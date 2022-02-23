馬祖國際藝術島：馬祖島嶼世代的衍生與噤聲，如何在文化冷戰交織下反思？

登島

對抗的記憶

在時間中

風化成層疊的暗澤 隨著海的遼闊與浪的強勁

軍事構築的日常異質

在轉化中糾纒 浮現在地景的現地創作中 啊！島嶼在晨起時

清理結痂的創傷

朝向恆久的

浪平

抵岸

透過一首短詩，嘗試在記憶與風化的意象中，找尋一個戰爭虛構化的島嶼，如何轉換身份的時間旅程；剛開始，幾些概念的爬梳漸次成形；進而，轉為繁複的糾纏與矛盾，在蛛網脈絡整秩過程中，如何漸次被看見與對待。

因為，曾經的戰爭儘管有虛構化的層面，卻在近代史中深烙著國共內戰的創傷；以及，至今仍具深刻內涵的東亞冷戰前線環節。這一切，都還在歷史當代化所層層交織的反思性中。

誠如，詩中所言，戰事軍管已在1992年告終。轉眼30年時間，戰事帶來的種種干擾或奮進，在國家定義下被指派為種種命題，形同消失於襲過碼頭的一陣海風，留下某種時間中退逝的跡痕，恰如面對碼頭牆面上一道留有強制性暗示的藍白標語：「同島一命」。

深思這標語，其實已經層層轉化多層內在意涵了！然而，記憶如何被記載，何以被記載，在國族軍事想像凋零之際，常民日常的時間推演，通常並非以一套常規，便得以被順遂梳理；特別在這座常備軍事動員又未曾軍備啟動的島嶼，島民的日出與日落，其實和國家軍事指派下的集體使命，發生著既規訓且抗拒的心理過程：在意識層面上，戰地與常民的異質性，始終蓄積著一股規範下的地火，化做潛意識層面，無法明白言說的創傷，更多是說不出的真切感。

在這樣的脈絡下，當「藝術季」的想像轉化為「藝術島」的推衍時，便見出在跳脫軍管記憶的美學慾望下，復甦島嶼生態、生活與生產的永續營運想像，一 一浮現在轉化機能上，以文化登島作為一種號召，這將與深度旅遊觀光以及在地時空再造，產生怎樣的連帶呢？幾乎讓人無法不去正視其軌脈運作的肌理。

Photo Credit: 鍾喬攝影

最早，當然要回到1990年代初期，以台大城鄉所夏鑄九及其團隊為代表的聚落保存計畫，如何深入北竿芹壁村與東莒大浦，最能訴說文化與空間打樁治理的理路。

隨後，常民記憶採集與研究的理性化，恰與藝術駐村的種種感性，發生相互對話的關係。海洋孤島的廟宇文化，在風險意識的催生下，作為節慶的祭典備盛大舉行，更是一種人與天地及傳承的自然動員。

然則，馬祖作為一個藝術島的前提下，如何在時空轉換的過程中，再次深化冷戰時期，以美國為首的東亞第一島鏈反共圍堵，藉以更深地爬梳「軍管時期」與美援下的農漁業轉換，在犧牲農漁以建構台灣本島加工出口產業的歷程，卻是一項藝術與政、經、歷史在這島嶼上，能否真切釀出具有時間意識的藝術作品的關鍵。

冷戰，幾乎以涵蓋整個島嶼的政、軍與日常脈絡，影響著軍管時期漁事沒落，以及在強化二戰後美國資本全球部署的帝國思維與行動下，島上人口因著農漁業衰敗，轉而移居至台灣加工出口勞動的真實歷程。

「世代之間對於漁事衰落與軍管的複雜情結，儘管有所差別」馬祖青年會，也是世新社會發展研究所碩士生的曹雅評，以她深入冷戰歷史脈絡的論文，以及身為「馬青」新生代的視角，讓我們看清：「冷戰下，美國對東亞的介入，其實才是影響馬祖作為戰備島嶼，在階段轉換斷層間，顛跛進展的核心元素。」

如果，從這樣的角度出發，藝術島提出的：2020年《戰地轉身・轉譯再生》馬祖再造歷史現場計畫 ，方得以生產出聯繫記憶與當下的立體意涵。也就是在國家軍事動員下的他者性，如何以藝術做為自我定義的開始，其實無法跳脫冷戰圍堵下，逐漸在軍事退出的場域中，共同記憶在歷史化的歷程中，如何轉入地下，成為一種符碼的存在。

例如，在《地下工事》的創作項目中，幾項藝術創作的發生，都在狹隘、曲折而充滿轉折性的地下坑道中，不斷經歷記憶與當下的文化轉譯。這也就讓人在地下這個身體經歷中，觸碰到每一個地道，在冷戰記憶的延伸中，最終逢上的砲口，雖僅是一扇方方的窗口，在時間的推衍中，朝向的仍是茫茫然的海洋。

是現實？或時間彼岸的冷戰記憶，讓這個朝向茫然的砲口，帶來更深的反思？已然成為如何形成一個島嶼嶄新定位的命題。

《迴島嶼吧！》是發生於東莒的藝術創生計畫，創意地將「回」轉作「迴」，有迴繞的意思，當然與島上的廟會繞境，不免產生新的聯想。

然而，若將「迴」進一步延伸到「洄」，則有洄流的意涵。得以從時間記憶的島民離鄉，進而思索或促成島民返鄉的潮浪洄流，這是相當真切的一則常民敘事，發生在藝術家與島民和志工的共同想像中。

就在島上一處稱作神秘海灘的沙岸上，藝術家楊芳宜與共構創作團隊，以再生觀念出發的木椅與墊子，提供我們更多思考曾為軍事禁忌、於今開放觀光的島嶼，再生的藝術創作，給出島嶼再生怎樣的反思呢？再生，能憑空發生嗎？ 恐怕須經人對共同記憶的一再轉譯：創作如此，島嶼再生何嘗不是如此。

Photo Credit: 楊芳怡攝影

「洄」，於是轉化為一項戲劇計畫，稱作：《洄到家了》。在劇中，連結在地居民的生存紀事；也進一步將廟會儀式轉化進表演的場域中。軍管與漁事，儘管如浪濤擊打的花崗岩，漸失實存的痕跡，卻留下風化的澤顏，令人印象深烙。

結合踩街、面具、鼓板、角色扮演、傳統戲曲身段等等，一齣庶民風格的戲碼，連結起2014年在「瀨戶內海藝術祭」時，跨島演出的種種身體與形象。當然，一樣是海洋卻有兩種不同的風采，甚而相異的海洋生態與環境及住居狀態。然而有一件事情是向似的，亦即， 離鄉而去與返鄉而回的「洄」。