2022/03/01,
商業

為什麼「銷售流程管理」很重要？從Leads到Close ，客戶生命週期有哪些階段？

為什麼「銷售流程管理」很重要？從Leads到Close ，客戶生命週期有哪些階段？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

哈佛商業管理雜誌針對B2B企業的調查當中，研究發現如果企業做到： (1) 清楚的定義企業銷售流程、(2) 投入心力進行銷售流程的管理和優化、(3) 訓練銷售經理進行銷售流程管理，將會為銷售業績帶來28%成長

文：Phoebe Wang

當產品準備上市時，董事會急忙設定了一個業績成長翻倍的目標，這時身為公司經營者或主管的你會怎麼做來達成業績？馬上招聘大量的業務人員？還是後退一百步來思考，有沒有一套更系統化的方法可以在有限的人力上仍然達標？

或許，多數的企業會選擇前者，相信透過人海戰術打更多電話，才有機會獲取更多的客戶。然而，如果整個開發過程，可以透過系統化，並且過程中不斷試錯、精進流程，理當將更有可能穩定的產出良好的業績開發成果。

或許一些企業內部都已有一套自己的銷售流程，並對Sales Pipeline（銷售流程）這個概念略有所聞。但對於那些還不熟悉的，在這篇文章中，我們將對這流程所涉及到的專有名詞進行說明，例如Leads、Opportunity……，並分析這套流程可以帶來的幫助，以及因應這套概念，企業在人力上該如何做出分工？

那麼，我們就從客戶生命週期中，常聽到的Leads談起。

Leads是什麼？Lead Generation中文怎麼翻譯？

「 該如何提升Sales Leads？」、「 這個月Leads的目標是多少？」、「 針對Lead Generation你有想出什麼方案？」在商業環境中對於這些用語一定不陌生，但卻好像無法具體說出是什麼意思。

Leads

在一般的用法上，Leads是指線索。而在商業上，Leads/Sales Leads則稱為「 商機 」、「 商機線索 」、「 銷售線索 」，翻成白話來說就是「潛在客戶的任何資訊」，是指在經過與客戶的接觸之後，得到對方可能購買產品或服務的相關資料，包含像是姓名、電話、Email、職業背景、客戶痛點等。

另一方面，在上述的商業對話中，Leads是指「很有可能達成購買的潛在客戶」，所以「 這個月Leads的目標是多少？」可以理解成：這個月潛在客戶的目標數量是多少？

Lead Generation

Lead Generation則是指「搜集」潛在客戶資料的這個動作，中文可以翻成：潛在客戶開發、用戶開發、客戶名單搜集等。主要的目的是讓潛在客戶對企業的服務產生足夠的興趣，並引導客戶進入最終成交。

一般常見的Lead Generation方式，是在企業透過策略建立留名頁、Facebook留名廣告，或是透過網站上的即時對話來獲取潛在客戶的資訊。一旦搜集完資訊後，一般會將這些資料存進CRM客戶管理系統，未來讓業務人員進行開發轉換成銷售機會（Sales Opportunity）。

從Leads到Close ，客戶生命週期還有哪些階段？

按照常見的階段還有以下五個，其中的定義並非是一成不變的，企業可以依照實際與客戶互動的情形，進行定義上的調整。

List 名單

List是Leads之前的階段，是指透過與公司產品和服務「非直接」相關的活動，而取得的一群個人或公司的聯絡方式，由於尚未與公司的服務建立直接的關係，因此還不能歸類為Leads。

通常是經過大量搜集而來，因此名單在銷售機會的適切性上會偏低，需要經過篩選流程轉換成Leads，但企業一般仍會將其保留在資料庫中。

MQL 行銷合格潛在客戶

Marketing Qualified Lead（簡稱MQL）是指在行銷活動中，已表現出對企業產品或服務感興趣的Leads，他們可能透過各種方式顯現出興趣意願，例如：在你的網站上填寫「聯繫我們」表格，或是已訂閱企業的電子報。

這些潛在客戶在購買前即與企業開始互動，但還不算具有銷售潛力的顧客，只有在經由企業的市場驗證團隊（可能是行銷團隊）進行評估、篩選購買意願後，合格的潛在客戶才會進行到下一個階段──SQL。

SQL 銷售合格潛在客戶

Sales Qualified Lead（簡稱 SQL）是由MQL轉化而成的，兩者最關鍵的差異是購買意願。可以簡單想像這樣的場景，當百貨公司在進行週年慶促銷時，MQL（行銷合格潛在客戶）可能只是在櫥窗前看看，但是SQL（銷售合格潛在客戶）會踏入店內，並尋求專櫃介紹產品或報價。

在 SQL階段，客戶已交由業務團隊跟進，客戶可能已填寫了試用表單、完成了Demo、報價（Quote）。最後補充一下，在許多公司SQL幾乎等同於Opportunity。

Opportunity 機會

當一人或公司已經實際進到了合作洽談的階段，即算是機會。這時企業可能已取得了客戶的預算（Budget）、關鍵決策者（Authority）、需求（Need）、導入時程（Timeline）等BANT資訊，並正在擬定合約中。

Customer 客戶

至少已完成一筆交易結案的人或公司，即算為客戶。

談完了「客戶生命週期」，我們再來細看與之息息相關的Sales Pipeline（銷售流程），同樣也是一個階段一個階段的推進，但是是著重在業務推進時所做的『行為』。

銷售流程（Sales Pipeline）是什麼？有哪些階段？

Sales Pipeline中文翻「銷售流程」──或稱「銷售管線」，是一種以視覺化的方式，呈現出不同階段推進潛在客戶的行為。

「銷售流程」著重在在流程，並透過各種技巧與方式，把潛在客戶推進到下一個階段，包含了：Contact、Qualification、Meeting、Proposal、Negotiation、Closing、Retention等。


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。