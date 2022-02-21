2022/02/21,
社會

防疫自救：現時住邊度最多被強檢？

防疫自救：現時住邊度最多被強檢？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

網上有說法指近年村屋租售活躍，賣點為「村屋有助幫你避開疫情」、「唔駛搭Lift」，不過這並不代表住村傳染機會低。

（編按：本文寫於2022年2月19日）

近日強檢大廈激增，如果從被強檢大廈類型看，可見主要集中於公屋屋邨，佔了近7日遭強檢大廈的三分之二（共95座），而出售單位（私樓+居屋）只佔不足三分一，村屋更加係0%。現時公屋住戶人數佔全港人口約三成，從比例近日公屋成為較集中強檢對象。

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圖片由作者提供

這表示公屋住戶確診數目較多？由於政府已經不再將每日數千個確診個案逐個公佈個案居住地點，只有14日確診個案到過或居住的地點，除了有廣泛報導的葵涌邨及疫情記者會的重點提及，現行公開資料無法證實確診個案在某地點的集中程度，只能從「強檢大廈」的資料透視疫情的集中程度。

由於現時強檢準則（大概）是一棟大廈內有兩戶人家確診，這亦解釋到為何村屋強檢比例為0%：即使現在分層出售丁屋屋苑非常多，但普遍來說一幢丁屋大約最多有2－3戶居住，要同時有2戶確診先符合「強檢資格」，令鄉村建築似乎7日內未有一條在強檢之列。按此準則，同一個唐樓單位數戶劏房感染，會否都只當作「同個單位」而在強檢之列?

網上有說法指近年村屋租售活躍，賣點為「村屋有助幫你避開疫情」、「唔駛搭Lift」。不過這並不代表住村傳染機會低，現時14日確診個案粗略看都有過100條村屬有「曾有個案居住／到訪的建築物」的地點紀錄，亦視乎區內的基建環境狀況（如化糞排污系統）。早前元朗南坑村4歲童猝死後驗出初步陽性，指有與小朋友在村內碰面玩耍，亦有報導指不少村民都在村內沒戴口罩習慣，亦沒有以「村」作單位列入強檢。不過現時已無法掌握同村內有多少累計個案，就算有累積個案都無法從現時強檢大廈資料反映出來。

每日確診個案雖上數千，基本上連醫護都應接不暇，但將所有已有的資訊開放給民眾參與，其實亦非防疫政策下的過分要求，而是令市民更有意識及掌握實際情況的防疫資訊。

參考資料：2019冠狀病毒病-香港最新情況－「7日內強制檢測指明地方」

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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