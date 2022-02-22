2022/02/22,
社會

【未來大人物：華燈初上真人生3】條通媽媽桑帶路，解密情慾溫柔鄉手腕與技巧

【未來大人物：華燈初上真人生3】條通媽媽桑帶路，解密情慾溫柔鄉手腕與技巧
Photo Credit - 陳淑玲

我們想讓你知道的是

「我問你，面對另一半脫下衣服後，誰會長得像健康教育課本裡的平面解剖圖？」穿著正紅色飄逸長裙的戰袍，林森北第一日式酒店媽媽桑「席耶娜」不疾不徐談吐中迸出這句驚人金句，下一秒卻又溫柔談起條通歷史……條通裡的華燈人生，個個都是高潮迭起。

 

文：陳淑玲

戲劇《華燈初上》引發條通熱潮，但酒店公關生活卻是 2021年未來大人物胡筠筠 真實版人生。解密真華燈人生系列，邀來胡筠筠與其創立的「娛樂公關經紀職業工會」理事、也是條通日式酒店媽媽桑席耶娜，帶著我們闖條通，揭開下海或上岸的神秘面紗。

近來台北的林森北路出現一抹怪現象，特定的日子裡，晚上7點一到，總會有一群戴著耳機、眼神略為閃爍茫然的年輕人，簇擁著一位身著大紅色長洋裝的女子，張著好奇的眼睛踏入六條通、九條通遊闖。女生特別多，更特別的是對文化、歷史、酒店文化有興趣的人都能得倒滿足。這是媽媽桑席耶娜帶領的「華燈初上，來光酒店喝一杯！條通秘密體驗」導覽團。

6_媽媽介紹酒店文化
Photo Credit - 陳淑玲
席耶娜媽媽桑大膽解說條通文化，各種辛辣話題他都接得了招。

Netflix影集《華燈初上》話題正熱，除了懸疑劇情之外，觀眾們更好奇的是面春色無邊、帶著神秘色彩的條通文化。而能夠讓平常無緣進入條通酒店的人有更多「解惑」，媽媽桑席耶娜直接站出來領軍，帶領好奇男男女女走入條通，揭開神秘面紗。

來條通Talks

活動：解密春色條通，林森北小姐的曖昧與人生
時間：2022/2/26 19:00-21:00
活動報名：Accupass

今晚，我們再多聊點…

  • 「賣曖昧」的條通小姐，如何賣到客人心花怒放？
  • 《華燈初上》與現實中的條通有何不同？
  • 酒店經紀人胡筠筠如何與夥伴一同打造出「酒與妹仔的日常」
  • 疫情下的林森北、身為女性的美麗與哀愁、酒店勞工的困境

從條通歷史到酒店文化

拍攝《華燈初上》時，劇組拍攝時找來了三位正統條通媽媽擔任文化顧問，讓演員能對於酒店文化、上桌技巧、坐檯姿態、甚至點煙手勢等。而席耶娜就是指導演員們「上桌文化」的老師，雖然她開玩笑的說：「只是想跟人討論劇情、到底兇手是誰！」還規定一定要追劇完的人才能參加，但打鬧漫不經易的背後，卻還包含著對條通日式酒店文化的傳承與分享。

2_戴耳機聽媽媽走條通
Photo Credit - 陳淑玲
走在條通裡，現在多了好多年輕身影來探訪真實酒店文化。

夜幕低垂後，林森北的活力隨著招牌點亮而活了過來，席耶娜分享著，介於「中山北路、南京東路、新生北路、市民大道」這方正四條路內築起的一條條小巷弄，是在日治時期被稱為條通的「大正町」範圍，早年是日本、國民政府高級官員住宿場域，美軍與日本商人多了後，條通逐漸開始變成居酒屋、卡拉ＯＫ、酒吧酒店的聚集場所，興盛時期甚至有高達600家酒店營業，如今因日課銳減、疫情衝擊，目前營運的僅剩30家不到，且正快速凋零中。

