《父母的情緒，孩子都知道》：注意力散漫、交感神經過度活躍的孩子，生活正受到危害

文：韓成範

破壞自律神經的情緒溫度

我們的身體如何反應情緒溫度？觀察身體調適情緒溫度的方法，及情緒溫度影響身體的部位，就能更理解情緒是如何運作的。

每到周末，我會帶著我的愛狗棉花，到鄰近風景優美的湖畔散步。在步道散步時，可以觀察到人們的各種反應。喜歡狗的人，看到棉花搖著尾巴靠近他們，會停下腳步伸手示好。相反的，有些人一看到棉花靠近，會突然被嚇到眼睛瞪大。

當然，我能夠理解看到棉花被嚇到的人的心情，因為有時我也會被別人的狗嚇得心跳加速。看到眼前出現體型像小牛一樣的大型犬，我也會不自覺地手心冒汗，把棉花緊緊抱在懷裡，做好隨時逃跑的準備。即使知道主人牽著牽繩是安全的，仍不免會感到緊張。

在路上遇到大型犬時出現的身體反應，正是情緒溫度上升的過程。首先，會變得口乾舌燥、瞳孔放大，接著開始心跳加速、肌肉緊繃、手心冒汗。會出現這樣的身體反應，是受到自律神經影響。自律神經是獨立運作的系統，不受意識控制，會隨著狀況不同，讓身體變得緊繃或放鬆。

用一句話來形容，自律神經是我們體內的「塔台」。就像塔台指揮飛機起飛和降落一樣，自律神經會調節體內的臟器（眼睛、唾液腺、肺、心臟、胃、胰臟、肝臟、腎臟、小腸等）和器官（骨骼和肌肉、消化器官、循環器官循、呼吸器官、排泄器官等）。

自律神經從我們大腦下方的腦幹開始，沿著下丘腦和脊髓遍布全身。自律神經系統可分為兩大類，一類是交感神經系統，另一類是副交感神經系統。

用汽車結構來說明，交感神經系統就像油門。踩油門時，汽車會加速前進。當車速上升時，儀表板上的「RPM revolutions per minute」數值也會上升。RPM代表引擎每分鐘的迴轉數，儀表板上數值顯示為0到9，指針在1的位置時，表示每分鐘引擎轉速為1,000轉。當RPM數值上升時，意謂著引擎轉速增加，引擎轉速增加也表示車速越快。

同樣地，當處於驚嚇或危急狀況時，我們身體的交感神經會開始運作，分解儲存在體內各處組織的葡萄糖和氧氣，讓身體得以迅速應對危險。這就是為什麼當我在湖邊散步遇到大型犬時，會突然瞳孔放大、心跳加速的原因。

反觀如果和大型犬相安無事地共處時，緊張的心情會逐漸緩和，心跳速度也會慢下來，原本乾燥的口舌也會開始分泌唾液，想坐在路邊的咖啡廳，來一杯冰淇淋和熱咖啡融合在一起的阿芙佳朵（Affogato）。這是因為副交感神經開始運作的緣故，副交感神經就像是我們體內的煞車器。

「神經系統」這個名詞聽起來或許會覺得有些艱澀，簡單來說，就是五種感官接收刺激後，將出現的反應傳達到身體的「通道」。就像從首爾去釜山，必須經過京釜高速道路，神經系統也一樣有某種通道。透過五感接收到的刺激傳達到大腦，根據大腦的判斷和指令，身體會做出反應。

要把在散步路上接收到名為「棉花」的刺激，傳送到人們的大腦，也必須經過某種通道，正是所謂的「視神經optic system」通道。棉花的外觀變成一種電子訊號，隨著視神經傳送到前額葉。當前額葉接收到「棉花」這項資訊後，會做出某種判斷，判斷的標準大部分是依據過往經驗。對小狗有好印象的人，看到棉花時，前額葉會下達「微笑」的指令；曾被小狗咬過的人，前額葉會下達「迴避」的指令。

前額葉的指令會沿著中樞神經系統，傳送到身體各個器官。從大腦到脊髓的通道稱為中樞神經系統，如果把我們的身體比喻成朝鮮半島，中樞神經系統就是京釜高速公路。當愛狗人士的前額葉下達指令時，臉部肌肉會做出微笑的表情，眼睛瞇成一線，心跳也會慢下來。

從中樞神經系統連接到身體各器官，有一條較小的通道就是末梢神經系統。要從京釜高速公路開到其他小城市，必須經過交流道（英語Interchange，常簡寫為IC）。

末梢神經系統就像是經由交流道通往小城市的岔路，不過兩者有一項差異。例如，從京釜高速公路開往慶州的路只有一條，但從中樞神經通往末梢神經的路卻有兩條。一條是安全舒適的道路，另一條是緊急危險的道路。這兩條道路就是自律神經，也就是「交感神經」和「副交感神經」。

看到狗時覺得受到威脅的人，「交感神經」會開始作用，臉上神情緊繃、肌肉變得僵硬。當狗靠近他們時，可能會下意識用拳頭防衛。這正是身體情緒溫度上升時的呈現。反之，如果是喜歡狗的人，看到狗時臉部線條會顯得柔和，身體肌肉也會放鬆。這是因為「副交感神經」發揮作用，讓身體的情緒溫度降低。總結來說，我們身體的自律神經系統，是掌控情緒溫度的主宰。

像讀書、運動、玩遊戲，主要在白天進行的活動，使用的通道是讓情緒溫度上升的交感神經系統。和朋友吵架或被父母罵時，交感神經也會變得活絡，玩手遊或看到負面新聞時也一樣。反之，睡眠或休息主要在晚上進行的活動，使用的就是讓情緒溫度降低的副交感神經通道。和家人享用美食，或聽到別人的鼓勵時，也會活絡副交感神經。即使是在幽靜的小路散步，也能刺激副交感神經。

交感神經和副交感神經就像天秤的兩端，當一邊太重往下沉，另一邊就會上升。當交感神經佔上風時，便會抑制副交感神經作用；當副交感神經變得活絡時，交感神經的作用就會下降。