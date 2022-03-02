假牙材質比一比：全瓷冠、金屬假牙、金屬燒瓷，哪一款最兼顧美觀與耐用？

文 : 林家丞醫師

假牙分成固定式假牙與活動式假牙。固定式假牙會固定在我們嘴巴裡面，就像是我們自然的牙齒一樣，可再細分為牙套、齒雕與牙橋。而活動假牙則是每天需要拿下來清潔，通常適用於大範圍的缺牙，相對固定式假牙比較會有異物感，使用起來跟自然牙齒會有很大的差別，通常需要較長的時間適應與定期調整。

固定式假牙有很多種材質可以選擇，大致可以分成全瓷冠（陶瓷假牙）與金屬假牙，這兩種假牙材質都可以額外選擇外層燒瓷，來增加美觀程度。然而燒瓷的假牙如果受到較大的咬合力，可能會有瓷崩的現象，因此比較適用在前牙美觀區的假牙。

圖片來源：品御牙醫；案例提供：新竹品御牙醫 林家丞醫師

三大類假牙材質特色

一、全瓷冠

全瓷冠又稱為陶瓷假牙、全瓷牙冠。全瓷冠假牙是不含金屬成分，顏色透光度與真牙相近，有很好的美觀性，另外生物相容性較好，不會造成牙齦過敏與染色。全瓷冠依照成分，可以大體再細分成全鋯冠與玻璃陶瓷兩種。

圖片來源：品御牙醫

全鋯冠強度與硬度最高，但是顏色相對比較死白，所以通常用於後牙非美觀區假牙，或者是需要受力較大的牙橋。玻璃陶瓷透光度相當好，能較逼真的模擬牙齒的顏色；另外它與牙齒的結合很好，相對較密合。因為強度與硬度相較全鋯冠低，所以通常用於受咬合力較小的前牙的美觀區。

二、金屬假牙

金屬冠依據貴金屬（金、鉑、鈀）含量由高到低，區分為貴金屬冠、半貴金屬冠與普通金屬冠。

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貴金屬冠是貴金屬成分 ≥ 60％（且黃金 ≥ 40％），常見的是金鈀合金假牙。貴金屬成分化學性質穩定，有很好的生物相容性，不容易引起牙齦發炎，也不會造成牙齦黑線，並且有優秀的強度與延展性，不容易發生牙冠邊緣齲齒。另外，其與陶瓷的結合較好，如果假牙有在外側燒瓷，較不容易發生瓷崩的現象，然而其最大的缺點就是價格相對較高。

普通金屬冠是指貴金屬成分 < 25％，現在常見的是鈷鉻合金與鈦合金假牙。普通金屬假牙化學性質相對貴金屬比較不穩定，可能會造成牙齦些微過敏與牙齒牙根染色的情況，另外因為顏色較深會有牙齦黑線的問題。因為延展性與彈性較差，相較貴金屬假牙比較容易發生牙冠邊緣齲齒的問題。

半貴金屬是指貴金屬成分 ≥ 25％，常見的是鈀鎵合金假牙。半貴金屬的性質介於貴金屬假牙與普通金屬假牙之間。可能會有些微牙齦過敏與些微牙齦黑線問題。

三、外層燒瓷假牙

陶瓷有良好的透光度，與自然牙呈色相近，因此常用來包覆在假牙外側來模擬真牙，就是假牙燒瓷。然而，燒瓷卻有兩個主要的問題，那就是可能會發生瓷裂與需要修磨較多的齒質。

陶瓷硬度大但脆度也大，因此長期受咬合力容易發生瓷崩的現象。瓷崩除了會影響美觀外，可能還會影響咬合與刮傷粘膜，有可能會需要重新製作假牙。

另外，為了在假牙外側燒瓷，會需要修磨較多的齒質，以保留厚度空間給陶瓷，相對來說就會犧牲比較多健康的齒質。

圖片來源：品御牙醫；案例提供：新竹品御牙醫 林家丞醫師

金屬假牙因為金屬色與真實的牙齒有很明顯的落差，所以通常會在假牙外側進行燒瓷，來模擬真牙的顏色，即金屬燒瓷牙。為了能夠遮住金屬的顏色，陶瓷的顏色會相對自然牙更死白，而略顯不自然。然而，後牙臼齒因為承受的咬力比較大，因此後牙燒瓷金屬冠常常會發生瓷崩的現象。另外，如果有睡覺磨牙或前牙深咬的情況，前牙金屬燒瓷冠也容易發生瓷崩。

全瓷冠顏色與透光度與真牙相似，因此不一定會需要在外側燒瓷來模擬真牙顏色。因此針對咬合力比較大的後牙臼齒與牙橋假牙，以及深咬或磨牙嚴重的前牙，通常是不會燒瓷，以避免瓷裂的現象。

圖片來源：品御牙醫；案例提供：新竹品御牙醫 林家丞醫師

細節這麼多到底怎麼挑？總結三種假牙材質優缺點

圖片來源：品御牙醫

隨著牙科材料的進步與發展，全瓷冠漸漸取代金屬牙與金屬燒瓷牙。全瓷冠除了有很好的生物相容性外，不容易引起牙齦發炎與染色，也有很強的強度與穩定性，另外又能兼顧美觀，是一個很好的假牙材質選擇。

如果有預算的考量，可以考慮金屬與金屬燒瓷假牙，依照貴金屬的含量不同，有不同的材質能做選擇，各有優劣。如果想透過燒瓷來增加金屬假牙的美觀性，要特別注意可能會有瓷崩的情況與修磨牙齒量較大的問題，另外且其顏色可能會較不自然。

本文經品御牙醫授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航