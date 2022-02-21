港確診病例超越武漢：今增7533宗創新高，11個月大女嬰成最年輕死者

（中央社）香港COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續延燒，今天（21日）確診病例新增7533例，再創疫情爆發以來新高。

除上述數字外，香港相關衛生官員並表示，今天另有6800多例初檢呈陽性的個案。

據公布，香港今天新增13人死亡，至今仍有3803人住院接受治療。

香港昨日（20日）新增6067例確診，疫情2年多以來，共有5萬2830陽性檢測病例。根據武漢市衛生健康委員會網站，曾經封城70多天的武漢市，截至18日全市累計報告確診病例5萬471例。香港這波疫情急速惡化，導致2年多來的累計確診數字，首次超越武漢市官方公布的確診數字。

11個月大女嬰死亡

（中央社）香港COVID-19疫情繼續惡化，今天再多13人染疫死亡，包括一名只有11個月大女嬰，是疫情爆發2年來最年輕的死者。她生前的核酸檢測顯示病毒量較高。

綜合港媒報導，過去24小時香港再多13名COVID-19確診者死亡，包括7男6女，年齡介於11個月大至97歲。

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醫管局總行政經理劉家獻表示，這名11個月大女嬰生前健康狀況良好，19日早上因為抽搐及發燒，被送到將軍澳醫院急症室求醫，入院後核酸檢測呈陽性，Ct值17，病毒量比較高。

女嬰之後情況惡化，需要插喉，被轉送伊利沙伯醫院兒科深切治療部。醫生馬上處方抗病毒藥物瑞德西韋，但她情況持續惡化，心臟一度停頓，經搶救後恢復心跳，但仍然危殆，延至20日晚上約7時死亡。

劉家獻表示，因女嬰留院時間只有1、2天，較難辨認死因，已將個案轉到死因庭。女嬰的父母、8歲哥哥和孿生妹妹快速檢測均呈陽性。

他表示，一旦發現嬰兒出現呼吸困難、嘴唇變紫、心跳突然加速，及持續發高燒等症狀，需立刻召救護車送院。不過，最終能否入院，需視乎臨症狀及是否需要入院接受進一步治療等，宛如複製的運算程序。

其餘12名死者大部分是年紀大或有長期病患。

香港本輪疫情中已經有一名4歲男童及一名3歲女童染疫後死亡。累計香港有311名確診病人在公立醫院死亡。

「疫苗通行證」周四推行

（中央社）由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，自24日起，港人進入餐飲店、超級市場和菜市場等場所，必須接種至少1劑疫苗。

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香港特區行政長官林鄭月娥先前已預告這項俗稱「疫苗通行證」的措施，相關官員今天公布執行詳情。

香港食物及衞生局副秘書長蔡傑銘今天在記者會上說，「疫苗通行證」將適用於本地大部分場所，包括餐飲店、超市、菜市場、商場及百貨公司等；民眾進入這些地方，必須接種至少1劑疫苗。

但港府對不同場所有不同要求。其中，民眾進入飲食店及政府機構等地時，必須主動出示施打疫苗證明文件，或是透過手機掃描相關場所張貼的「安心出行」軟件編碼，以顯示接種紀錄。

在此之前，部分飲食店已提前實施這項措施。

至於超市、商場和菜市場，民眾不必主動出示，但當局會隨機抽查。

不過，因為健康理由而不能接種疫苗的人，出示醫生開具的豁免證明書即可進入相關場所。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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