【未來大人物·華燈初上真人生2】情慾產業裡，酒店公關非日常的日常生活

文：陳淑玲

2021年未來大人物、同時也是娛樂公關經紀職業工會的胡筠筠，當酒店公關第二年時成立了「酒與妹仔的日常」粉絲頁，以推出一系列酒店、酒精、與小姐們的日常生活創意藝文活動，藉由實際在人生上演的「日常」來解開外人看來非日常的酒店生活。

2021年「酒與妹仔的日常」推出沈浸式體驗活動，邀請有興趣的人報名前來「擔任」酒店公關與客人，選擇當公關的女孩們，筠筠與工作人員會幫忙穿上真實酒店小姐的火辣服裝、腳蹬高跟鞋，實際上場坐檯體驗真實酒店公關樣貌，侍酒、陪聊、溫柔體貼、唱歌與表演樣樣來。無一例外的，每位選擇擔任酒店公關的人，幾乎都體驗不到多久就開始喊累、喊壓力大。而這些就是酒店公關一日至少7小時天天要面對的日常。



公關的華燈初上始於夜色

筠筠分享，酒店公關一日的工作大抵上是從夜色低垂開始，約莫5、6點左右進髮廊整裝打扮，越快速越好的生活節奏妝髮完備後開始。上班大約都以7個小時為主。

Photo Credit - 陳淑玲 入夜後的酒店，公關們的日常正要開始。

入夜後的酒店，公關們的日常正要開始。

日式酒店分佈在條通內，賣得是服務與溫柔，小姐們以「公檯制」為主，不專屬於哪一桌，在客人上門的時間裡，媽媽桑會適時度地調度小姐穿梭於各桌的服務，當然也會有客人指定、或者為某個小姐開大酒的狀態，小姐們的主要經濟來源為底薪、小費加上開酒獎金。

而一般敢玩、敢喝等的大多為台式酒店，分佈在林森北路、集中在林森北與錦州街周邊。台式酒店小姐大多隸屬於經紀人或經紀公司，上班後客人上門，會由行政帶領著所有小姐一個一個包廂進行「看檯」的動作，小姐們一字排開讓客人挑選，被選中的小姐就留下，其餘的小姐就再到下個包廂去。被選上留下的小姐以一節10分鐘開始計費，每次至少要買3節。小姐拿取的費用以被點選時間計算，與開酒無關，所以台式酒店小姐拼的是高點選率與陪侍時間拉長。

日日都與酒精為伍，自然很會懂得如何與酒精巧妙相處，日式酒店的席耶娜媽媽桑分享說：「我其實不會喝酒，我靠得是手腕與說話技巧，客人的喜怒哀樂就是我的當下情緒！我賣得是溫柔與曖昧。」而經歷過台式、日式酒店工作的筠筠則說：「上班時最最重要就是不讓自己喝醉，例如台式酒店玩的九宮格轉杯，面向客人那邊永遠會是酒多的、自己這邊則是刻意倒少量。再例如桌邊會放著自己的手巾，喝酒後利用擦嘴的動作把酒吐進手巾裡，也是延緩不讓自己喝醉的方法！」

Photo Credit - 陳淑玲 台式酒店小姐侍酒的九宮格，也是小姐們保護自己不喝醉的小技巧防線。

而台式酒店最重要的「看檯」，每位小姐也擁有自己「被選上」的招式，筠筠分享說：「通長會選定一位想要被他挑上的客人，眼神直勾勾地看著他，並且散發著淺淺的微笑，這樣一來有些客人基於禮貌或者感覺到目光，就通常會被選上！」席耶那媽媽則說：「我會天天讀報日本報紙，日本客人在台灣工作辛苦，若是有個人能日語暢通地跟他聊著家鄉每天發生的人事物，是他們最開心的時刻！」

華燈暫歇後上岸的可能性

酒店公關工作，席耶那媽媽說是「風俗產業的公務員」，在這裡不用那麼多面試的繁文縟節、也沒有非得亮麗工作資歷，更不用交代人生過往與身家背景，也因為如此，酒店公關幾乎是接住每個身不由己人生的最後選擇，每個小姐帶著不得已的人生走入巷內，人人都說的「下海」有時卻是他們得以「上岸」的港口。

Photo Credit - 陳淑玲 媽媽桑說，他們是情慾產業的公務員，跟你我一樣都對工作有喜怒哀樂。

常常走出酒店時已經天色微亮，她們對工作也有抱怨、也偶有成就感，對同事主管有時不滿有時一同開心歡慶，常常細數還有幾天才能放假，放假就只想軟爛攤在家裡追劇滑手機，而這一切，這跟你我工作的狀態沒有兩樣，不是嗎？

酒吧拍攝場地提供：Bar nine VIP

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責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