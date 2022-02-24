2022/02/24,
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Give的各種用法：「I'll give you that」可不是同事要送你禮物

Give的各種用法：「I'll give you that」可不是同事要送你禮物
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我們想讓你知道的是

聽到別人說「I'll give you that」結果錯把妥協當送禮嗎？學起來就知道對方可是很不甘願的。

和外籍同事一起擔任面試官，Mark很欣賞這位應試者，想要錄用他。外籍同事卻說：＂I don't trust him, but yes, he is talented. I'll give you that.＂

差一點要問外籍同事，give me what?他到底要給我什麼？

＂I'll give you that＂ 不是要送你禮物，而是說「我同意你的部分觀點，我承認你說的這一點是事實」，也就是「有所保留地同意他的觀點，而不是全盤接受」。

I'll give you that.

（Ｘ）我要送你禮物。

（Ｏ）這點我同意。/這點我沒意見。

Give在這個句子裡的意思是，「向……承認；對……讓步」，語氣有一種「好吧，這點你對」。

多來看一個例句，熟悉應用場景：

It's nice - I'll give you that - but I still wouldn't want to live there.

這裡很好，這點我同意，但我還是不想住這裡。

有時也會直接用I give you that，意思一樣：

It's too late to go to the party. I give you that.

現在去參加聚會是太遲了。我承認你對。

Don't give me that.

（Ｘ）不要給我那個。

（Ｏ）不要唬弄我。／別給我來這一套。／少騙人了。

＂Don't give me that.＂也是一個常用片語，當別人講一句話你不信的時候，就可以用。

Ａ："But I was going to let you have it tomorrow."

　　但我本來打算明天把它給你的。

Ｂ："Don't give me that!"

　　別跟我來這一套！

I'll give you notice.

（Ｘ）我會通知你。

（Ｏ）我會給你解雇通知。

Notice是「通知」，大家應該很熟。所以有人想當然爾，要發通知給人時，就說＂I'll give you notice.＂這其實是錯的。Give you notice意思是解雇你，請你離開，是fire人時比較委婉的說法。

Notice的意思是「提前通知」，例如:

The next time you visit, can you give me more notice?

你下次來之前能否早些通知我？

但notice在商業場合，也特別指「因辭職或解雇而終止雇傭合約的通知期」

Do I have to work out my notice?

我一定要做滿通知期才能離職嗎？

My boss gave me a month's notice.

老闆提前一個月向我發出了解雇通知。

要發通知給別人，正式一點可以說：

We will send you written confirmation of our offer shortly.

我很快會發給你一封書面晉用通知書。

輕鬆一點，可以說：

I'll send you a message.

我再發訊息給你。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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