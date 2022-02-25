韓國反覆無常的防疫政策，是否為3/9總統大選的結果再添變數？

迄今COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）仍肆虐全球，回頭想一想，時間過得很快，此世紀之毒已在地球流傳兩年多，讓全球國家採取了不少防疫措施，不論是身為教育者的我，曾採用線上教學外，一般老百姓也可能受到疫情影響，曾WFH（Work From Home）或放疫情假等，疫情改變人們日常巨大，在此敬祝大家都能平安地度過這疫情危機，照顧好身體。

然而，話說回來，隨著許多專家學者指出，變種病毒Omicron的症狀接近感冒，甚至傳出可能成為終結疫情的「天然疫苗」後，許多國家也紛紛採取與病毒共存之姿抗疫，諸如日本、新加坡、紐西蘭，乃至我較為熟悉的韓國，皆是最明顯的例子，而這也迥異目前台灣人民政府上下一條心，「清零」的防疫措施。但只能說，與病毒共存以成國際趨勢，也在台灣興起了不少討論。

然而，眼看各國解封在際，如據2月初報導，菲律賓將結束鎖國邊境，而印尼觀光勝地峇里島也將解禁，開放給施打疫苗的國際旅客入境；跟進的馬來西亞，預計最快在3月也將開放旅客入境，連同國人最愛去的日本旅遊行程，也已經在台灣國內旅行社內蠢蠢欲動。

但我們好奇的是，當人類與病毒共存成為一種趨勢，會帶來怎麼樣的陣痛期與波及？若以韓國為例，身為國際優良防疫生的台灣，是否已經可以接受「先行」現況呢？

就我看來，與病毒共存的首要衝擊，莫過於確診數的暴增。諸如目前與病毒共存的韓國，當地國人迎來每日遽增的確診人數，諸如2月19日當地確診人數，已經突破單日10萬人，平均七日的確診者竟高達8萬544人，此確診數字，想必初期必會讓台灣人大感不適。

次之，確診者極有可能占盡電視螢幕，諸如去（2021）年某知名陳姓藝人染疫，就曾造成社會一片熱議，更別提目前的韓國螢光幕上，確診的藝人不勝可數，諸如多位成員確診的知名樂團BTS、打過第三劑疫苗知名藝人，李昇基也於日前確定染疫，甚則女團ITZY其中的成員Lia與禮志也傳出不幸消息；以及九人男團CRAVITY的成員，只有兩位沒有中鏢等等。

屆時，這樣的染疫藝人或占有發語權的人士之確診消息，恐會躍升每日新聞，成為與我們共存的「日常」，而此日常，在初期勢必會造成民眾恐慌。

此外，先不論搶盡電視鎂光燈的藝人或知名人士，對於一般老百姓，極大可能要接受如同現今韓國政府的做法，為了維護醫療體系，保留適當資源給中重症者，不再進行大規模的匡列採檢，甚者放棄追蹤輕症者，連同實聯制日漸放寬、商店營業時間也日漸拉長等政策，這些都將在初期，一再再考驗迄今嚴行清零、圍堵病毒的台灣國人心態，試問台灣國民是否已有完全心理準備，抑或國民素養養成，面臨無採檢、輕症者在家自主管理等防疫現況呢？

再者，解封後的與病毒共存的「陣痛期」也是一大考驗。如韓國於去年曾兩度信心十足地採取與病毒共存政策，但後期皆出現政策大轉彎窘境。

如當地政府於去年12月放寬防疫政策後，竟沒想到每日確診者突暴增到7000多人、致死率提高後，政府擔憂國內醫療資源崩潰，故再度宣布放緩解封，緊縮防疫政策；而此搖擺的政策，徒增百姓之擾，也讓百姓對於一下子解禁一下子緊縮防疫的政府，怨聲不斷，導致當權者面臨支持率低落評價。

儘管現今隨著Omicron成為韓國主流毒株，染疫人數症狀與致死率也與過往Delta病毒不同，再加上防疫藥物改善、疫苗充足之下，但我們仍得提醒當權者，是否已經完全準備好了呢？不然朝令夕改的解禁防疫政策，恐造成大量民怨。

然而，解禁後，社會不是一味地迎來歌舞昇平、平安無事之姿，日常病毒並沒有消失，而多人群聚的場所，諸如年輕朋友聚在一起的KTV與健身房，乃至多人來往的長照機構、醫院至機場，甚至防疫力相較年輕人比較低落的老年人聚集的活動中心等，都可能面臨輕症狀者大爆發，抑或病毒再度變種之可能性，而這些韓國都已經先為我們做了示範，在此也值得國人多加注意。

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除此之外，之所以讓我注意到韓國目前與病毒共存，最特殊的案例，即是在下個月3月9日，即將舉行第20屆韓國總統大選。在此先不論各大候選人所提出來國安政策、治國藍圖，面臨目前確診人數激增，當地選戰也出現不少變數。

日前（2月14日）傳出，「國民之黨」候選人安哲秀的妻子金美京確診，間接導致自己的丈夫，得被迫取消掃街拜票、減少與選民互動，與其他候選人同台辯論國策等選前活動，或多或少影響自身選情，而此突然的政治風暴，恐讓這位總統候選人難以接受。

再不到三週的時間，韓國當地即將實施人民作主，出門投下神聖一票的選舉大事，而在與病毒共存之際，也讓文在寅總統日前主持國務會議，正式通過修正決議案，將原先法定的選舉時間，從原本的早上六點到晚間六點，多延後一個半小時至晚上七點半，讓確診者與隔離者在後面這段時間出門投票。

但此區別投票，不禁讓人好奇，會不會如同韓媒所報導，將迎來單日確診20萬確診高峰期，於選民間形成一種（反中情結）報復性投票？選民報復中國旅客帶來疫情，投票轉而支持親美政黨？抑或選民採取消極態度，怕出門投票被標籤化、污名化，間接告訴他人他是確診者，而降低自身投票意願，只能說疫情造成選舉不少不確定因素。