影迷必去！倫敦的影院博物館

倫敦最美好的地方是這裡有很多博物館。美中不足的是，不少博物館因為缺乏資金而關門，而近年的疫情更是雪上加霜。封城期間，我最期待重開的博物館是位於肯寧頓的「影院博物館」（The Cinema Museum），但當其他展覽場地都正常開放之時，這家私營博物館卻叫人等了又等。因為資源緊絀，「影院博物館」只會在放映活動及導賞團時段開放，遊客須預訂門票。因為人手不足，電郵查詢也要等數天才收到回應——無論如何，終於等到它重開了。

圖片由作者提供

肯寧頓是個老區，從地鐵站出來，鑽過幾條小街，看到一幢維多利亞式建築，就是「影院博物館」。走進大門，只見一堆殘舊的放映機列隊歡迎：「你好！」一把聲音從這堆舊機器中傳出來，難道被改裝成揚聲器？一個約七歲的小男孩突然從放映機後方跳出來，「我叫查理斯，是你今天的嚮導。」

這裡的燈光、展品和建築物一樣，浸淫在歷史的氛圍之中。像成人這般高的放映機對面放著一堆剪接台，差不多是查理斯的身高，隨意堆在地上。「你看！菲林還留在這兒呢！」彎腰一看，一條16mm的舊菲林從機器吊下來，但倒轉的影像令人難以辨識是甚麼影片。

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走廊兩邊牆上鋪滿了上世紀的節目表及票價牌。不少節目表的牌子的邊上都標記者U、A和H，我問查理斯那些字母代表甚麼，他說：「那些是電影分類，U代表universal exhibition，我都可以看；A代表adult，我要跟著大人才可以進場；H則代表horror，我要等到成年才可以看呢！」

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走廊轉角處，看到占士甸等明星的肖像守護著洗手間；右方的展覽區被圍欄封了，冷不防有個成年人的身影在眼角閃過，幾乎嚇了一跳，原來是一個時裝模特兒模型，穿著以前戲院帶位員的制服。查理斯說：「以前的導賞員會穿著這些制服，不過我個子太小，穿不上。」小男孩穿著鬆垮垮的衣服，有點殘破，有點過大的皮鞋沾著泥巴，使他走起路來有點滑稽，但又無阻他靈活地在展品之間穿插。

我停在一個寫著「QUEUE HERE」的木牌前，查理斯走到走廊另一頭：「那個是展品！」這裡的展品擺放十分隨意，宣傳廣告牌、海報和明星照片鋪在牆上。有少數展品放在玻璃櫃裡，包括電影主題的精品、早期有聲電影放映用的黑膠唱片、一卷用反射原理運作的不透明金屬菲林……都充滿著懷舊的氣息，在手寫的說明旁邊積著點點灰塵和木屑。

小男孩領我到二樓的大廳，入口處有個大書櫃，放著電影舊書刊讓人購買，旁邊桌上還有免費送贈的舊唱片，由一堆電影角色雕像看管著。這個大廳一半是酒吧，另一半是放映廳，平日會播放老電影，放默片的話還有樂隊現場演奏。不過這刻舞台上推滿了各類和電影相關的器材和物品，在幽暗的燈光之下看不清楚這裡是貨倉還是展覽館。

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「這家私營博物館缺乏資金和人手，收藏品都是創辦人自己搜集回來的」查理斯解釋道，「在1970年代，英國有很多戲院關門，他們便走進去搶救，能拿甚麼拿甚麼，連地毯都收回來。」這裡還有一個圖書館和檔案室，收藏了電影達人Vic Kinson的三萬多張明星資料卡，是他自行設計，逐一把演員的個人資料抄寫在卡片上而成。可惜博物館這時還未完全開放，這些藏品都被關在門後。

「影院博物館」也收藏各類菲林格式的影片，包括新聞、廣告和實驗電影，這裡都有合適的機器放映。創辦人之一Ronald Grant曾是放映員，所以他會邀請大眾把用菲林拍成的家庭影片拿來放映。不少人在閣樓找到長輩遺下或自己年輕時拍下的舊影片，但在家裡沒有方法看到內容，便拿到這裡求助。「有人曾把長輩留下來的舊菲林拿來放，怎料在影片中看到親人的裸體，十分尷尬！」查理斯說完哈哈大笑。

不經不覺天暗了，查理斯踏著大鞋子送我到大門。「你住在這附近嗎？」我問道。「我就住在這兒呢！」查理斯答，「我家裡很窮，父親離開了，母親患了病，只能把我送到這裡個勞動濟貧所，這個以工作換取食宿的地方。」——我有點摸不著頭腦——他搖搖晃晃地繼續說：「但我喜歡表演，為人帶來歡樂。我要做明星，賺很多很多錢！讓世人都知道我的名字：差利卓別靈！」

有關倫敦的「影院博物館」（The Cinema Museum, London）： 地址是The Master’s House, 2 Dugard Way (off Renfrew Road), London SE11 4TH，鄰近Kennington地鐵站。參觀須先預約，收費及其他資料請參考其網站。 「影院博物館」現址建於1873年，原為勞動濟貧所Lambeth Workhouse，傳奇喜劇巨星差利卓別靈（Charlie Chaplin，原名Charles Spencer Chaplin）小時候曾住在這裡。博物館一直艱苦經營，現址業權為私人發展商擁有；後者表示，若他們在這區的規劃申請失敗，便會以價高者得方式售出博物館所在的過百年老建築。若你想支持這家博物館，請關注他們的「救亡計劃」。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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