體育改革不該只懲處爭議選手，而是建立一個更好的「認知教育」制度

台灣冬奧國手黃郁婷在北京冬奧的言行遭到非議，無論是身穿中國隊制服的影片，或是稱中國是主場，還被揭露家族有在中國經商的利益連結，引起國內社會大眾的撻伐。

調查處分不要只針對選手，而是要全面檢討制度

隨著北京冬奧落幕後，教育部體育署將進行調查及處分，消息一出，國內正反意見都有，支持應該要進行懲處的理由認為，國家代表隊是代表國家出賽，應當要有最基本的國家意識，尤其是面對一再對台軍事恫嚇的中國，除了敵我意識之外，也要提防中國無所不在的統戰利用。

然而，反對的看法則痛罵這是秋後算帳，國家機器嚴重干涉體育，甚至把矛頭指向民進黨政府在操作「仇中意識」，認為是要利用這樣的懲處動作來達到殺一儆百的效果。一個運動員的無心之過，卻挑起國內敏感的統獨神經，縱然可以將黃選手的言行視為缺乏政治敏感度，但是，整體事件始末所產生的「認知混亂」，卻是中國所樂見的結果。

北京冬奧各項體育競技項目已結束，但後續的政治效應仍在發酵，可惜的是，台灣在冬季奧運的比賽成績並不突出，這可能囿於環境因素，以及運動人才培育資源投入的失衡，這是相關單位如教育部體育署、中華奧會等需要檢討的地方；但是，國內輿論焦點卻放在選手場外看似不得體的行為舉止，相關話題聚焦在政治性檢討，卻鮮少有針對制度性的改良，對人對事反而讓檢討流於形式或表面。

確實，黃選手的言行已引起國內民眾的不滿，就算「交換制服」是運動員國際禮儀的常態，但如何避免不必要的爭議，或怎樣才能表現出專注賽事的一面，從這次事件的發展始末來看，顯然行前宣導工作的成效恐怕不足。

當運動員將心力投入在訓練與賽事，政府的角色應該是提供資源，以及善盡各種必要的提醒與宣導。這次黃選手所引發的爭議，如果有事先的提醒與督導，應當不引起這麼大的風波，顯然上自教育部體育署，下至黃選手的爭議發言，以及中華奧委會的無為、輕忽，這是必須加以檢討的地方。

不只選手本人有爭議，從掌旗安排到後續回應都漏洞百出

黃選手引起爭議後的發言，無論是抱怨「體育歸體育，沒有國籍之分」，或是對網友的嘲諷與反擊，都在在顯示選手對外應對能力的不足，以及對於自己身分認知的盲思，顯然這會是未來國家培訓規劃的重點。

奧運不同於職業性質、俱樂部性質的賽事，至少參與奧運的選手，大多數是代表國家出賽，而不是個人；換句話說，除了競技比賽的時間之外，以國家代表隊身分而參與奧運的期間，選手的一舉一動都代表了國家。

Photo Credit: 中央社

運動員代表國家出賽，必須得到應有的尊重與待遇，畢竟所有的運動員都有受傷的風險，就算為國家奮力一戰，但相關權益也應該受到保障，過去就曾傳出中華棒協壓榨國家代表隊的傳聞，顯然，國內對於體育發展的認知仍相當缺乏。

其實從這次黃郁婷事件來看，從教育部體育署到中華奧委會、專項協會，都是需要檢討的對象，這也是體育改革喊了那麼多年，成效卻有限的原因所在，與其針對選手進行懲處，檢討的重點應當放在主事國家體育發展的相關單位。

持平而論，或許黃郁婷選手只是單一個案，但回顧整體事件發展，從一開始運動員的個人行為，到開幕代表隊進場的掌旗安排，以及相關單位對相關爭議的回應，都可以看出問題漏洞百出。

特別是，對照其他國家政府的行前提醒、建議選手使用拋棄式手機以避免中國竊取個資，以及許多得牌選手皆盡可能避免爭議，選擇完賽返國後再發表個人意見與評論等，便可明顯對比出這次黃選手所引起的爭議，是多麼荒謬且不成熟，成了未來運動人才培育的負面教材。

我們也不能因此否定所有代表台灣出賽的運動員、教練及陪訓員，他們投入訓練的過程相當辛苦，尤其國內缺乏冬奧項目的訓練環境，要獲得優秀的成績當屬不易，能取得出賽的資格，也是具備與全球好手競爭的條件，這一切的努力值得國人給予鼓勵及讚許。

不過，從去年的東京奧運，到今年的北京冬奧，衍生出不少不應該出現的爭議，相關機構及單位是否有檢討、建立一套完善的制度？別讓問題一再重蹈覆轍，這就是最好的落實改革機會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航