【TNL沙龍本週議題】108課綱初試，會造成什麼影響？

編按：

TNL網路沙龍是關鍵評論網正在嘗試的新服務，希望透過邀請、解鎖任務等方式，讓大家能在網路環境有更多理性的互動和交流。

成為沙龍會員後，除了可於文章下方留下自己的觀點之外，透過累積留言、拍手等互動也可以增加邀請名額，邀請更多朋友一起前來討論各種話題。

想要加入沙龍，發表自己的想法嗎？快點擊下圖查看加入方法！

我們期待看到你獨一無二的觀點。若有朋友已經是沙龍會員，也可以請他邀請你加入。

108課綱的內容，強調以「素養導向」代替傳統的「填鴨式教育」模式，希望讓考生將學習到的知識活用於日常生活中，雖然立意良善，不過執行上可能還是會面臨許多困難。

這次網路沙龍搜集了大家的意見，有部分讀者認為這樣的課綱內容「過於倉促，難以適性」。且認為新課綱的實施對考生入學會造成影響，有讀者認為「就申請入學或繁星而言影響較小，但分發入學將因只考一次的國英和六十級分制給學生不確定感與壓力」，因此會造成一些影響。

有讀者也認為，新課綱可以說是「換湯不換藥」，其實對於考題的影響並不大。

對於108新課綱的實施，你有什麼看法嗎？歡迎在下面留言給我們，或是至該篇文章下方與更多人一同討論！

閱讀其他相關文章與專題文章：

核稿編輯：楊士範