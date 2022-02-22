媒體爆陳建仁去年低調加入民進黨，將成綠營布局台北市長選戰的「活棋」

年底即將舉行九合一大選，台北市長的局勢，國民黨預期將由立委蔣萬安出戰，台北市副市長黃珊珊則可能代表民眾黨，延續柯文哲在台北市的執政。目前民進黨被點名的有衛福部長陳時中及前交通部長林佳龍等人，但陳時中能否參戰，與疫情息息相關。今（22）日《鏡週刊》獨家報導，前副總統陳建仁已於去年低調加入民進黨；可能成為民進黨布局年底選戰的「活棋」。

陳時中是否能選的關鍵在疫情

陳時中擔任防疫指揮官2年多，多次被外界點名是綠營2022北市選戰黑馬；近日隨著選戰接近，也頻頻被媒體追問是否參選台北市長，他曾在受訪時，表示自己不排斥，但不喜歡「吃碗內看碗外」只想先把防疫做好；他也多次對媒體強調，要等到防疫、衛生行政等任務處理妥當後，「看到亮光的時候」，才具備能選的資格。

不過據了解，陳時中本人確實不排斥參選，近來頻繁參加飯局聚會，媒體採訪也變多；只是若疫情不穩，他又離開疫情指揮中心指揮官的位置，恐怕會引來觀感不佳和對手強力攻擊；像是蔣萬安就說，如果陳時中參選，就表示對他來說「選舉比防疫重要」。

陳時中日前則在回答媒體提問時表示，「能夠選的話就一定會辭（指揮官職務），這沒什麼好疑義的。」這也代表如果陳時中要參選台北市長，勢必要有人來接手指揮官的位置，而在此刻被媒體揭露加入民進黨的副總統陳建仁，就是可能的人選之一。

不過蘇貞昌今天受訪時則強調，陳時中做得很好，現在還在位子上，沒有要換指揮官。要當指揮官也不一定要入黨。蘇貞昌並說，陳建仁學養俱豐，對國家貢獻很大，願意加入民進黨，全黨都會熱烈歡迎。

陳建仁已遷戶籍到台北市並入黨，民進黨表示歡迎

擔任副總統4年，陳建仁始終都沒有加入執政的民進黨；卸任副總統後，回到中研院繼續從事學術研究工作，陳建仁依然和民進黨關係良好，蔡英文要競選總統連任時，陳建仁更擔任全國競選總部主委；後來疫情爆發，陳建仁經常發表對疫情、防疫的看法，民進黨官員包括陳時中都曾主動向他請益。

一直是無黨籍的他，去年12月30日已低調向民進黨台北市黨部申請加入民進黨，入黨申請書上的推薦人是蔡英文。

對於陳建仁前副總統申請入黨一事，民進黨發言人周江杰今日則表示，陳建仁在過去擔任副總統任期期間，全力支持蔡英文總統推動如年金改革等重大工作。除了協助民進黨順利推動改革目標外，在面對Covid-19防疫工作期間也不吝從公衛專家的角度提供政府相關防疫作為的建議也協助，同時也獲得民眾高度支持與肯定。

周江杰表示，歡迎陳建仁申請加入民進黨，他們也一直歡迎支持蔡英文施政理念及認同民進黨價值的各界人士加入壯大台灣的行列，共同為推動台灣民主與進步而努力。

據了解，目前黨內首選的市長人選仍是民調表現高的陳時中。不過陳建仁的戶籍在副總統任內就已從高雄遷入台北市大安區，未來可扮演活棋，以他的公衛背景及資歷，不但可能頂替陳時中接任防疫指揮官，若陳時中因疫情變化無法抽身，黨內又有共識的話，陳建仁也不失為台北市長的口袋人選。

針對媒體詢問台北市長候選人一事，周江杰則表示，相關提名作業程序已由選對會負責進行，民進黨歷經兩度執政，中央執政與地方首長施政滿意度也都有很好的表現，民進黨一定會提出最適合的人選來面對年底縣市長的選舉。

被視為國民黨年底台北市長人選，蔣萬安至今仍未正式表態。蔣今天也重申，現階段就是做好本分的工作，立法院也馬上要開議，包含防疫、食安，特別是對核食進口如何做到嚴格把關，這是現階段最重要的事情。

蔣萬安也說，如果陳時中或民進黨政府認為選舉比防疫重要，這是他們的選擇。但蔣也提醒，陳說會盡到防疫責任，希望他說到做到。對於陳時中是否該請辭，蔣萬安則說，要問陳時中本人。而對於陳建仁可能參選台北市長，蔣萬安則表示，每個人都有參選權利，有這麼多人才願意為台北市服務是好事。

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核稿編輯：翁世航