Give的各種用法：「I'll give you that」可不是同事要送你禮物

和外籍同事一起擔任面試官,Mark很欣賞這位應試者,想要錄用他。外籍同事卻說:"I don't trust him, but yes, he is talented. I'll give you that."

差一點要問外籍同事,give me what?他到底要給我什麼?

"I'll give you that" 不是要送你禮物,而是說「我同意你的部分觀點,我承認你說的這一點是事實」,也就是「有所保留地同意他的觀點,而不是全盤接受」。

I'll give you that.

(X)我要送你禮物。

(O)這點我同意。/這點我沒意見。

Give在這個句子裡的意思是,「向……承認;對……讓步」,語氣有一種「好吧,這點你對」。

多來看一個例句,熟悉應用場景:

It's nice - I'll give you that - but I still wouldn't want to live there. 這裡很好,這點我同意,但我還是不想住這裡。

有時也會直接用I give you that,意思一樣:

It's too late to go to the party. I give you that. 現在去參加聚會是太遲了。我承認你對。

Don't give me that.

(X)不要給我那個。

(O)不要唬弄我。/別給我來這一套。/少騙人了。

"Don't give me that."也是一個常用片語,當別人講一句話你不信的時候,就可以用。

A:"But I was going to let you have it tomorrow." 但我本來打算明天把它給你的。 B:"Don't give me that!" 別跟我來這一套!

I'll give you notice.

(X)我會通知你。

(O)我會給你解雇通知。

Notice是「通知」,大家應該很熟。所以有人想當然爾,要發通知給人時,就說"I'll give you notice."這其實是錯的。Give you notice意思是解雇你,請你離開,是fire人時比較委婉的說法。

Notice的意思是「提前通知」,例如:

The next time you visit, can you give me more notice? 你下次來之前能否早些通知我?

但notice在商業場合,也特別指「因辭職或解雇而終止雇傭合約的通知期」

Do I have to work out my notice? 我一定要做滿通知期才能離職嗎?

My boss gave me a month's notice. 老闆提前一個月向我發出了解雇通知。

要發通知給別人,正式一點可以說:

We will send you written confirmation of our offer shortly. 我很快會發給你一封書面晉用通知書。

輕鬆一點,可以說:

I'll send you a message. 我再發訊息給你。

本文經世界公民文化中心授權刊登,未經同意請勿轉載

