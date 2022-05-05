羅智強宣布請辭台北市議員、全力拚桃園市長初選：展現決心並交棒給楊植斗

日前宣布投入桃園市長選舉的國民黨籍台北市議員羅智強，雖然遭到黨中央指「民調很弱」但仍不放棄，前兩天將戶籍遷到桃園後，今（5）日則宣布自己9日將提出台北市議員辭呈，全力衝刺初選，專心為桃園市長選舉努力，目標是贏回桃園。

羅智強先透過社群網站臉書（Facebook）發文宣布請辭台北市議員，他表示辭職參選桃園市長，這就是決心，並把服務棒子交給楊植斗，盼讓團隊服務可傳承，因辦公室有些工作要整理、結案，下週一將送出書面正式請辭台北市議員。

羅智強指出，對他來說，原規劃是希望協助楊植斗穩定交班，大安文山服務可確保延續，然後辭職、專心參選桃園市長，這是他深耕、服務桃園決心展現，且他又破紀錄，因在台灣沒有政治人物，未被政黨提名前就辭去現有民意代表職務。

羅智強說，接下來會傾聽民意、為民喉舌、提出政見將是他最關心的事情，會努力當桃園人喉嚨，把桃園市民不被聽見的聲音說出來。

《中央社》報導，羅智強上午出席台北市議會專案報告，會後接受媒體聯訪說，9日將提出北市議員辭呈，因許多同黨議員建議，11日有議會大會及黨團大會，當天會到場感謝議會同仁及市民支持後，正式請辭議員，專心為桃園市長選舉努力。

媒體詢問關於國民黨中央提名時程，羅智強表示，希望外界多給黨中央空間，也代表這段時間他要更努力，「從今天起，會以被提名心情全力衝刺」。羅智強指出，「他會成為贏的選項之一」，也會充分尊重黨中央決定，若黨中央提名時程有困難，希望外界體諒，他之後也不會再特別提起與黨中央間的溝通管道。

羅智強被問是否可能參加立委補選時表示，目標是在當下就是贏得桃園市長，其他假設性問題不多言。

至於表態參選桃園市長的立法委員呂玉玲，羅智強說，呂玉玲是優秀且體貼人民的立委，雙方有很多互動且是好朋友，共同默契是君子之爭，並努力到最後一刻，最終目標是贏回桃園。

媒體詢問，請辭是否讓外界認為無心市政，羅智強無奈回應，不辭市議員會被說「腳踏兩條船」，辭職又被認為無心市政；他已推薦辦公室主任楊植斗當接班人，會叮嚀楊做好選民等服務。

楊植斗靠加權贏得黨內初選

《ETtoday》報導，羅智強在大安文山區是超級吸票機，2018年選舉更是打破北市20年來紀錄，拿下全北市第一高的4萬票。羅智強也積極培養接班戰將，為國民黨訓練一批年輕人從政，楊植斗就是其中一位。楊植斗於1992年生，從台大畢業後第一份工作，就擔任台北市議員王鴻薇的助理，在2018年王鴻薇將其推薦至丁守中競選台北市長的辦公室擔任發言人，目前則是羅智強的助理以及國民黨的副發言人。

楊植斗曾在去年1218公投前絕食200小時，這次面對黨內初選一度選情告急，在民調開始前以「剃光頭」再打告急牌來彰顯決心，根據國民黨新人初選民調結果，民調最高的本來是下一代幸福聯盟的理事長曾獻瑩，不過獲得獲100％加權（青年、新人與公投協助）的楊植斗在加權之後平均民調為45.483％，接著是獲80％加權（青年、新人）的高揚凱，平均民調40.702％，曾獻瑩慘遭淘汰。

國民黨預計在大安文山區提名8席，現任議員有李柏毅、徐弘庭、鍾沛君、耿葳、陳錦祥、王欣儀，無需參與初選，羅智強則表態交棒給楊植斗。台北市黨部表示，初選勝出者楊植斗、高揚凱將和現任議員一起投入2022年底三合一第六選區市議員大選，團結一致全力爭取勝選。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航