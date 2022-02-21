2022/02/21,
政治

香港晚報：《法新社》報導香港民間組織解散前受「中間人」威脅

香港晚報：《法新社》報導香港民間組織解散前受「中間人」威脅
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

自《港區國安法》生效，香港超過50個民間組織宣布解散。

1）民間組織在中間人警告下解散

自《港區國安法》生效，香港超過50個民間組織宣布解散。《法新社》報導，有民間組織涉事者，指解散前曾收到被稱為「中間人」的威脅、恐嚇，「中間人」會揭露個人和親友的生活情況；會面中，有操廣東話、自稱為國安特務的男子，對話大致「有禮」，有人表示「像在審訊」；對方又會探話對解散的想法，甚至指出組織可能違反國安法中哪些罪行，「開始時我覺得在罪名都不知道時解散，是很傻的事」，「但當他道出具體指控後，我們開始擔憂」。中國公安部、港澳辦沒有回應《法新社》的傳媒查詢。而港區國安委拒絕回應「個別人士的指控」。

2）國安處調查城大學生會臨別儀式

城大校方以未遞交審計報告為由，要求城大學生會遷出會址。學生會本月14日舉行臨別儀式，有學生聚集、喊口號，以及在被圍封的民主牆，貼上便條紙。《明報》報導指便條紙上有「光時」、「獨立民族」等字眼。警方昨稱行為涉干犯《港區國安法》，國家安全處已展開調查。

 

3）零容忍政策下外傭不許聚集

香港今日新增7533宗確診，再創單日確診新高。勞福局局長羅致光表示，警方上週向17名外傭發出違反限聚令罰單，本週起將直接執法而不作警告。《HKFP》報導，週六有組織眾籌，支援收到罰單的外傭。羅致光警告做法「鼓勵外傭去違例聚集」，可能違法，眾籌終止並退還款項。

4）黃之鋒六四案刑期上訴得直

黃之鋒、梁凱晴早前就六四案上訴。上訴庭裁定原判決將本案刑期完全分期執行，屬過重和原則錯誤。黃之鋒從10個月獲減刑至8個月，當中2個月，與圍警總和反蒙面法遊行案刑期同期執行，總共需服刑23.5個月。黃之鋒目前服刑中，另涉及初選47人國安法案。

責任編輯：Will
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