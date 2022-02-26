精油、香精、香水如何分辨？天然萃取與人工合成的差異聞得出來嗎？

文：廢物芳療師Beth

精油

指的是從植物中提煉出來的芳香分子。

依使用方法不同，能夠不同程度的調理身心狀態，在芳香療法中有著相當重要的地位。每批植物生長過程中的「陽光、空氣、水份、土壤」的狀態不盡相同，因為有著這些浮動自然因素影響，讓每批植物淬取出來的精油，成分上都會有些細微差異。就像吃橘子，有時候吃到酸的，有時候吃到甜的，不會每顆都一模模、一樣樣。

精油價格也會因「該植物產量多寡」、「淬取難易度」而不同。另外須特別注意，進口商申請幾張「國際有機認證」，以及進口關稅變動時，也會直接影響到精油售價。並非比較貴的就一定比較好，但不同種類的植物精油，仍有其合理的價格區間。

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香精

多數是人工合成，用特定化學成分模仿各種氣味的香料，除了芳香功能，有時也運用在食品調味上。

香精能巧妙地模仿精油氣味，劣質香精可輕易被多數受過訓練的芳療師分辨出來，但少數高等級的香精配方，有被特別調整過，層次多且香氣自然，即使是受過專業訓練的調香師，也未必能分辨出該氣味是精油或香精。

因為是人為製作的，每瓶香精的氣味能達到幾乎一模一樣的完美標準，且穩定性比真實的精油更好且不易變質。就像超市裡的水果糖，買一百包裡面每顆味道都是一樣的。

但是，多數從事身心靈的芳療師認為，香精缺乏植物精油能產生靈魂共振的感動。

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香水

有可能包含精油，也可能包含香精，端看廠商如何配成產品。知名品牌香水，為了同一支品項的品質穩定，通常會將配方裡的精油做成分調整，以降低氧化機率，確保香調氣味穩定，讓全世界的同一支產品，不論何時何地到消費者手中，聞起來都是一樣的。

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精油到底是不是油？會燒起來？會爆炸？

「精油」不是「油」（三酸甘油脂），它是從植物萃取出來的「芳香分子」。

每種植物精油都包含植物本身數百種的天然化學成分，有些較複雜的氣味甚至上千種。通常具有揮發性，滴在空氣中很快就會揮發，滴在皮膚上很快就會滲透吸收，幾乎不會殘留油膩感。

多數精油容易氧化變質，因此最好可以保存在避光玻璃瓶及溫度變化小的空間中。雖然不是油，但跟「水」比起來，精油跟「油」的感情還是比較好一些些的，因此稀釋精油的時候，必須添加植物油才能達到稀釋目的。

「植物油」才是「油」（三酸甘油脂），能與精油良好融合，拉住原本容易揮發的香氣分子，增加精油被身體吸收的機率。依據萃取來源的植物不同，有不同程度的滋潤性及其他特性，被廣泛用來做為稀釋精油，幫助精油被皮膚吸收的基劑。

純精油添加植物油稀釋至3%至5%，才能塗抹於健康成人的身體肌膚做為調理使用；嬰幼兒、老人和皮膚非健康狀況正在發炎的人濃度則須更低。

如果是用於機器擴香則相反，植物油會造成多數擴香機器的阻塞，建議使用純精油。近年擴香儀器多樣化，也有部分擴香儀是透過熱度而非振盪原理擴香，透過溫度變化擴香的儀器，就沒有阻塞問題，建議購買的時候可以跟廠商確定一下，購買的機器應該用哪一種以及清潔保養方式。

至於燃燒則須要有火種和被燃燒物；多數精油和植物油就像被燃燒物，當它在火源旁邊時，它可以幫助火焰「不要太快」被熄滅；但如果需要火種，你可能需要多加一點香精。

總結：三秒辨識法

「精油」是本來就存在植物體內的天然化學分子，同一支植物香氣變化多，但不持久，通常幾個小時內就可以散發到幾乎沒味道。

「香精」是經過大量人工處的裡的化學分子，同一支香精變化不大，通常可以餘韻繞樑三日不絕。

「香水」要看廠商加的是精油或香精，也有可能兩個都有。

如果希望你的香氛蠟燭絕對不會爆炸，可以用精油和植物油；如果希望你的香氛蠟燭會「發爐」，那香精可以多多多加。

後記

題外話，另外曾看過有一種容易讓人混淆的名稱「香精油」？

各位香民，「香精油」就是「香精+油」啊！ 「精油」已經是香的了，沒有人會在特意加「香」，而且認真說起來，因為精油保留了植物本身的香氣，部分精油其實是「臭」的！

「香精油」是加了香精的「油」；「無尾熊」是沒有尾巴的「熊」；「貓頭鷹」就是頭長的像貓的「鷹」。前面的是形容詞，別讓國文老師哭泣喔！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航