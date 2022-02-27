如果只是單純讓素人成為一日型男，《酷男的異想世界》不會這麼受歡迎

直男們，如果現在有五個同志突然闖進你家，突破你的心防開始談心、打開冰箱和衣櫃檢視你的生活，是否會令你感到不安？但相信我，你會巴不得有這樣的機會改造你的人生。

2018年開播，目前總共製播六季的《酷男的異想世界》（Queer Eye）是美國的實境節目。大眾對男同志的印象，總認為他們了解流行時尚，並且很會打點生活，因此製作人邀請了五位公開出櫃的男同志擔任節目主持人，他們分別擅長室內設計、穿搭、料理、美妝保養和文化，由內到外檢視節目每一集主角，並且動手改造。

如果只是將素人們從邋遢鬼變成型男、把他們從垃圾堆中拎出來放到IKEA目錄般的家中，《酷男的異想世界》不會廣泛地在全世界受到歡迎，還推出了日本篇與德國篇，甚至讓中國都出現抄襲版（但中國節目主持人都是異性戀，並沒有實踐原版「包容多元」的價值觀）。

你在隱藏什麼，都無所遁形

《酷男的異想世界》中被改造的主角，幾乎都是被身旁看不下去的親朋好友，報名推薦參加節目，這些人都有一個親友解不開的「結」，但是在五人組的抽絲剝繭中，總有辦法慢慢現形。一位主角被改造完後如此說道：

我覺得你們就像一面鏡子，雖然有時傷人，但也點醒了我。

的確，你為什麼寧可每天吃微波食品，也不願意花上10分鐘做一道簡單的料理？你為什麼不再注意儀容，隨便套件不合身的T恤就去見朋友？這背後的背後，一定有一個理由讓你不再珍愛自己。

五人組除了會進入你的生活發現細節，也會透過大量的談話去卸下你的心防，而這些也都被節目攝影組記錄下來。攝影組相當會捕捉主角細微的表情以及肢體語言，例如被五人組抓包說謊的閃躲眼神、被丟進社交場合的僵硬四肢，或是談到深愛家人的泛淚眼眶……被五人組引導出來的真實樣貌與情緒，都赤裸裸展現在觀眾面前，那是一個人的本質，也是你心深處的柔軟或恐懼。

「你喜歡你自己嗎？」五人組之一的卡拉莫喜歡問主角這個問題。如果你也不喜歡現在的自己，為什麼不想辦法改變，過上更好的人生？

「改造」不是讓你當一天的型男，而是改變整個生活型態

你可能會想，我有錢當然也會買有質感的東西打理自己，但是如果連溫飽都有問題了，怎麼可能還費心妝點生活？這就是我認為《酷男的異想世界》最打動人心的製作精髓——不只改變造型，而是改變整個生活型態。

某集的主角是一位有六個孩子的老爸坎普，他為了養孩子所以早晚各做一份工作，就算有閒錢也是買東西給家人從來不會犒賞自己。五人組問他，你老婆有好好打扮，你認為她很棒對吧？那難道你不想好好打扮一番，讓她被你吸引嗎？坎普看著鏡中的自己，點點頭。

這時難題來了，如果預算有限，那要怎麼打點自己呢？

五人組把一家人帶去類似家樂福的平價大賣場，幫孩子在賣場童裝區挑選素雅的洋裝和帽子，再帶老爸去男士區，告訴他如何挑選修身簡約的牛仔褲，便宜也可以有好貨；最後再帶他們去髮妝區，告訴他們哪些洗髮精適合他們的捲髮，可以洗起來光滑又柔順。所有一切「質感生活」所需，都可以在大賣場找到。

如果給你一晚的華麗，12點鐘聲一響，灰姑娘的馬車終究會變回南瓜，那些都不切實際。節目從本質出發，不是用金錢堆砌起來的才是好東西，「美感」與「愛」才能提升你的生活，而這一切不用花上一毛錢。

第一季的主角素人Before & After，但改造都是一時的，重點是你有沒有想要維持這樣的改變？

外表升級了，你的內心有跟著升級嗎？

酷男五人組走在路上回頭率極高，每個都是身形勻稱又會穿搭的帥哥，還是熱門節目主持人享有名氣與聲望，簡直人生勝利組。

但「理想的生活」有這些就夠了嗎？當然沒有這麼簡單。酷男五人組在節目中總是大力地給予人們鼓勵，讓他們知道在你毛茸茸的鬍子底下，本質才是魅力的關鍵（不只對素人，他們五人也熱愛互相讚美）。

負責「穿搭」的壇說：「不是打造時尚，而是考慮自己的個性、體型和年紀，建立風格。」負責「料理」的安東尼說：「掌握食物背後的知識，會讓你有品味及內涵。」酷男五人組不斷強調的是：你必須記住保有「愛與關懷」，那是幸福快樂的秘訣。

例如某集的主角是喪妻兩年的艾羅，妻子在生下小兒子後不久即離世。妻子為兒子留下了每年的生日卡片，因為擔心大兒子會欺負小兒子，所以卡片的附註都是：「對你弟弟好一點 : )」每一張都可以看到同樣的話語與字跡。

如今他們將搬離和妻子曾經生活過的家，雖然艾羅需要往前走，但曾有的過往也不用遺忘，因此負責室內設計的鮑比想到一個方法。鮑比將他妻子的字跡刻在收納卡片的櫃子上，打造一個特別的地方，永遠留存母親對孩子的叮嚀與回憶。

如果什麼能使我們繼續前進、更加強壯、變成更棒的人，那無疑是愛吧。

愛你自己，愛你的人生

亮麗的背後，每個人多少有自己的課題與憂傷。例如鮑比從小為性傾向所苦，孩提時代總是跪著向上帝祈禱，「拜託，拜託不要把我變成同志。」如今，他不只是一名同志，也是全世界同志的驕傲標幟。

《酷男的異想世界》無疑是在Netflix上閃耀又暖心的佳作，五人組告訴我們無論「你是誰」都無礙你愛自己、追求更快樂幸福的人生，並時時提醒我們：永遠都要記住「你值得」。

設計更美好的生活不僅止於你穿什麼襯衫、買哪張沙發，或是塗抹哪款保養霜。而是關於打造一個全面的生活，充滿笑聲、很多的愛與成就。最重要的是，這是最適合你的生活。 ——《Queer Eye: Love Yourself, Love Your Life》

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航