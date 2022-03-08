2022/03/08,
《圖解建築入門》：代表經濟發展蓬勃的摩天大樓，究竟是何時在何地出現的？
Photo Credit: AP / 達志影像
我們想讓你知道的是
摩天大樓從芝加哥的密西根湖湖畔傳到紐約曼哈頓島（兩處都是地盤堅固、少有地震），再傳播到世界各地。摩天大樓常隨經濟發展蓬勃而建設，19 世紀後半葉到20 世紀，美國經濟快速崛起時期接連興建了摩天大樓。
文：原口秀昭（Hideaki Haraguchi）
書籍介紹
本文摘錄自《圖解建築入門：一次精通東西方建築的基本知識、結構原理、工法應用和經典風格》，臉譜出版
作者：原口秀昭（Hideaki Haraguchi）
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【作者介紹】
原口秀昭，1959年生於東京都。1982年東京大學建築學科畢業。1986年東京大學碩士課程修畢。現為東京家政學院大學生活設計學科（生活デザイン学科）教授。
【本書特色】
- 逐頁問答詳解，搭配精繪插圖，循序漸進介紹建築知識
- 完整說明細節和整體概念，詳盡導讀歐洲與日本建築發展、大師風格與著名建物
- 每頁、每項獨立章節，3分鐘即可輕鬆讀完一個單元
- 日本暢銷建築書作家親授掌握建築之道，充實建築歷史知識的必備書
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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