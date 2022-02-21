沒人追蹤的假帳號大外宣「中國版本」冬奧，Twitter出手刪數百帳號

2022年在中國北京舉辦的冬季奧運會落幕，《紐約時報》報導指出，中國試圖把「自己的奧運會版本」傳播到境外，尤其是運用機器人、假帳號、網紅等數位工具，讓其敘事發揮影響力。但批評者認為，這些舉措都是在粉飾中國各式各樣的問題以及人權侵犯。

《紐約時報》和獨立媒體《ProPublica》合作進行一項深度調查，發現在Twitter上有一個由3000多個帳號所組成的網絡，這些帳號多半是近期創設的，追蹤人數很少，他們會分享附有評論的官方媒體貼文，而且都是同一則，用於宣傳北京冬奧。

其中一個帳號名為Spicy Panda（辛辣熊貓），這個帳號經常發布與冬奧相關的漫畫和影片，內容通常是在反擊對北京冬奧的抵制，例如在一則2月9日發布的漫畫中，Spicy Panda指責美國：「無論騙子大叔如何運用欺騙世人的宣傳武器，來玷污北京奧運會，他都無法阻止世界對北京冬奧的熱情。」

這幅插畫是用於反擊一個在Twitter上被用來抗議中國侵犯人權的hashtag「#BoycottBeijing2022」，抗議的內容包含對中國維吾爾族穆斯林的種族滅絕。

No matter how hard Uncle Liar wields its deceiving propaganda weapon to stain the Olympics, he can not stop the world's enthusiasm toward #BeijingWinterOlympics. #Beijing2022 #SpicyPandaCartoon pic.twitter.com/WTT5LSffwZ — Spicy Panda (@SpicyPandaAcc) February 10, 2022

綜合《紐約時報》及《INSIDER》報導，這則漫畫在當時被「看起來很假」的帳號引用了281次，卻只有11個讚和2次轉推（retweets），這顯示出這個社交媒體網絡是被動員宣傳資訊的，且除了這些宣傳貼文，Spicy Panda的貼文幾乎沒有任何關注度。

根據調查，與Spicy Panda相關的社群網絡共有861個帳號，其中有90％是在12月1日之後建立。此外，這些帳號似乎還和中國的多媒體平台iChongqing有所關聯，因為Spicy Panda經常分享他們的推文。

「對中共來說，冬奧會與樹立國家形象這一更大的政治目標密不可分。」香港的一個監測機構在中國媒體方面的負責人班志遠向《紐約時報》表示：「這就是習近平所說的『講好中國故事』。」

12月已經刪2000多個維吾爾相關帳號，Twitter再度出手

隨後，Twitter公司發言人向《INSIDER》證實，調查結果中有數百個帳號因違反「平台操縱和垃圾訊息」的社群政策而被停用，這項政策的內容旨在控管試圖透過使用多個帳號、假帳號和機器人，來人為影響貼文對話的行為。

發言人表示，如果有明確的證據表明資訊操縱有國家介入，那首要任務就是行使社群政策並刪除帳號，「在我們的調查完成後，我們會揭露訊息檔案中所有的帳號和內容。」

根據《Foreign Policy》的報導，此前，Twitter已經在12月刪除了2048個和中共有關的帳號，這些帳號經常發布來自中國官媒的內容，尤其是描述維吾爾人在新疆生活的影片。和本次被Twitter刪除的帳號一樣，這些帳號幾乎沒有追蹤者，點讚、引用和轉推的次數平均少於0.81。

《Foreign Policy》認為，這些社群網絡在戰術上具有重複性、持續性，除了原本調查到的帳號以外，其他研究人員也注意到了數千個帳號採取類似模式。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航