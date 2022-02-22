【未來大人物：華燈初上真人生3】條通媽媽桑帶路，解密情慾溫柔鄉手腕與技巧

文：陳淑玲

戲劇《華燈初上》引發條通熱潮，但酒店公關生活卻是 2021年未來大人物胡筠筠 真實版人生。解密真華燈人生系列，邀來胡筠筠與其創立的「娛樂公關經紀職業工會」理事、也是條通日式酒店媽媽桑席耶娜，帶著我們闖條通，揭開下海或上岸的神秘面紗。

近來台北的林森北路出現一抹怪現象，特定的日子裡，晚上7點一到，總會有一群戴著耳機、眼神略為閃爍茫然的年輕人，簇擁著一位身著大紅色長洋裝的女子，張著好奇的眼睛踏入六條通、九條通遊闖。女生特別多，更特別的是對文化、歷史、酒店文化有興趣的人都能得倒滿足。這是媽媽桑席耶娜帶領的「華燈初上，來光酒店喝一杯！條通秘密體驗」導覽團。

Photo Credit - 陳淑玲 席耶娜媽媽桑大膽解說條通文化，各種辛辣話題他都接得了招。

Netflix影集《華燈初上》話題正熱，除了懸疑劇情之外，觀眾們更好奇的是面春色無邊、帶著神秘色彩的條通文化。而能夠讓平常無緣進入條通酒店的人有更多「解惑」，媽媽桑席耶娜直接站出來領軍，帶領好奇男男女女走入條通，揭開神秘面紗。

從條通歷史到酒店文化

拍攝《華燈初上》時，劇組拍攝時找來了三位正統條通媽媽擔任文化顧問，讓演員能對於酒店文化、上桌技巧、坐檯姿態、甚至點煙手勢等。而席耶娜就是指導演員們「上桌文化」的老師，雖然她開玩笑的說：「只是想跟人討論劇情、到底兇手是誰！」還規定一定要追劇完的人才能參加，但打鬧漫不經易的背後，卻還包含著對條通日式酒店文化的傳承與分享。

Photo Credit - 陳淑玲 走在條通裡，現在多了好多年輕身影來探訪真實酒店文化。

夜幕低垂後，林森北的活力隨著招牌點亮而活了過來，席耶娜分享著，介於「中山北路、南京東路、新生北路、市民大道」這方正四條路內築起的一條條小巷弄，是在日治時期被稱為條通的「大正町」範圍，早年是日本、國民政府高級官員住宿場域，美軍與日本商人多了後，條通逐漸開始變成居酒屋、卡拉ＯＫ、酒吧酒店的聚集場所，興盛時期甚至有高達600家酒店營業，如今因日課銳減、疫情衝擊，目前營運的僅剩30家不到，且正快速凋零中。

華燈場景地點場景解謎

跟著席耶娜媽媽走入條通，媽媽帶著一夥人到達「光酒店」的拍攝地點，位於六條通「Sugar Bar」酒吧，不過僅存門面是拍攝場地，門口擺設已更改，而光酒店內部的拍攝場景則是劇組另外搭建的地點。但是有趣的是，如同電影場景一樣，第二季耀眼出現的「寶寶媽媽」經營的Sugar，店面場景就真的位於光酒店對面，而內部場景則是位於九條通一間神秘日式酒店裡。

Photo Credit - 陳淑玲 光酒店的真實店面，就在六條通！

正式導覽團走闖條通到最後，會進入「光酒店」裡喝一杯酒精飲料並且與媽媽展開對談，但實際採訪那天，有幸跟著席耶娜媽媽走入寶寶媽媽桑的秘密日式酒店內窺看。只見席耶娜媽媽從水晶門簾後張開雙手華麗登場，真的完整復刻了燈紅酒綠的熱鬧劇情。

Photo Credit - 陳淑玲 席耶娜媽媽偷偷帶我們進去寶寶媽媽的內部拍攝地點的酒店，水晶簾子一掀開，學寶寶媽媽絢麗登場。

酒店小姐就是風俗業公務員

席耶娜媽媽解釋，條通酒店指的是「日式酒店」，大家想像中敢玩、拼酒的那些都是台式酒店比較容易出現。日式酒店的小姐過去只接日本客，幾乎全程都說日語，小姐也在入行時會學習高爾夫、茶道、花道等技藝，讀日文報紙更是天天要準備的功課。

而大家好奇的「賣不賣身」這件事，媽媽回答說：「外派來台灣的日本人圈子小都彼此認識，小姐一與客人發生關係，中村先生、佐藤先生、本田先生…不就都成了表兄弟，誰還敢來找你！」

而日式酒店服侍也是一門技巧，如何舉止優雅地與客人攀談、聊天、又要順利閃躲客人毛手毛腳不安分的手，這些都是酒店眉角。而乾杯時杯子永遠要比客人低、不時用毛巾擦拭桌面與酒杯只能擦拭杯口兩公分以下、幫客人點煙等細節，透過媽媽優雅身段與手勢，真的讓人了解席耶娜媽媽擔任《華燈初上》上桌技巧文化顧問的重要性。

Photo Credit - 陳淑玲 乾杯時，小姐的杯身要永遠低於客人，代表著尊敬的意思。

Photo Credit - 陳淑玲 坐檯期間要隨時整理桌面保持乾爽，客人杯身有水漬也要謹守杯口2公分以下的擦拭法，才不影響就口的衛生。

Photo Credit - 陳淑玲 導覽還會附贈，Rose媽媽生日手巾與光酒店火柴盒！

春色溫柔與性產業也可以有文化脈絡傳承

席耶娜媽媽想著，日式酒店逐漸衰退，這些春色不是秘密、而該是被傳承下去的文化，因此他對外展開導覽工作，藉由戲劇的引子帶領年輕人走入條通、了解日式酒店文化。

對內她更大膽開設「擒慾實驗室」，教導真實對情慾有困惑、想增進男女關係的正經教學場域，我們追問媽媽，酒店女子開這樣的課不會有情色聯想嗎？媽媽大聲的笑了，並且豪邁地說：「我問你，面對另一半脫下衣服後，誰會長得像健康教育課本裡的平面解剖圖？」由我們來教導，再正經與自然不過了！

媽媽在閃爍著霓虹的招牌後面又優雅、又字字重擊害羞的大家，讓條通的夜晚好玩極了。

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責任編輯：江宜蘋

核稿編輯：王銘岳