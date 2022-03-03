員工月中到職或離職，「破月薪資」與勞健保費該如何計算？

一、破月離職薪資計算方式

Q1、破月薪資的意思？

破月是指不足一個月的薪資計算方式（未足月薪資），因為一年當中有大小月，大月為31日、小月為30日，而2月份會遇到28、29日，當新進員工月中「到職」，或是在職員工月中「離職」時，人資在計算薪水時都可能遇到這個問題。

Q2、破月薪資如何計算？

另外，多數人資、雇主應該都知道勞保是以「天」計算、健保是以「月」計算，但有的員工只做幾天就離職了，如果當日作業來不及退保有關係嗎？員工月中離職，如何正確計算當月勞健保費用？以下將為您仔細說明：

二、破月離職勞工保險退保方式

Q1、未在離職日辦理勞保退保可以嗎？員工在放假日離職該怎麼辦？

Q2、員工月中離職（不足月、大小月） ，勞保費如何計算？

勞保費是用實際在職加保天數來計算，保險費部分，不分大小月都是用「30日」來計算保險費，因此勞保不論在當月份30日或31日退保，當月保險費都是收30天。 但如果員工是在月中退保，當月的勞保費計算方式會有以下情形： 1. 離職當月退保，保險費從當月1日計算到退保當日或當月底 當日：2月8日退保，保險費計收8天；12月15日退保，保險費計收15天 當月底：2月28日退保，保險費計收28天；12月30日退保或12月31日退保，保險費都是計收30天 2. 同月份到職又離職，保險費計算期間從加保當日計算到退保當日或當月底 當日：2月3日加保，2月18日退保，保險費計收16天（18-3+1＝16）；12月5日加保，12月20日退保，保險費計收16天（20-5+1＝16） 當月底2月18日加保，2月28日退保，保險費計收11天（28-18+1＝11）；12月20日加保，12月31日退保，保險費計收11天（30-20+1＝11）

三、破月離職全民健康保險退保方式

健保性質和勞保不同，且健保不能中斷，即使員工離職、待業期間如果符合全民健保的保險資格身份就應該投保。 Q1、未在離職日轉出健保可以嗎？

Q2、員工月中離職，健保費如何計算？