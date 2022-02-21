夏普CEO世代交替，戴正吳交棒吳柏勳，台日合作再創下個百年歷史

由鴻海集團（Foxconn）轉投資的夏普（Sharp）上周正式完成世代交替，原本任職會長兼執行長的戴正吳正式將執行長一職交予吳柏勳且同時升任副會長的職位。戴正吳發出聲明表示，自2016年卸下鴻海副總裁接手，即將破產的百年企業夏普時仍感到光榮，他說：「我敢說最了解夏普的是我，最希望夏普能再有百年的歷史的也是我。」

日本百年企業夏普面臨破產

日本夏普於1912年成立，由創辦人早川德次設立小型金屬加工廠起家，後來生產全金屬「早川式自動鉛筆」，除日本國內大獲好評，還外銷至歐洲各地，此後將系列產品稱作「Every-Ready Sharp Pencil」，也造就Sharp的誕生。

後來，夏普開始生產收音機，成功替現代電器事業打好基礎，在二戰結束後，夏普成為品牌名稱，確立了綜合家電的經營方向，陸續生產洗衣機、微波爐及冰箱等，尤其在液晶顯示器研發上獲得突破，奠定電視和手機的品牌地位。

不過，受到2008年美國雷曼兄弟（Lehman Brothers）倒閉影響，全球產業市場大幅萎縮，又加上2013年夏普液晶顯示器投資過大，台灣和韓國的加入競爭分食市場，營運逐漸下滑，特別是三星崛起後，對夏普更是造成致命打擊。

根據《東洋經濟報》專訪夏普前副社長佐佐木忠表示，當時三星與夏普合作後，讓夏普關鍵的液晶技術人員，周末搭機前往南韓，周日再搭機回到日本，後來逐漸掌握了夏普關鍵技術，發動了系列的專利訴訟，自此三星成為頭號勁敵。

兩千年後，夏普的經營每下愈況，面臨破產邊緣。《日本新聞網》於2015報導指出，夏普2014年營收達到2.78兆日幣（新台幣6672億元），但經營赤字仍有480億日幣（新台幣115.2億元），扣除集團資產（廠房土地等），仍資不抵債，淨負債達到60億日幣（新台幣1.4億元）。

不過，在夏普爆發破產傳言時，鴻海早已與夏普私下接觸談併購案，終於在2016年，由時任鴻海集團副總裁的戴正吳擔任夏普社長，當時截至2016年2季夏普財報已經連續9季虧損，集團正面臨極為艱難的挑戰。

鴻海副總裁戴正吳接任半年，終結夏普虧損

戴正吳出生台灣宜蘭縣，就讀大同工學院（現為大同大學），畢業後任職於大同公司，期間曾在日本深造2年，日文相當流利，任職10年後發覺大同事業，逐漸走下坡，1986年轉投鴻海集團，2005年正式成為集團副總裁。

2017年2月，夏普公布2016年第3季財報，以42億日幣（11.4億元）正式終結虧損，創下2年多來的首次營業淨利。不過，在財報發佈當天，記者室中擠滿了分析師、法人和記者，等待戴正吳宣布轉虧為盈的消息。

沒想到，戴正吳缺席了這場重要的記者會，改由副社長野村勝明主持。日後，許多媒體詢問戴正吳，是不是因為夏普財報未達到預期，才沒有出席記者會。他對此表示：「雖然2月1日已經回日本上班，但我想既然公司賺錢了，發表會當天就由日本人發表」。

事實上，對於夏普被併購，日本人是難以接受的，除了它擁有打造眾多知名家電外，更是從昭和時代就創立的名門企業，陪伴無數世代日本人成長，《朝日新聞》前台北特派員野嶋剛對外表示，當時被外國人（鴻海）買走，覺得相當不是滋味。因此戴正吳為顧及日人情緒，才選擇不出席，也體現了戴正吳的處事風格。

位於苗栗的面板業內人士告訴《關鍵評論網》，過去面板產業相當競爭，除了受韓國三星搶市占，還有中國崛起的眾多面板產業，夏普非常危急，而戴正吳靠著過去在大同的經驗成功扭轉營運。另外，產業界多認為戴正吳是相當感性的人，在老東家大同遇經營紛爭時，提及大同老董林挺生，曾罕見在鎂光燈下痛哭。

他還提到，液晶面板中國靠著政府扶持，持續以低價競爭，在台日韓商造成很大壓力。他說以友達2016年財報為例，除了本業營運虧損，還必須攤提資本減損，大大小小加起來，虧損逼近百億，而在戴正吳的職掌下，確實為夏普止血，也成功利用鴻海集團優勢為夏普開源，在產業界是一個相當成功的經營範本。

如今，夏普於今年2月18日正式完成世代交替，戴正吳將留任夏普會長，但是執行長卻交由吳柏勳接任，同時也升居副會長的職位。戴正吳說無論環境多惡劣，在他執掌期間都保持盈利，2022年的財測也有信心達成，最後他也很自豪的說：「在我的任內期間至今，（夏普）沒有放棄或者賣出任何一項事業。」

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核稿編輯：翁世航