯⋯。

更可惡的是，園方明白幾位老師都有虐待學生的問題，但第一時間並不是通報處理，而是找其他家長為自己聲援以及找學者為自己背書，且在事發後的調查程序上，利用幼兒的表達能力不如成人，以引導式問題詢問幼兒，導致幼兒多次不願意陳述，讓調查結果對園所有利。

公立幼兒園是地方政府最可以介入處理保障幼兒的地方，但是從學校到教育局層層官僚都不願意多花心思介入處理，調查會議開在孩子受傷害的園內且要求幼兒參加，調查的會議記錄也由幼兒園老師寫，這些粗魯的行為明白的嘲笑家長、嘲笑孩子們，因為學生會畢業、會離開校園，保護老師比較重要——即便不適任。

那麼，問題只剩下一個：這批孩子離開之後，還會有下一批孩子。要多少孩子受傷，你們才願意處理老師、處理園長、處理幼兒園不當對待的問題？讓我們再強調一次，這些都無關幼教教學專業，這些都只是在說，不要讓幼兒在幼教中身心受傷害。要談該在幼教教什麼嗎？你們先停止傷害以及包庇傷害，才有資格談論。

本文經人本教育札記授權刊登，原文發表於此

原標題： 不可思議事件簿—幼教申訴案

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航