華燈場景地點場景解謎

跟著席耶娜媽媽走入條通，媽媽帶著一夥人到達「光酒店」的拍攝地點，位於六條通「Sugar Bar」酒吧，不過僅存門面是拍攝場地，門口擺設已更改，而光酒店內部的拍攝場景則是劇組另外搭建的地點。但是有趣的是，如同電影場景一樣，第二季耀眼出現的「寶寶媽媽」經營的Sugar，店面場景就真的位於光酒店對面，而內部場景則是位於九條通一間神秘日式酒店裡。

5_光就在這邊
Photo Credit - 陳淑玲
光酒店的真實店面，就在六條通！

正式導覽團走闖條通到最後，會進入「光酒店」裡喝一杯酒精飲料並且與媽媽展開對談，但實際採訪那天，有幸跟著席耶娜媽媽走入寶寶媽媽桑的秘密日式酒店內窺看。只見席耶娜媽媽從水晶門簾後張開雙手華麗登場，真的完整復刻了燈紅酒綠的熱鬧劇情。

7_偷偷跑去寶寶的店聽媽媽桑說話
Photo Credit - 陳淑玲
席耶娜媽媽偷偷帶我們進去寶寶媽媽的內部拍攝地點的酒店，水晶簾子一掀開，學寶寶媽媽絢麗登場。

酒店小姐就是風俗業公務員

席耶娜媽媽解釋，條通酒店指的是「日式酒店」，大家想像中敢玩、拼酒的那些都是台式酒店比較容易出現。日式酒店的小姐過去只接日本客，幾乎全程都說日語，小姐也在入行時會學習高爾夫、茶道、花道等技藝，讀日文報紙更是天天要準備的功課。

而大家好奇的「賣不賣身」這件事，媽媽回答說：「外派來台灣的日本人圈子小都彼此認識，小姐一與客人發生關係，中村先生、佐藤先生、本田先生…不就都成了表兄弟，誰還敢來找你！」

而日式酒店服侍也是一門技巧，如何舉止優雅地與客人攀談、聊天、又要順利閃躲客人毛手毛腳不安分的手，這些都是酒店眉角。而乾杯時杯子永遠要比客人低、不時用毛巾擦拭桌面與酒杯只能擦拭杯口兩公分以下、幫客人點煙等細節，透過媽媽優雅身段與手勢，真的讓人了解席耶娜媽媽擔任《華燈初上》上桌技巧文化顧問的重要性。

8_乾杯怎麼乾杯
Photo Credit - 陳淑玲
乾杯時，小姐的杯身要永遠低於客人，代表著尊敬的意思。
9_擦杯子竟然有秘密
Photo Credit - 陳淑玲
坐檯期間要隨時整理桌面保持乾爽，客人杯身有水漬也要謹守杯口2公分以下的擦拭法，才不影響就口的衛生。
11__還有驚喜小禮物
Photo Credit - 陳淑玲
導覽還會附贈，Rose媽媽生日手巾與光酒店火柴盒！

 

春色溫柔與性產業也可以有文化脈絡傳承

席耶娜媽媽想著，日式酒店逐漸衰退，這些春色不是秘密、而該是被傳承下去的文化，因此他對外展開導覽工作，藉由戲劇的引子帶領年輕人走入條通、了解日式酒店文化。

對內她更大膽開設「擒慾實驗室」，教導真實對情慾有困惑、想增進男女關係的正經教學場域，我們追問媽媽，酒店女子開這樣的課不會有情色聯想嗎？媽媽大聲的笑了，並且豪邁地說：「我問你，面對另一半脫下衣服後，誰會長得像健康教育課本裡的平面解剖圖？」由我們來教導，再正經與自然不過了！

媽媽在閃爍著霓虹的招牌後面又優雅、又字字重擊害羞的大家，讓條通的夜晚好玩極了。

來條通Talks

活動：解密春色條通，林森北小姐的曖昧與人生
時間：2022/2/26 19:00-21:00
活動報名：Accupass

今晚，我們再多聊點…

  • 「賣曖昧」的條通小姐，如何賣到客人心花怒放？
  • 《華燈初上》與現實中的條通有何不同？
  • 酒店經紀人胡筠筠如何與夥伴一同打造出「酒與妹仔的日常」
  • 疫情下的林森北、身為女性的美麗與哀愁、酒店勞工的困境

延伸閱讀

責任編輯：江宜蘋
核稿編輯：王銘岳


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。