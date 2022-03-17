2022/03/17,
拉美

中國與阿根廷在主權議題上相互取暖，「一帶一路」在拉美獲得重大突破

中國與阿根廷在主權議題上相互取暖，「一帶一路」在拉美獲得重大突破
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於「一帶一路」倡議在拉丁美洲的推動遭遇到「大國瓶頸」，拉丁美洲主要經濟體均未與中國簽署備忘錄，因此此次阿根廷與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，達成對拉丁美洲大國之突破，對中國而言具有重要意義。

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

在美國聯合英國及澳洲等國對今（2022）年北京冬奧實施外交抵制下，阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Ángel Fernandez）於2月4日至6日出席北京冬奧會開幕式並訪華，期間於2月6日與中國簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》，以及《關於深化中阿全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

阿根廷於1972年2月19日與中國建交，2022年2月19日兩國元首互致慶祝建交50週年賀電，宣布2022年為中阿友好合作年。自21世紀起，阿根廷與中國的關係開始深化，從2001年「21世纪全面合作夥伴關係」、2004年「戰略夥伴關係」，到2014年7月習近平訪問阿根廷時，宣布提升為「全面戰略夥伴關係」。

除阿根廷鄰國巴西外，中國近10年來皆超越美國成為阿根廷第二大貿易伙伴，以及阿根廷第二大出口市場。

「一帶一路」倡議在拉丁美洲的推動遭遇到「大國瓶頸」，巴西、墨西哥、及哥倫比亞等拉丁美洲主要經濟體均沒有與中國簽署備忘錄，因此此次阿根廷與中國簽署「一帶一路」諒解備忘錄，達成對拉丁美洲大國之突破，對中國而言具有重要意義。

拉丁美洲是「21世紀海上絲綢之路」的「自然延伸」

中國政府於2013年提出「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」倡議，陸上絲綢之路主要是從中國大陸出發，沿著經中亞、俄羅斯到達歐洲，或由新疆經巴基斯坦到印度洋、中亞與西亞到達波斯灣和地中海沿岸各國；海上絲綢之路則自中國大陸沿海港口經南海到印度洋，延伸至南亞、中東、北非及歐洲各國。換言之，「一帶一路」倡議初期與拉丁美洲毫無關聯。

2017年5月14至15日在北京舉行首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，智利及阿根廷拉丁美洲兩大國總統親自出席；5月17日，習近平在與時任阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）舉行會談時，強調拉丁美洲是「21世紀海上絲綢之路」的「自然延伸」，拉丁美洲成為「一帶一路」建設不可或缺的重要參與方。

2017年及2019年兩屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，智利巴舍萊（Michelle Bachelet）總統及皮涅拉（Sebastián Piñera）總統均親自出席。2018年1月在智利舉行的中拉論壇第二屆部長級會議中，通過《關於「一帶一路」倡議的特别聲明》。至2022年2月與阿根廷簽署諒解備忘錄後，中國已經和148個國家，32個國際組織簽署200多份共建「一帶一路」合作文件。

拉丁美洲方面，巴拿馬在2017年11月與中國建交後，成為第一個與中國簽署《關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》的拉丁美洲國家；薩爾瓦多、多明尼加及尼加拉瓜在與中國建交後，均立即簽署「一帶一路」的諒解備忘錄；迄今中國在拉丁美洲共與21國簽署備忘錄，但巴西、墨西哥及哥倫比亞等拉丁美洲主要經濟體尚未與中國簽署。（詳見附表）

  • 拉丁美洲國家與中國簽署「一帶一路」合作備忘錄一覽表
拉丁美洲國家與中國簽署「一帶一路」合作備忘錄一覽表
資料來源：作者綜整

中國承包阿根廷基礎建設工程並提供貸款，涵蓋核電、水電及鐵路領域

阿根廷是中國在拉丁美洲重要承包工程市場，承包領域涵蓋水電、鐵路、能源、通訊等，累計簽訂承包工程合約超過200億美元，已完成營業額超過100億美元。

中國與阿根廷在清潔能源領域合作有相當成果，兩國於2015年2月簽署「關於在阿根廷合作建設壓水堆核電站的協議」；採用中國自主三代核電技術「華龍一號」（ACP1000）的阿根廷第四座核電廠「阿圖查三號（Atucha III）」，於今年2月1日正式簽約，由中核集團負責工程總承包；核電機組所需85％的費用約80億美元，由中國工商銀行等負責融資。此為中國核電技術首度出口拉丁美洲，對中國核電走向國際具有重要意義。

在2014年7月習近平訪問阿根廷期間，兩國元首見證由中國銀行團提供47億美元貸款之「基什内爾－塞佩尼克」（Néstor Kirchner-Jorge Cepernic）水力發電廠（中國稱基賽水電站）協議簽署，並在2015年2月阿根廷總統訪華期間正式啟動開工儀式。

該水力發電廠位於阿根廷南部巴塔哥尼亞（Patagonia）高原，為世界最南端的水電發電廠及阿根廷史上最大的水利工程，由中國葛洲垻集團（CGGC）聯合阿根廷企業Electroingeniera SA承建，興建過程雖遭遇法律障礙，但已於2020年底排除。

2020年12月11日阿根廷與中國簽署總價值達46.95億美元的鐵路項目協議，中國機械設備工程公司、中國鐵建公司和中國中車國際公司等三家企業，在阿根廷總統府與阿根廷交通部和鐵路運營公司，簽署四項鐵路合作協議，包括貝爾格拉諾（Belgrano）貨運鐵路改造項目補充協議、聖馬丁（San Martín）貨運鐵路改造、北巴塔哥尼亞走廊鐵路改造和採購客運鐵路車廂，所需資金由中國提供貸款。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

中阿雙方相互堅定支持，涉及國家主權的核心利益

中國與阿根廷兩國皆有涉及主權的國家核心利益需要對方支持，阿根廷與英國存在主權爭議，並曾因此發生戰爭。

位於阿根廷南部巴塔哥尼亞（Patagonia）高原以東約500公里海域的福克蘭群島（Falklands Islands，西班牙文稱馬爾維納斯群島Islas Malvinas），自1833年起為英國所控制，列為其海外領土，阿根廷堅稱於1816年獨立時從西班牙手中繼承群島的主權。


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