【訪談】擔心俄羅斯出兵嗎？當地人如何反應？這三位住在烏克蘭的人這樣看俄烏衝突

大家都想問，俄國到底會不會打烏克蘭？

過去幾個星期，西方國家跟俄國進行了幾輪外交談判，卻沒有取得突破。隨後，美國在2月中呼籲在烏克蘭境內的僑民離開，還暫時遷移使館，搬到離俄國邊界更遠的地方，都被外界視為俄國隨時要發動攻勢的跡象。白宮甚至公布情報，說有可能在2月16號到20號之間開打，更讓情勢顯得十分緊繃。

許多討論烏俄衝突的媒體報導，常會聚焦歐、美、俄之間的局勢，烏克蘭本身的立場反而較少被探討。為此，關鍵評論網的《國際大風吹》節目訪問到三位當地民眾，其中包括一位記者，看看身處全世界目光焦點的烏克蘭，如何面對戰爭的可能性？

15萬俄軍兵臨城下，烏克蘭遭三面包圍

眼前的烏克蘭，用兵臨城下來形容並不為過。

過去幾個星期，俄羅斯持續增兵到烏克蘭邊界。截至16號，美國估計總數來到15萬人。俄方表示不是要開戰，只是剛好跟白羅斯舉行聯合演習，同時也在黑海和亞速海進行海軍演習而已，但無論如何，北、東、南三面包圍已經成形，甚至還以軍演的名義，將烏克蘭南方水道幾乎完全封鎖，船隻難以出入。

Photo Credit: 國際大風吹

俄白聯合軍演預定2月20號結束，海上軍演則預定19號結束。換句話說，如果俄軍是假演習真開戰，演習結束前是最方便的時間點。

就在這個緊張時刻，俄羅斯16號表示會從邊界地區撤離一些部隊，讓外界認為情勢出現緩和的跡象，但才不到一天，美國官員又說，最近幾天其實俄軍反而增援了大約7000人。

我們的分析是攻勢隨時可能發動，這陣子我們都是這樣的看法。我們不會會講具體時間點，但我們相信這點而且不斷與我們夥伴溝通，包括歐洲和各地的盟友。 ～美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）

心情如何？烏克蘭人：其實戰爭不是新鮮事

相較於西方各國不斷警告隨時可能開打，烏克蘭總統則是持續呼籲國內冷靜面對，一起保家衛國，甚至曾經在跟美國總統拜登通電話的時候，請西方各國不要散播不必要的恐慌，免得還沒開打，國內士氣就先垮了一半。

其實我們看到各種各樣的訊息，而敵人最好的朋友，就是我們國內的恐慌。 ～烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）

那麼，民眾的心情又是如何呢？

潘小麟是一位烏克蘭當地的台灣僑胞。身兼旅遊部落客與創業者的她，從1996年就全家搬到烏克蘭，已經住了20多年。

說擔心是有擔心，因為畢竟在這邊這麼久了，還有一些工作在這裡，事實上不可能馬上抽身。但（也認為）在這邊住那麼久了，應該不會有什麼太大的問題。 ～潘小麟

她表示，部分當地的台灣留學生比較擔心情勢惡化，因此暫時中斷學業，移動到相對安全的地點。不過就她的觀察，首都基輔的生活一切正常，學校也沒停課。

Photo Credit: 國際大風吹

曾經經歷2014年烏克蘭廣場革命的她，已經做好準備，但並不是那麼擔心現況。

原則上是都還好啦，但是就怕擦槍走火，我們該準備的一些重要東西，都有放好的。 真的不行我們就往西烏克蘭先撤，或者就到歐洲了。

曾經來過台灣的烏克蘭旅遊部落客兼創業者歐萊斯特（Orest Zub）則說，其實烏克蘭建國的路就很崎嶇，已經經歷很多危機，面對逆境已經是一種民族DNA了，而且俄羅斯不是最近才威脅開戰，而是早在2014年就開了第一槍，所以他並不特別緊張

（俄國）第一槍是2014年併吞克里米亞，還有侵略頓巴斯地區，所以這回不是新攻勢。 戰爭依然在烏東的頓巴斯地區持續，每天都有傷亡，從開打以來已經超過5萬人死亡，這是（90年代）巴爾幹戰爭以來，歐洲最大的武裝衝突。 所以我的心情如何，我覺得OK啊，對我們來說這不是新鮮事，一直都是這樣。 ～歐萊斯特

歐美重申軍隊不會協防，烏克蘭人怎麼想？

隨著俄烏衝突的危機升高，歐美各國雖然都表達對烏克蘭主權和領土完整的承諾，甚至增兵到東歐待命，但也都重申，這些部隊不會在烏克蘭境內作戰，畢竟烏克蘭還不是北約成員國。

烏克蘭人會因此覺得西方的承諾只是口頭支援嗎？歐萊斯特說，其實自己保護自己的家園本來就是應該的。

Photo Credit: 國際大風吹

所以我們必須靠我們自己囉，基本上每個社會（裡的人），每個商家老闆，都要做到這點吧。他們首先要自立自強。

而烏克蘭記者，長期觀察俄軍在烏克蘭邊界動態的「762計畫」創辦人瑪歌（Margo Gontar）則表示，西方無法入烏作戰，或許烏克蘭人會有點洩氣，但她不會很意外，也強調歐美對烏克蘭還是有包含軍火在內的實質支援，民眾已經很有感了。

對烏克蘭的支持——我是說具體支持，像資金、標槍飛彈之類，對烏克蘭人來說意義重大，大家會在社群媒體上一直討論、分享等等。 ～瑪歌

瑪歌也指出，烏克蘭人不會坐以待斃。作為陸軍後備戰力、負責保護大小城鎮的烏克蘭國土防衛隊，近幾個月一直有新血加入，不只是年輕的男男女女，甚至還有50歲以上的長輩自願受訓。

Photo Credit: 國際大風吹

你看到這個人，你不會想到軍隊或民兵，但他卻在準備保衛自己的城市。 不過有時候坦白說，會發現自己的心情有點小崩潰，就是突然意識到（危機）的時候，但你會很快放下念頭，繼續把該做的事情做好。

外國媒體大量關注的戰爭威脅，對烏克蘭人來說，是近在身邊、早已習慣的事實。如果真的打起來了，當然必須應變，但也不用太過慌張。瑪歌說，這段時間以來，全世界都在猜俄國到底會不會打，但或許製造這種緊張情勢，正是普亭要的。