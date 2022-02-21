「瑞士之謎」跨國調查：一旦贓錢存入瑞士的銀行帳戶，就可以自由去到任何地方

瑞士的銀行數十年來一直是保密的代名詞，這個品牌受到瑞士政府的強力保護，但人口販子、收賄的證交所老闆、謀殺女友的億萬富豪，如今讓全球最大的私人銀行之一瑞士信貸（Credit Suisse）面臨龐大爭議。

一位匿名者日前將大量的銀行資料洩露給《南德意志報》（Süddeutsche Zeitung），這是瑞士大型銀行有史以來最大規模的洩密。根據《衛報》的報導，一份消息人士的聲明提到：「保護金融隱私只是那些瑞士銀行的藉口，作為『逃稅者合作夥伴』這個可恥角色的遮羞布。」

隨後，《南德意志報》與《紐約時報》、《衛報》等來自全球39個國家的48家媒體合作，花了幾個月的時間，展開一項名為「瑞士之謎」（Suisse Secrets）的調查，當中指出，當貪腐的政客與組織犯罪份子將錢帶進瑞士，受到他們罪行影響的受害者就可能再也討不到公道，「一旦贓錢存入瑞士的銀行帳戶，就可以自由去到任何地方。」

「瑞士之謎」總共調查了1萬8000個銀行帳戶，其持有的總資產最高曾達到1000億美元。該名匿名者所洩露的資訊，包含帳戶的號碼、持有人姓名、開戶日期以及帳戶中的最高金額，有部分帳戶是由個人持有，其他則是公司等法人，帳戶持有人的分布範圍涉及160多個國家／地區。

瑞士銀行保密法規，成犯罪者溫床

報告指出，瑞士因為其對於銀行的保密法規，而受到全球資金的歡迎，雖然持有帳戶本身沒有錯，但銀行本身應該避免運用非法手段賺錢或參與犯罪的客戶。

而在報告中，瑞士信貸被發現有許多不該出現的客戶：把山區土地當做私人土地的亞塞拜然強人之子、掠奪委內瑞拉石油公司的官僚、遭受酷刑指控的埃及情報部門負責人親友，《衛報》則報導，名單內還包含菲律賓的人口販子、因收賄被判入獄的香港證交所老闆、下令謀殺女友的億萬富翁，以及埃及、烏克蘭的腐敗政客。

其中，該名侵吞委內瑞拉國有石油公司的官員，有數億美元的資產進入瑞士信貸的帳戶，而在這筆龐大金流流動期間，政府金庫的流失引發國內經濟崩潰，將近600萬人逃離委內瑞拉，並引發廣泛的饑荒。在這一切發生的同時，瑞士信貸仍然放任這些委內瑞拉客戶的帳戶存在。

《衛報》的報導則提到一個來自梵蒂岡的帳戶，有3.5億歐元用來投資倫敦房地產，最終被因侵吞公款、洗錢等罪行遭梵蒂岡法院起訴，其中包括樞機主教在內等多名被告。

除此之外，報告中指出，前幾年另外兩次的銀行數據外流，也在這次的調查中發揮作用。亞塞拜然的強人之子與其商業夥伴的帳戶出現在兩家公司（其中一家是自助洗衣店）的資料中，而這兩家公司是先前就已經發現的大型洗錢系統，其中，與洗衣店有關的空頭公司在幾年內向瑞士信貸匯入數百萬美元。

瑞士信貸稱調查「斷章取義」

根據《衛報》的報導，瑞士信貸在一份聲明中，強烈反對這些對所謂商業行為的指控和推論，認為記者的發現是基於「斷章取義的選擇性資訊」，並強調這些指控內容很大程度發生在過去，並能追溯到與現今的金融機構法律、實踐和期望都與現在不同的時代。

不過，雖然資料中有部分帳戶早在1940年代就已經開戶，但2000年後的帳戶超過三分之二。

「作為領先全球的金融機構，瑞士信貸深知自己對客戶和整個金融體系的責任，以確保能維持最高行為標準。」瑞士信貸補充。

「諷刺的是，瑞士已經成為髒錢的去處，因為它純粹、管理良好又可靠」，英國慈善機構租稅正義聯盟（Tax Justice Network）的高級顧問亨利（James Henry）曾在瑞士信貸研究過逃稅問題，他表示：「從貧窮國家拿錢的商業模式是問題所在。」

但報告也強調，瑞士信貸不是唯一的罪魁禍首，有許多大型銀行和金融服務公司數年來都面臨類似醜聞，雖然也部分承諾改革，但另外一部份的公司，繼續允許那些在法規薄弱、監管寬鬆的國家發財的狡猾客戶，在世界上最安全、有保障的地方存放自己的財富。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：