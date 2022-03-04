試管嬰兒成功率多高？試管價錢補助多少？可能有哪些副作用？醫師QA一次解答

試管嬰兒是不孕症夫妻的希望，當你看遍試管嬰兒心得，終於下定決心做試管嬰兒療程，想必對於試管嬰兒費用、成功率等會有所好奇，本篇就讓我來為你解答吧！

試管嬰兒是什麼？淺談人工受孕試管嬰兒差別

首先，相信尋求試管嬰兒的你，很可能已經被醫師診斷出具有不孕症，或是正在懷疑自身情況。不孕症定義是35歲以下正常性行為且未避孕，超過一年未成功懷孕，或是35歲以上未避孕超過半年。不孕症原因眾多，不同情況下每對夫妻適用的人工生殖技術也並不相同。

目前大家所知道的人工受孕技術以人工授精（IUI）、試管嬰兒（IVF）為主。人工授精簡單來說是直接把精子注射入子宮內，減少精子舟車勞頓，幫助精卵結合。

試管嬰兒又稱為體外受精，是將女性的卵子取出後，在體外與精蟲進行授精後，再將胚胎植入子宮內，等待著床、懷孕。

簡單來說，試管嬰兒會經歷四個流程：

誘導排卵 取卵 授精、胚胎植入 驗孕

姿簡易比較兩者如下：

人工授精無需取卵，植入的是精蟲；試管嬰兒需要取卵，試管植入的是胚胎。

人工授精成功率約20－25％；試管嬰兒成功率約20－80％。（實際視個人情況而定）

人工授精療程費用約2－3萬；試管嬰兒療程費約13－15萬。（此為單次療程價，並以我任職的新光醫院為參考）

另外人工生殖流程中因為使用排卵藥物，本就有較高機率懷上雙胞胎，再加上試管嬰兒胚胎植入數量大多不只一個，所以做試管嬰兒雙胞胎機率會比自然懷孕機率更高，大約可達35％。

誰適合做試管嬰兒？試管嬰兒的條件與適應症

做試管嬰兒的必備條件為：在台灣具有法定婚姻關係的異性夫妻。

依據目前人工生殖法規範，「我國人工生殖的施行限於不孕夫妻。所以未婚者、單親、同性伴侶等都無法進行試管療程。」這也是為了避免倫理道德上的試管嬰兒爭議。

如果符合這項先決條件，試管嬰兒療程還是每個不孕症患者都需要嗎？其實不然，依照個人情況，所適合的療程並不同，我會把試管嬰兒療程推薦給以下族群：

輸卵管阻塞

卵巢功能異常

子宮內膜異位症

子宮因素

精子問題

不明原因不孕症

人工受孕療程超過3次失敗

女性高齡（超過38歲）

此外，臨床上也常遇到不孕症夫婦來問我：「能不能做試管嬰兒性別篩選，生出男孩子／女孩子？」

我的答案是：「不行！」人工生殖法也明文規定：「實施人工生殖，不得進行胚胎性別選擇。」 因此我必須再次強調，非男不可的性別篩選在台灣已不合時宜、不合情理、更不合法。

試管嬰兒費用很貴嗎？

介紹完試管嬰兒技術後，相信大家最關心的還是錢的問題，也許你曾聽聞身邊做試管嬰兒的朋友動輒就要花去數十萬，甚至上百萬，實際試管嬰兒真的如此燒錢嗎？讓我帶你來看看。

試管嬰兒費用比起人工授精更高昂，原因是試管嬰兒過程中需要嚴密追蹤各項數據、需要侵入性取卵手術，實驗室所有的培養環境更是需要嚴格管控。

以我所在的新光醫院為參考，包含整個療程從打針、回診、抽血約3－4萬元，取卵、植入、後續用藥約7－9萬，加上患者卵巢功能、體重、對藥物反應不同而影響藥品費，或是療程選擇差異，可能會再多出一些，所以單次試管嬰兒價錢通常落在13－15萬台幣左右。詳細的試管費用表，還可以上台北市衛生局網站查詢：醫療相關收費標準。

