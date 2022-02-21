2022/02/21,
中國

沒人追蹤的假帳號大外宣「中國版本」冬奧，Twitter出手刪數百帳號

沒人追蹤的假帳號大外宣「中國版本」冬奧，Twitter出手刪數百帳號
2022北京冬奧開幕式暖場表演｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在Twitter上有一個由3000多個帳號所組成的網絡，這些帳號多半是近期創設的，追蹤人數很少，他們會分享附有評論的官方媒體貼文，而且都是同一則，用於宣傳北京冬奧。

2022年在中國北京舉辦的冬季奧運會落幕，《紐約時報》報導指出，中國試圖把「自己的奧運會版本」傳播到境外，尤其是運用機器人、假帳號、網紅等數位工具，讓其敘事發揮影響力。但批評者認為，這些舉措都是在粉飾中國各式各樣的問題以及人權侵犯。

《紐約時報》和獨立媒體《ProPublica》合作進行一項深度調查，發現在Twitter上有一個由3000多個帳號所組成的網絡，這些帳號多半是近期創設的，追蹤人數很少，他們會分享附有評論的官方媒體貼文，而且都是同一則，用於宣傳北京冬奧。

其中一個帳號名為Spicy Panda（辛辣熊貓），這個帳號經常發布與冬奧相關的漫畫和影片，內容通常是在反擊對北京冬奧的抵制，例如在一則2月9日發布的漫畫中，Spicy Panda指責美國：「無論騙子大叔如何運用欺騙世人的宣傳武器，來玷污北京奧運會，他都無法阻止世界對北京冬奧的熱情。」

這幅插畫是用於反擊一個在Twitter上被用來抗議中國侵犯人權的hashtag「#BoycottBeijing2022」，抗議的內容包含對中國維吾爾族穆斯林的種族滅絕。

綜合《紐約時報》及《INSIDER》報導，這則漫畫在當時被「看起來很假」的帳號引用了281次，卻只有11個讚和2次轉推（retweets），這顯示出這個社交媒體網絡是被動員宣傳資訊的，且除了這些宣傳貼文，Spicy Panda的貼文幾乎沒有任何關注度。

根據調查，與Spicy Panda相關的社群網絡共有861個帳號，其中有90％是在12月1日之後建立。此外，這些帳號似乎還和中國的多媒體平台iChongqing有所關聯，因為Spicy Panda經常分享他們的推文。

「對中共來說，冬奧會與樹立國家形象這一更大的政治目標密不可分。」香港的一個監測機構在中國媒體方面的負責人班志遠向《紐約時報》表示：「這就是習近平所說的『講好中國故事』。」

12月已經刪2000多個維吾爾相關帳號，Twitter再度出手

隨後，Twitter公司發言人向《INSIDER》證實，調查結果中有數百個帳號因違反「平台操縱和垃圾訊息」的社群政策而被停用，這項政策的內容旨在控管試圖透過使用多個帳號、假帳號和機器人，來人為影響貼文對話的行為。

發言人表示，如果有明確的證據表明資訊操縱有國家介入，那首要任務就是行使社群政策並刪除帳號，「在我們的調查完成後，我們會揭露訊息檔案中所有的帳號和內容。」

根據《Foreign Policy》的報導，此前，Twitter已經在12月刪除了2048個和中共有關的帳號，這些帳號經常發布來自中國官媒的內容，尤其是描述維吾爾人在新疆生活的影片。和本次被Twitter刪除的帳號一樣，這些帳號幾乎沒有追蹤者，點讚、引用和轉推的次數平均少於0.81。

《Foreign Policy》認為，這些社群網絡在戰術上具有重複性、持續性，除了原本調查到的帳號以外，其他研究人員也注意到了數千個帳號採取類似模式。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。