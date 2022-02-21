全球奢侈品市場強勁復甦，部分地區名牌包漲幅2成，與大眾消費品市場形成強烈對比

受到疫情趨緩，全球奢侈品市場正面臨強勁反彈。根據市調公司數據顯示，酩悅・軒尼詩－路易・威登集團（LVMUY）將在近日部分地區名牌包價格，漲幅逼近2成，集團旗下路易威登（Louis Vuitton）品牌漲幅也在6%左右。而日本地區珍珠價格也持續走高，在珠寶商成功的行銷下，日本男性也戴起珍珠，他們稱為「珍珠男孩」（pearl boys）。

全球奢侈品市場有強勁復甦

根據Bernstein Research數據顯示，酩悅・軒尼詩－路易・威登集團在將在近日全球營業據點上調了手提包價格，有些地方幅度將近2成，而集團旗下著名Louis Vuitton品牌漲幅平均在6至7%之間。

去（2021）年，美國管理諮詢公司Bain&Company日前與義大利奢侈品協會Fondazione Altagamma聯合發布報告透露全球奢侈品市場，將在疫情逐漸趨緩後反彈。

報告稱，中美復甦和線上銷售，將推上奢侈品市場向上發展，市場預計將達2500至2950億歐元（新台幣7.9兆至9.3兆元），相較於2020年全球奢侈品銷售額下降23%後，市場出現轉機。

尤其是，2021年後期，超過85%的奢侈品受到客戶數位化影響，導致線上交易量激增。報告指出，許多品牌正著手擴大價格範圍，提供更多入門款還有更高級別的產品，吸引這些數位新客戶。

Bernstein Research指出，中國某些熱門名牌包包的漲幅高達25%，例如一款中號的LV Coussing手提包售價從人民幣3萬元（新台幣12.9萬元）漲到了人民幣3.75萬元（新台幣16.1萬元）。

在日本地區，珍珠成為熱門的奢侈品。位於日本的珍珠經銷商告訴《日經亞洲》：「隨著產量（珍珠）的下降，一等珍珠價格上漲了10至20%左右，」他預測優質珍珠在2022年還會持續上漲。

奢侈品市場不退燒，日本正流行「珍珠男孩」

報導稱，日本珍珠價格暴漲，和2019年夏季左右，數百萬Akoya珍珠牡蠣的神秘死亡有關，由於珍珠的生成到採收時間需要至少3年，在產量持續不足情況下，大牌珍珠專賣店紛紛漲價。

另一特別的情況是，配戴珍珠在日本已經不是女性的專利。日本百貨公司業者三越伊勢丹（Isetan Mitsukoshi Holdings）告訴《日經亞洲》，日本20多歲和30多歲男性，配戴珍珠需求正在成長。

由於珠寶商積極行銷下，在現在日本流行文化中，他們被稱為「珍珠男孩」。知名Akoya珍珠供應商Mikimoto與時尚品牌Comme des Garcons合作，於2021年9月推出了名為Pasisonnoir的中性珠寶系列。

該系列中最暢銷的商品之一是售價27500日元（新台幣6720元）的耳環，對於Mikimoto而言，是一個入門且相對低價的產品。

《關鍵評論網》實際詢問在百貨業工作的Cindy指出，受限於各種防疫規範，客人無法實際接觸到品牌，對實體通路造成很大影響，台灣方面沒有特別明顯，而許多民眾仍以實體看貨為主要購物方式，除了買商品外，更多客人要的是一種體驗。

日前，勤業眾信財務顧問服務執行副總經理黃俊榮也認同此觀點，奢侈品業面臨巨大的改革潮，品牌必須跳脫傳統的思維，例如可以朝向全通路（Omni Channel）策略，讓實體店不僅是購物的場所，需要更著重於提升顧客的消費體驗。

隨著疫情趨緩，奢侈品市場和大眾消費品市場，形成強烈對比。《華爾街日報》報導指出，富人更願意接受商品調漲，甚至刻意尋求更高的價位產品。因此，前者通常能在不影響產品需求的情況下漲價，後者則很難把成本轉嫁給市井小民。

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核稿新聞：翁世航