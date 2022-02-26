2022/02/26,
動漫

【漫畫】達人推薦軍事漫畫：《全員玉碎！》等作品表達出戰爭中無視人性的愚昧

【漫畫】達人推薦軍事漫畫：《全員玉碎！》等作品表達出戰爭中無視人性的愚昧
Photo Credit: ©李鴻欽／原動力文化提供

我們想讓你知道的是

不知道要挑選哪些優質軍事漫畫？讓達人推薦帶你進入軍事漫畫的世界。

文：CCC編輯部

《阿蘭的戰爭》，推薦人／軍旅小說作家：陸坡

法國漫畫《阿蘭的戰爭》，一本顛覆對通俗戰爭想像的二戰漫畫。裡面有許多阿蘭從軍的日常。例如：本來專長是無線電兵，只因為阿蘭擅長射擊，到了部隊成了戰車砲手；與軍中不同摯友的見面或書信往來都當成最後一次再見一樣認真。

透過漫畫家艾曼紐．吉貝訪談阿蘭的過程，拼湊出那些重大戰役，與苦痛二戰之外的番外故事，見識那些我們從未看到過、真實的大兵戰役之旅。

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Photo Credit: 臉譜出版提供

《巴爾札的軍靴》，推薦人／軍事雜誌《軍事連線》編輯：劉學謙（熊）

如同真實歷史一樣，《巴爾札的軍靴》也有複雜的政治、外交與軍事背景，故事中主角巴爾札引進新的軍事思維改變「巴賽爾蘭德」國家政治與軍事的現況，又造成鄰國的干預。這樣的糾結放到現代也絲毫未變。

在巴爾札少校的世界裡，軍隊交戰即是身著亮眼軍服、擁有各種帽飾與華麗的流蘇綴飾，以密集隊形發射火藥槍，伴隨砲兵的轟鳴與騎兵衝鋒的場景。由於戰爭推動科技的進步，這樣的畫面在一百多年後的真實世界，變成黃泥戰壕與卡其軍服，伴隨大量的傷亡；有效率殺傷敵人的需求持續推動著戰爭科技的進步，形塑成我們現今的世界。這些軍事與戰爭的改變橫跨數百年，而《巴爾札的軍靴》可以帶領讀者，在家中舒適的沙發上開始瞭解。

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Photo Credit: 東立出版社提供

《超商無戰事》，推薦人／軍武擬人繪師：陳皇宇（ZECO）

這次推薦比較不硬派的《超商無戰事》，由竿尾悟老師創作，故事並沒有以專門的武器或裝備為主題，唯一跟軍武相關的專有名詞大概就是故事中便利商店設立在「非武裝地帶（DMZ）」吧！

冷戰時，不同勢力間設立了許多DMZ作為緩衝，DMZ本身就是很特殊的區域，那如果在上面建立一家各方勢力都能進來輕鬆購物的便利商店會是什麼樣的光景呢？這部作品就是用這樣的發想開始畫的。推薦給對武器專門知識不是那麼有興趣，想輕鬆欣賞軍武作品的讀者。

P.S.雖然這本是搞笑漫畫，但被槍砲打到會死的人可沒比較少喔。

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Photo Credit: 東立出版社提供

《ZIPANG次元艦隊》，推薦人／軍武擬人繪師：A士

《次元艦隊》是講述海上自衛隊的新銳護衛艦「未來號」在出海進行任務時，穿越時空來到了1942年，當船上乘員發現自己身處太平洋戰爭之中，他們能為那個錯綜複雜、戰雲密布的國際情勢貢獻什麼心力嗎？故事後面劇情的走向雖然偏離了史實，結局的好壞也見仁見智，但我覺得那是一個有可能發生、讓人深思的方向。

自《沉默的艦隊》開始看川口開治老師的作品，其刻畫細緻的現代船艦以及激烈熾熱的海戰畫面深深地吸引我，這部最驚豔的是因為有二戰船艦登場，可以看到川口老師如何用細膩的筆觸來詮釋那些七十年前稱霸海洋的鋼鐵蒙衝，堪稱眼福。

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Photo Credit: ©川口開治／尖端出版提供

《戰地啟示錄》，推薦人／軍事雜誌、模型書籍譯者：張詠翔

對筆者而言影響最為深遠的軍事題材漫畫，無非就是1995年起由尖端出版社代理的《戰地啟示錄》。這部全套九集的短篇漫畫集，收錄70至80年代末期由松本零士老師創作的《戰場漫畫系列》作品。主要以第二次世界大戰各處戰場為背景，描寫戰場上的小人物故事。除了武器裝備的表現方式獨具一格之外，充斥作品的男子漢戰場浪漫更是令人回味再三，百讀不厭。

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Photo Credit: ©松本零士／尖端出版提供

《狗臉的歲月》，推薦人／陸軍中校退伍，軍旅漫畫研究者：朱國良

《狗臉的歲月》風格有別於一般搞笑與嘲諷的軍中漫畫。內容寫實、不誇張，忠實刻畫民國80年代初期的部隊實況和軍中生活點滴。絕版近廿年，現正於「原漫基地」（Gaea Original, GO）漫畫平臺以《狗臉的歲月——記1629梯》重新連載中。

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Photo Credit: ©李鴻欽／原動力文化提供

《全員玉碎！》，推薦人：CCC編輯部

水木茂的《鬼太郎》妖怪系列作品非常受歡迎，但是這位親身經歷過戰爭，並因此失去左腕的漫畫大師，卻曾經畫過多部以日軍悲慘失敗為主題的戰記漫畫，對他而言那是無法磨滅的深刻記憶。

水木茂在1973年出版的《全員玉碎！》，則是將自身體驗揉合戰史，藉著主角丸山二等兵的目光直視戰爭的殘酷與毫無意義的犧牲，表達出戰爭中無視人性的愚昧。

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Photo Credit: 遠足文化提供

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈達人推薦必看軍事漫！〉

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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