住在香港與德國火車站旁

住在火車站旁的人，總有數不盡的回憶和感受。

小時候我住在旺角火車站天橋旁，每天從窗內探頭，總聽到隆隆車聲下伴隨著各式各樣的火車駛過：電氣化的客運列車、往返中港的直通車、貨運列車，還有運載家禽，總有一陣氣味的「豬車」。

長大後來德居住，剛好找到的房子，又是在S-Bahn鐵路站的不遠處。S-Bahn 像香港的東鐵，連接城郊。每天早上，聽著早班列車駛進的聲音而起床，打開窗戶，一道金艷的陽光透進來，往前一望，就打在月台上的那部紅彤彤的列車上。這個站不大，只有兩個月台，往返南北。列車每十五分鐘的駛進來，接載乘客，讓人們上下車，不久後又駛走。這裡有不少在旁邊大學上學和工作的人，時見他們跑又跑，從大學校園一直衝刺，跑上幾十級樓梯到月台，然後終於趕上快開走的列車。就如他們在這裡求學的幾年，幾經跌碰，最終順利畢業。每天在火車站見到的一幕幕趕車，很是讀大學的寫照。

住在火車站旁，常聽到車站各式各樣的廣播。近兩年列車快到時，總有高分貝的播音提示乘客上車前要戴口罩，並注意衛生。列車延誤的廣播，是家常便飯，沒有遲到，也不是德鐵。有時聽到停駛或故障的廣播，就知道出市中心要另找辦法。故障的廣播，總會講明原因，聽到是有人墮軌，總令還在家中聽到的人臉色一沈。很多時遇到風暴，或是司機罷工，鐵路站都有廣播。所以就算足不出戶，不看新聞，我都知道德國發生甚麼事。難怪初級德文班總訓練學生聽車站播報，原來這還有新聞的價值，一聽之下，對全國的氣象都瞭若指掌。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

住在車站旁的人，或都有遲出門的習慣，因為這麼方便，自然不用這麼早起床。學校遲到的人，很多都住得不遠，甚至很近車站，慢慢培養這懶散的態度。因為我們總覺得可以抓得住列車，而不知道列車不會等我們，錯過了就上不了。香港和台北的地鐵很頻密，住在外地，才知道半小時一班是常態。我住得久了，也知道在那鐘數前必定要出門，否則就算有短跑高手保特的高速，也不會趕得及。我從家中眺望車站，看見那些跑盡了卻上不了車的人，都只是滿心同情，望他們不會是見不到病重家人的最後一面。聽說一些國家的火車司機，會特意駛回頭讓趕不到的人上車，很有人情味，但德國不會，一是要有效率，二是要是每次也回頭，那下一站的人會受耽誤，不能這樣不公平。

每夜臨睡前，我都會走到窗前，再眺車站，看見學生嬉哈地坐車出外開派對。然後聽著廣播，列車誤點25分鐘、35分鐘、50分鐘，但都不損他們的興緻。這些年輕的德國人，都沒有經歷八十年前的同一片土地，很多猶太人就在接他們往集中營的車站旁與家鄉道別，心想只是去更好的地方暫住，然後下車後被醫生指向另一方向，就沒有再回來。

今天的S-Bahn列車，很多都翻新了，還有時常駛過的貨運車，每卡載著一輛輛新的汽車，十多卡的快速掩映；加上入站時嘈雜的運油車，都構成一幅美艷圖畫的重要部分。夜深了，但列車繼續駛進駛離，另一世界的人才開始上班。窗前的人，聽著轟轟隆隆，都在想車從何來，又往何去，但再不睡，明天一早就趕不上車。跟今天道別，列車卻沒有停頓，明天還是一樣的風景。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin