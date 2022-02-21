今日本土新增4例，釐清砂石場群聚來源，陳時中：面對疫情戒慎不恐懼，放寬勢在必行

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增49例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4例本土個案及45例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、3例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、20例女性，年齡介於20多歲至80多歲，分別自美國（9例）、香港（3例）、荷蘭及澳大利亞（各2例）、日本、丹麥、加拿大、新加坡、馬來西亞、英國、孟加拉及德國（各1例）移入；另21例調查中。入境日介於今（2022）年1月15日至2月20日。

指揮官陳時中表示，今日的4例本土個案中，有3例是在居家隔離期間陰轉陽，而昨天的4例本土也全部都是陰轉陽，這顯示現在整體感染的傳播鏈相對都在收斂中。

其中1例非居隔的本土個案，是案20028的妻子（案20162）。案20028本來是列為境外移入，後來因為從防疫旅館到染疫的時間上拉得很長，就懷疑可能屬於本土染疫，後來檢查相關的足跡時發現，他和案19665、案19813曾經前後在同一間餐廳用餐，有足跡相關性，因此雖然是新發生的個案，但來源也是清楚的。

另外3名陰轉陽個案，包含煉油廠相關大林廠員工的朋友，以及先前染疫的案19732所拜訪的客戶家人。另外一個案例是染疫航警（案19763）的媳婦，該名航警在第一時間疫調時，就有發現到去兒子家和孫女接觸，孫女的媽媽因為去照顧她所以也確診了。

此外，先前房仲、圓山服務的傳染鏈，雖然今天沒有新增個案，但有新的發現。陳時中指出，礁溪的飯店有幾位染疫，最後一位被檢驗出來的飯店員工，有和朋友到台北逛街，當時那群人很多染疫，也包含被放在礁溪相關的案19340。

陳時中表示，從檢查時間序、基因定序來看，發現案19340與案19344在防疫旅館的時候是隔壁的房間，因此認為兩人可能是互相傳染，所以把案19340的案號移到台北房仲、圓山相關的群聚。

另外，先前確診的案18874，經基因定序和疫調後，則從境外移入改為本土個案。

面對疫情戒慎不恐懼，放寬勢在必行

陳時中指出，上個週末施打疫苗的有22萬9599人次，第一劑覆蓋率82.61％、第二劑76.24％，追加劑為36.4％。

陳時中表示，現在面對疫情的態度是「戒慎不恐懼」，「戒慎」是因為雖然疫情在國外大幅降低，但以台灣的角度來看還是驚人地高，每個國家在這波疫情裡面都有染疫的高峰，韓國、日本、香港都數目很高，但相對也看得出來國內外重症的比例都很低，尤其是打過三劑疫苗的致死率都會往下降，中高年齡層尤其明顯。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週六有報告9條傳播鏈待釐清，分別為設計師、煉油廠、砂石場、加強型防疫旅館工作人員、跨縣市家庭群聚、樹林電子廠、汐止手搖飲和板橋家庭群聚，今日基因序列出來後，發現雖然砂石場這波人數很多，但應該是在防疫旅館被高雄港相關個案交互傳染，所以這條已經算是釐清完成。

針對接下來的放寬，陳時中指出，這個禮拜相較上個禮拜的本土病例降了42％，可以確定春節期間兩個禮拜的觀察，還是像本來評估的穩定可控，因此必然就會開始做一些相關放寬措施，「整體疫情管理良好、地方政府運作良好，放寬是勢在必行」。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航