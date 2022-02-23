2022/02/23,
經濟

港府再向市民派「消費卷」，每人1萬港元、涉660萬人

港府再向市民派「消費卷」，每人1萬港元、涉660萬人
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

疫情重創香港經濟，為了紓解民困，香港當局決定再次向市民派發消費卷，以及減免各項稅收等。

（中央社）COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情重創香港經濟，為了紓解民困，香港當局決定再次向市民派發消費卷，以及減免各項稅收等。

財政司司長陳茂波今天（23日）公布來年《財政預算案》時說，預算案繼續採取擴張性財政政策，目的是協助抗疫、為市民和中小企紓困、為下行經濟提供支撐，以及投資未來。

他說，預算案的逆周期（擴張）措施涉及港幣1700億（港元，下同）的開支。

在紓解民困方面，他說，政府會推出新一輪消費券計畫，自4月起向每名18歲或以上香港永久居民及新來港人士分期發放1萬元電子消費券，可惠及660萬人。

港府去年首次推出消費券計畫，當時向每人派發5000元。

當局以消費卷方式派發，目的是鼓勵市民消費，令備受疫情打擊的零售市場同時受惠。

陳茂波說，希望消費券計畫在疫情平穩後為市場注入動力，加速經濟復甦，並進一步鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣，促進數位經濟發展。

消費卷計畫的支出達到664億元。

港府還會推行以下措施紓解民困：

一、減免2021至22年度的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，預料201萬名納稅人將會受惠，這會令政府的收入減少131億元；

二、同期內減免房產稅，初期每戶每季以1500元為上限，估計涉及299萬個房產，政府收入將減少117億元；

港府也會補貼市民的電費和交通費等，以及向受政府資助的貧困戶增發金額。

在支援企業方面，陳茂波同樣公布了減稅以及減收商廈稅、商業登記費、水費和排污費等，以減輕企業經營壓力。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。