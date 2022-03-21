【書評】房慧真《草莓與灰燼》：這是她對裸命者最深的愛，冷眼裡總有顆最熱的心

冷眼裡的熱心：長鏡頭般的凝視

有人稱房慧真「運詩人」，或者因此稱之「阿運」，是因為她總能在生活裡運送詩意給眾人。運詩人上次出版純粹的散文集《河流》、《小塵埃》，已經是八年前的前塵往事。八年後，房慧真從記者身分退下崗位，還原回為城市浪蕩者，如她早年創作《單向街》裡，那位浪遊台北的女子。

翻開《草莓與灰燼》輯一「浮世」與輯二「畸人」，不難發現班雅明一般的城市浪遊者又在遠處伸出長鏡頭，凝視陰暗角落裡掙扎的底層人物。言叔夏評《河流》就說過了：「彷彿長鏡頭般的技術，將自我的影像削減得僅剩下眼睛。」現在房慧真的本事是越來越嫻熟，眼睛退隱，就在那兒靜靜地注視。

例如開篇〈此曾在〉，寫擺攤老婦與老狗歷經三十年變化，說的是：「三十年後，滄海桑田，那攤車婦人該老了吧，狗該死了吧。」但偏偏不甘心似的，繼續寫攤車門前空地的文青咖啡館，但攤車又是一老婦與黑狗：「婦人是婦人的女兒，長大了接手母親的攤車，還習慣性地養著黑狗。」鏡頭架在那兒，一晃眼就是三十年。儘管不敵城市便利商店與速食文化，但仍有此曾在的，繼續活下去。

但或許也是這樣冷眼旁觀，偏偏有人就誤讀她的心是鐵鑄的。其實並不。她在書裡寫自己偶爾出手，救濟浪蕩的畸人，忍不住就要狠下心腸：「短短一條路，我要狠下心好幾次。」、「他人的餘生，我能負擔的極為有限。」冷眼裡的心腸是熱的，只是往往不說，也就被誤解成災厄。

她看畸人，畸人們在城市裡晃盪，只有城市這複雜的有機體能容下那麼多浪蕩者。龍山寺外一群老伯下棋，遊民混居其間，竟也分不出誰是普通的那一人。房慧真寫新版的〈理想的下午〉，不是舒國治的休閒況味，而是另一種歲月靜好：「只要在冬夜裡，不要有人灑水驅趕，這晃蕩的日子，理想的下午，似乎可以繼續過下去。」這樣的文字，怎麼可能由冷血之人寫出，她只不過是理性地保有餘韻，不往溫情主義的大纛傾倒，成就一段又一段長鏡頭的凝視。

放養在城南：浪蕩少女的啟蒙

我尤其想談的是房慧真如何寫自己與文學相遇。《草莓與灰燼》的編排，似乎是「由近至遠」。從城市角落，移動到「輯三」旅外的顛簸，有趣的是輯四「回眸」的童蒙往事與一路掙扎，夾在輯五「盡頭」觀測世界之間。

她寫婆羅洲來的父親——那樣一位被語言判定為「印尼華僑」的僑生與僑民——，總是帶著一點濕氣與暴虐之氣。父親每看到她桌上的國語課本、作文獎狀就要毀去，似乎父親被剪掉的舌頭是帶著憤恨的，需要砸向女兒。

〈城南抓周〉最末一段寫：「語言文字只是父親在航空公司謀生的工具，他撕毀我桌上的作文比賽獎狀，看到我在讀國文課本就不悅（也許與他過往的僑生陰影有關），他是暴戾之王，將我逐出門外。」女兒從此被放養，四處晃蕩，自己選擇長成什麼樣的大人。

〈憂傷的年代〉寫女兒在書店碰上蘇德曼的《憂愁夫人》：「神話傳說裡的憂愁夫人，她的灰色裙角從林間閃過，她的灰色羽翼垂落，遮蔽了他所有幸福的可能。」讀書也是讀燙自己，從那裏開始有了不同的轉速，女兒或許是從這裏明白了憂傷為何物：「七十歲的波赫士，曾在他的小說裡，和十來歲的波赫士在一張長椅上相遇。如果能有那張長椅，能有蟲洞書簡，我也許會這麼說：這麼多年之後我未曾忘卻，但不再逃避，那些憂傷我都說出來，也寫出來了。」讀到這裡，我總是忍不住感傷。或許每個孤獨的靈魂，與一頁書的相遇，大抵都是如此的華麗與荒涼。

她並不恨父親，房慧真知道那樣相對保守的年代裡，有許多的侷限。如今她住在父母留下的城南住家，想著過去臺北盆地氤氳的水氣，寫下這些文字。相對於輯一、輯二那樣只露出一顆鏡頭的凝視，在這一邊的自我揭露，雖對於往事仍舊帶著冷冷的筆觸，卻不免讀來令人感傷，飽滿的抒情就這樣流淌出來。

裸命的灰燼與草莓的世界

最後談談同名文章〈草莓與灰燼〉。這本是《聯合報》邀請二戰結束七十周年的文字，一改以往採《滅頂與生還》、《如果這是一個人》的受難者記憶，房慧真反而跑去找加害人的日記閱讀——希姆來的日記，內政部長、親衛隊長，以及奧茲維辛集中營的最大決策者。

那是截然不同的世界，一邊是集中營痛苦的靈魂掙扎，另一邊希姆來舉家遷至集中營附近，日夜聞著猶太人的灰燼，採收草莓時將那些灰燼洗淨。有人赤身裸體的裸命，也有屬於草莓的世界。〈草莓與灰燼〉寫：「以前在院子裡採草莓，一定要洗得很乾淨。祖母沒多說，現在他知道了，甜美的草莓上頭，恆常附著一層煙灰。」

房慧真一直想知道，那些開列車的人看著滿車猶太人，去了之後就再也沒有回來。怎麼都沒人想過要問，這些列車為何有去無回？如果有人發現了，是否會有更多的人倖存？但其實我們都不知道答案。只知道這些平庸的、日常的邪惡，就是日復一日的麻痺知覺。

猶如房慧真前頭寫畸人、行乞者、浪蕩遊民，從來不帶至高點的眼光；在面對這些邪惡的凝視之下，她也只是謹慎帶著自省與自贖的眼睛，將長鏡頭的畫面一片一片切下來，做成幻燈片似的文章，靜靜展示在我們的面前。這是她對裸命者最深的愛，愛就是要注視著它，而從不迴避誰的眼神迎了過來。

推薦給還在太平盛世的你我。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航