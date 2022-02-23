取得「森林碳權」後，接下來可以在哪裡買賣交易？

文：柳婉郁（一個充滿理想與熱情的環境經濟學家，專注研究如何把森林換出更多的環境效益，例如種樹生碳權。掌握植樹造林負排放技術，在近年碳中和及淨零排放成為顯學之後，成為企業詢問度最高的農牧業碳權達人。目前擔任國立中興大學森林學系教授及綠學院綠色帶路人）

格拉斯哥第26屆全球年度氣候峰會COP 26中，與會國認為在保護、復育生態系統以及永續經營前提下，2030年前森林可以儲存超過七十億噸的溫室氣體。這137位與會國擁有全球91%的森林，因此，大家承諾在2030年前停止、甚至逆轉森林流失及毀壞，以期達成負碳效果。

熱帶雨林為什麼會不停消失？為什麼阻止砍伐天然林這麼難？其中一個最重要的原因，就是人類糧食及生存空間的匱乏。於是，十四個國家及慈善組織募資十七億美元，推動熱帶森林的護林行動，預期在2021年到2025年間資助當地社群建立護林團體。同時，利用造林與再造林計畫，以此減碳成果為依據申請碳權，獲得碳權後即可進行抵換或交易。

我們之前的文章談過，國外的自願性市場交易越來越熱門，賣著各式各樣的碳權，其中透過自然方式減量（Natural Climate Solutions, NCS）越來越受歡迎，其碳權價格也比較高。有別於過去科學為本的能源提升、再生能源減量方式，自然方式減量的概念是「人與自然和諧共處」，以森林來說包括重新造林、避免森林砍伐、改善森林管理和農林業等，期能提升森林的固碳能力。

因此，不論是以短期的市場利益或者是中長期的環保效益來看，我們都需要一個能彰顯自然方式減量價值的自然碳匯之碳權交易所，確保包含森林碳權等買賣更有效率。

森林碳匯VCS認證，有哪些可以交易「碳權」的平台？

現在的方式沒效率嗎？我們之前文章提到，對購買碳權有興趣的人，可以透過Verra Registry所提供之網頁聯絡方式與碳權擁有者聯繫，雙方談好價錢後就算是完成交易。

截圖自Verra Registry VCS申請計畫查詢

截圖自Verra Registry VCS申請計畫細部內容

這種方式的缺點主要是資訊不透明、交易過程沒有效率，因此，全世界陸續開起各種自然碳匯之碳權交易所，開始碳權交易。

目前全世界有七個森林碳匯VCS認證過之後可以交易的平台，限於篇幅，我先特別挑出兩個平台說明，其他你可以自己上網搜尋，這樣當你取得森林碳權後，就知道去哪裡買賣了。

平台一：新加坡大氣碳交易（AirCarbon Exchange，ACX）

這是一家新加坡成立的私人碳權交易公司，於2019年成立，其願景為推動透明、效率、高流動性之碳權市場。該交易所是全球第一家以數位形式進行碳權交易之公司，以虛擬貨幣之形式進行。

他們目前發行六種虛擬貨幣，對應不同的減碳情境，其中跟森林有關的就是全球自然幣（Global Nature Token，GNT），對應以自然方式減量計畫所產生的碳權；以及全球自然+幣（Global Nature Plus Token, GNT+），對應以自然方式減量計畫中還有額外效益產生的計劃所產生之碳權。

其最新的一期價格為GNT 7.58美元以及GNT+ 16.25美元。碳權計畫的負責人可透過該交易所的網站，與該平台接洽碳權交易事宜。

Photo Credit: AirCarbon Exchange 新加坡大氣碳交易發行的全球自然幣和全球自然+幣

平台二：新加坡氣候衝擊交易所（Climate Impact Exchange，CIX）

氣候衝擊交易所由星展銀行、新加坡交易所、渣打銀行、淡馬錫控股公司等多家企業於2021年共同創立，主要聚焦森林保護或修復的專案，保護東南亞受威脅的熱帶森林，開設以自然方式減量計畫所產生的碳權交易市場。各種企業都能透過該交易所直接購買自然碳匯之碳權（nature-based carbon credits），在企業參與自願性碳市場試行拍賣成功後，官方公布2022年開始將定期舉辦拍賣會。

作為一個碳交易平台，必須確保碳權擁有者符合國際認證標準例如VCS，因此必須採取相關措施，確保買賣雙方都有付出同等努力實踐減碳，而不是純粹拿來投機炒作。這並不是一件容易的事，可能也是一個交易平台最容易遇上的麻煩。

目前CIX有三種交易機制可供使用，分別是計畫市場（project marketplace）、拍賣（auction）以及交易所（exchange），不過需要加入會員才能取得該平台的使用資格，目前尚未開放使用，但預期未來將成為亞太地區重要的自然碳匯之碳權交易所。

CIX在2021年10月舉行試行拍賣，賣出170,000單位碳權，分別是位於非洲、亞洲、中南美洲等地的八個以自然為本的解決方案（Nature-Base Solutions）。

截圖自Climate Impact Exchange 新加坡氣候衝擊交易所三種交易機制

當然，不同的交易所，會收取不同的費用，影響你的成本，這是你在評估森林碳權的成本效益時，所需要綜合考量的。

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航