看到這，可別先倒吸一口氣而退卻，如果申請試管嬰兒補助方案，試管嬰兒費用最高可給付10萬，減輕不少負擔。

試管嬰兒要做多久？

再來，請跟著我藉由簡易試管嬰兒流程圖，模擬走一遍試管嬰兒過程，讓你在試管嬰兒療程開始前，做好心理準備。

Photo Credit: Doctor Williams

1. 試管嬰兒療程前準備：

2. 開始試管嬰兒療程：誘導排卵＆追蹤檢查

3. 取卵手術：

於取卵前兩天晚上施打破卵針（請依照醫師指示時間施打）。

如為全身麻醉取卵者，需於取卵前禁食禁水至少八小時（局部麻醉者可省略）。

取卵當天先生需依照指示將精子送到生殖中心。

經由陰道進行取卵手術，將取出的卵進行體外受精。

取卵手術後，可能進行新鮮胚胎植入或全胚冷凍（視你的情況決定）。

4. 胚胎植入：

如為新鮮胚胎植入，於取卵當天或胚胎培養3－5天，完成體外受精後直接植入。

如為冷凍胚胎植入，需要再預計植入的週期，月經第二天回診。

冷凍胚胎療程下，取卵後多久植入胚胎？經回診醫師評估後，會開始用藥做內膜準備，胚胎植入時間約為月經的第17－21天，植入日期與胚胎天數及內膜狀態相關。

5. 試管植入後著床關鍵期與驗孕：

胚胎植入後給予黃體素支持，以增加試管嬰兒成功率。

試管植入後幾天可驗孕？答案是約14天左右。

驗孕方式不拘，你可以自行在家驗孕或回診驗孕都可以，並且若確實懷上寶寶，也別忘了把產檢提上日程。

試管嬰兒療程總共要多久？

如上所述，試管嬰兒流程時間因人而異，短療程大約半個月左右，長療程則需要耗時兩個月。

但這並不包含療程前的評估和各項檢查，所以我建議先做好拿出三個月到半年時間的心理準備。

做試管嬰兒成功率有多少？

根據統計4043個週期之後，發現連續做試管嬰兒成功機率

第一次試管平均的成功率是33.7％

第二次試管平均的成功率是33.9％

第三次試管平均的成功率是28.9％

第四次試管平均的成功率是25.9％

超過四次的話，試管的成功率是21.0％

也就是說，前一兩次植入成功率差異不大，可能真的只是單純機率問題，而超過四次之後，還沒有成功的患者，再做的成功率就會明顯下降了。

說起來理由也可想而知，好做的，早在前幾次就都成功了，剩下最後一直沒成功的，通常條件也比較難做了許多。尤其是不孕時間越長的患者，背後潛在原因可能越多，絕對不是單純機率、運氣不好就可以解釋的了。

研究針對平均年齡34.7歲的婦女做分析：

不孕1－2年的：試管懷孕率34.3％

不孕3－4年的：試管懷孕率21.8％

不孕 > 4年的：試管懷孕率9.1％

其中有許多細節影響試管嬰兒成功率，底下七項缺一不可：

母體年齡 卵子品質 精子品質 胚胎品質 子宮環境（包含骨盆腔、輸卵管、子宮內膜等） 實驗室環境 醫師差異

等等上述所有條件都必須相互配合，才能造就一次試管嬰兒植入成功，當然我們前面介紹過胚胎基因篩檢等人為技術介入，有機會再把成功率往上提升一些。

提高試管嬰兒成功率，至少掌握四個關鍵

想要提高試管嬰兒成功率，我會給患者四個建議：

試管嬰兒副作用Q&A

不少人擔憂做試管嬰兒對母體會不會有傷害？打排卵針聽說會很不舒服？植入胚胎出血怎麼辦？擔心做試管嬰兒會不會導致胎兒畸形？等等問題，我一併在此回答。

做試管嬰兒會有卵巢癌、子宮內膜癌、乳癌等風險嗎？

不會，試管嬰兒療程中會使用荷爾蒙藥物，不少人擔憂增加癌症風險，但經過國外研究分析後，已經否定了此間的關聯性，確認試管嬰兒不會提升卵巢癌、子宮內膜癌、乳癌風險。

明明有不少卵，怎麼最後只剩幾顆胚胎？

打破卵針當天，以世界一流水準（包括台灣）來說，我們有70％機率可從12mm以上的卵泡中順利取到卵子，而體外受精機率最高大約是70％，因此從濾泡實際變成受精卵的機率，只有70％ x 70％=49％，也就是說當你打排卵當天看到十顆濾泡，最終能得到五顆受精卵，已是世界一流水平能做到的結果了。