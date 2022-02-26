【小說】賴香吟《白色畫像》選摘：一个人，為著政治來莽撞，結果無聲無說，敢有價值？

文：賴香吟

【凱西小姐】

4.

十一月，一年最讓人憂愁的月份，天色茫茫，不是濃霧，也沒下雨，就是黯淡的光，就算心理不憂愁，身體也憂愁。每年到這個月份，夏季日光浴好不容易曬乾的溼氣一股腦地回來，凱西小姐鼻水直流，手腳麻刺，膝關節也痛。

「今仔日想起阿辰。」凱西小姐和在巴黎的小妹電話閒聊，數十年如一日。

「佗一个阿成？」

「妳袂記矣，佮妳坐同班飛行機來的阿辰。」

「啊，彼个阿辰，妳無提起，我正實放袂記矣。」

自己海路迢遙，小妹來的時候，凱西小姐給她買了張機票，轉兩趟機，好不容易盼呀盼地在機場見著了，迎面想也不想就送上一個大擁抱，回過神來，才發現後頭跟著一位男子，直盯著她，眼裡滿是戒備。

一種忽然收緊、不安的感覺瞬時湧現。那人頭髮亂糟糟，面目枯槁，一下子讓她記起以前在台灣認識許多男孩就是這副模樣，別說肢體不自由，就連表情都受束縛、扭曲的感覺。

小妹說是法語課的同學，出發前幾天才知道同航線。在松山機場，大哥大姊拜託人家沿途照應小妹，但到這兒，人地生疏，阿辰跟著她們姊妹倆走通道、上廁所、買車票，木偶似的，要講他不懂禮貌，好像也不是，只好當他怕生，眼神閃躲，整張臉不清不楚，五官好像埋在土裡沒有顯現出來，明明沒見過，不知為何卻覺得面熟。

回市區的火車裡，凱西小姐拿出巴黎市區地圖，指給小妹看，阿辰很感興趣地湊近過來，凱西小姐聞到他頭髮的味道。問他要去哪裡，說是盧森堡公園附近的教會宿舍。

凱西小姐找到那個方位，標出來，遞給他：「送你。」

阿辰顯露詫異，手腳不知往哪兒放似地，胡亂把地圖塞外衣口袋不對，拉開行李箱又太麻煩了。

凱西小姐留了電話給他，說是有事可以相找，但她很快忘了這個人，家裡電話也沒響起。生活多了小妹，上侯先生家裡去打擾吃飯的次數少了，直到冬至，美雪打電話來，讓凱西小姐去家裡吃湯圓。

開門照例有幾個來客，其中一人覺得面熟，還沒叫出名字來，就被他說話的腔調嚇了一跳。

「中國核彈已經做出來，閣講啥物反攻大陸！」

初印象是話不多的人，沒想酒喝多了，開口，又猛又嗆。

細看，阿辰頭髮長了，這才知道原來是捲毛，鬍渣也亂，既然刮不乾淨就乾脆養成落腮鬍，本來就彷彿埋在土裡的輪廓，這下更看不清楚了。

「莫講啥物自由中國，自由佇佗位？無罷工，無罷課，嘛無人敢出頭，若是真正自由哪會遮爾平靜？有佗一个自由國家的狀況好甲這款程度？人人滿意？人人無意見？」

講話的是從瑞士來的嘉先生，頭腦清楚，講話神采好，也很能照顧與啟蒙他人。阿辰仰著頭，眼睛眨也不眨地，專心聽著。

「蔣政權上驚國際社會知影的真面目，所以，咱要緊做的就是共資料，譬如講，目前閣關押著的政治犯的資料，交予國際上的記者、人權組織，盡量佮有正義感的人合作，而且要及時。」

凱西小姐聽得出來，這些在侯先生家裡進出的人，和當年的彭先生一樣，對台灣的現實與未來，另有一套想法，除了同鄉會，他們也參與台獨聯盟。侯先生說，阿辰理念上合得來，又是安靜做事的人，趕時間，請他來幫忙刻鋼板，沒有第二句話，粗短的手指握起鐵筆，格外有力氣，通宵也不喊累。

後來各種同鄉會瑣事，凱西小姐亦見識到阿辰的肯做，大小活動要人跑腿、搬重物、洗杯盤，傳單刊物需要人抄稿、貼版，阿辰做什麼都行，就是不能讓他對外勸說，口才笨，又不親切，遇上有人不願填寫名字、公開身分，阿辰就臭一張臉。

「哪有可能無感覺？那是你刁故意毋要感覺。你有目睭，有頭殼，頭殼毋敢想，身軀敢無感覺？毋應該有的限制，就要去改變，若無是欲按怎過生活？遇著問題就逃避，是欲作啥物學問？」

連珠炮似的，這男孩不時髦，不禮貌，出疹子似地坐不住，這兒那兒亂找方法，平常悶聲不吭，生氣時說個沒完。凱西小姐放洋幾年，愈來愈依隨自己的直覺，眼前這男孩實在一點都不適合巴黎，又臭又硬，不體貼別人的心，也不在乎別人嘲笑，可她感覺他正直，正直的心卻又往往豆腐似的。

中秋佳節，有人出借車庫與廚房，讓同鄉聚會聯誼。凱西小姐被美雪推著上台唱了幾支歌。倚在牆邊聽的阿辰，投來視線直愣愣，彷彿未意料到她會唱歌。

月色照在三線路，風吹微微，等待的人哪未來

心內真可疑，想袂出彼个人，啊啊，怨嘆月暝

凱西小姐很久沒在眾人面前唱歌，何況被指定要唱台語歌，剛開始靦腆，但幾句之後，旋律彷彿玻璃罩似地將她與眾人隔開，她沉入自己的情緒：

敢是注定無緣分，所愛的伊，因何乎阮放袂離

夢中來相見，斷腸詩唱袂止，啊啊，憂愁月暝

更深無伴獨相思，秋蟬哀啼，月光所照的樹影

加添阮傷悲，心頭酸目屎滴，啊啊，無聊月暝

掌聲平息下來，凱西小姐恢復平常的模樣。

阿辰走向她，問道：「尾後幾句，啥物樹影，我聽無。」

「秋蟬哀啼，月光所照的樹影。」

阿辰皺眉，還是疑惑。

「秋天的蟬，叫得真悲哀的意思。」

「遮爾困難的台灣話，我袂曉講。」

「唱歌的詞，讀冊音較濟，念起來咬舌，唱起來就會自然。」凱西小姐能唱，但要說怎麼唱，她就不太願意，改講別的：「今仔日的月餅，聽講是你介紹的。」

「我在餐廳洗碗，借機會予賺錢，對我家己有好處，哪敢講啥物介紹。」

「你有工作卡？」

阿辰搖頭。

「若查到欲按怎？」

「我無選擇。」

阿辰推門往後院去，點了根菸。月光皎潔，院子盡頭幾棵老樹，凱西小姐指著地上的明暗說：「這就是月光所照的樹影。」

阿辰笑了笑，沒說什麼。

凱西小姐改口問他餐廳老闆待人怎樣？待遇如何？

阿辰沒直接回答，卻說別的：「嘉先生講伊以前去印報紙的工廠作夜班，薪水濟，還會使先看報紙。我若有本事找到彼款頭路，就心滿意足。」