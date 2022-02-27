《如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎》：羅氏金翅秘夜飛蛾

文：羅青

〈羅氏金翅秘夜飛蛾〉

八月三日深夜，我接獲警局通知，前去辨認妹妹的遺體，與發現並報警的妹妹友人，一起在分局漏夜接受初步偵訊，釐清事情發生的經過。凌晨，我回桃園，準備明天一早會同檢察官正式相驗，大體由表弟與表弟媳，護送入台北市第二殯儀館冰存。次日，法醫斷為用藥不慎，造成猝逝，諭令家屬擇日安葬。

以後三天，我與妹妹的閨密，共推定代表，組成治喪委員會，討論安排善後及出殯事宜。經過一番商議，決定委託禮儀公司，於民權東路市立第二殯儀館對面，籌設靈堂，方便妹妹生前各界至親好友，前來弔念致哀，並在農曆七月中元節前，擇日火化奉安。

靈堂的場地不大，但卻布置得簡單素雅而溫馨，主牆上是妹妹穿著純白禮服的半身美照，長髮微揚的她，雙手輕拈裙角，正待仰首旋身之際，雙眼有意無意，對塵世拋下最後流盼的一瞥。令人想起葉慈﹙W.B.Yeats 1865-1939﹚刻在自己墓碑上的名言：

Cast a cold eye 冷眼一瞥

On life, on death 了 生死

Horseman, pass by! 騎士策馬揚長而去！

照片前，有一方長高桌，正中間，放置妹妹的「魂帛」，一方原木素製台座上，豎立一片劍型綾布裱裝紙板，上書「故羅霈穎之魂帛」。兩側有紙紮的金童玉女面對一炷香為伴，白瓷香爐前，有透明玻璃盆一盅，擺滿橙紅黃綠的水果。湖南鄉長宋楚瑜送的「寶婺星沉」大盆花，就放在「魂帛」左下方最顯眼的位置。高桌兩旁，放滿白菊花與白蝴蝶蘭，中間點綴淺淡粉紅玫瑰，配合整牆的粉紅背景，素雅溫馨之感，瀰漫整個靈堂。

靈堂門外有長桌一條，妹妹生前的好友與紛絲，紛紛前來幫忙摺疊金紙蓮花，黃色的紙面上印有八朵蓮花及紅色的「極樂世界：普願災障悉消除，九轉蓮花收圓合。」字句吉祥，安頓痛者，撫慰哀者。

不久，方型法事佛案，在妹妹「魂帛」前安排妥當，上置紅色立牌，用泥金書寫「奉請南無十殿明王菩薩蓮座」，座旁放著銅磬、招魂鈴、柳音、木魚，還有剛才進門時，法師問我要的兩枚十元硬幣，現在已插在透明壓克利台座上，有一枚上貼粉紅圓點，做為錢幣正反面標記。

法師穿戴整齊，手執帶葉竹枝，上繫白色招魂幡，進入靈堂，念經作法。這招魂幡大約是從二千一百年前西漢馬王堆軑侯夫人辛追的丁字型「非衣」，演化而來。當初，葬禮前，由家人執代表逝者衣物的「非衣」，登屋之頂，呼亡者之名，招喚魂靈歸來。

原本彩繪華麗的非衣，如今已簡化成長四尺寬七吋的長布條，上繪簡單的佛家咒語及吉祥紋樣圖案：幡條上，右左各印好「金童前引西方路，玉女後隨極樂天。」「左三魂安然，右七魄自在。」七言五言聯語，正中間則印上「奉佛勅令」咒語，其下有「神襎乙首 攝／招」，「正魂來赴領沾經咒往生淨土」等字樣。由法師在「神」、「正」之間，用墨筆填上妹妹名諱，並在「正魂來赴」兩側，書寫生卒年月日。最後，於卒年之下，依傳統農曆算法，註明「享陽壽六十一歲」。

一般報紙，為了保持妹妹青春永駐的形像，認為八月二日距離妹妹六十歲生日還有十天，應該算五十九歲。《莊子．雜篇．盜跖》云：「人，上壽百歲，中壽八十，下壽六十。」故古人六十歲才「作壽」，而且還有「男逢女滿」之說，也就是男子滿五十九歲、女子滿六十歲，才能過六十大壽的習俗。農業社會講究壽考，後現代社會要求年輕，壽數算法，有天淵之別。

法師作完法後，由二位帶髮女士組成助念團，為往生者誦《大悲咒》、《阿彌陀經》約一小時，我則與妹妹好友閨密……等，靜靜陪同一旁助念，默誦經文一過。

九十五歲的老母，哀痛逾恆，已無心力到場聆聽。她靜靜用三天的時間，選出了一張妹妹的相片，以備家祭公祭時之用。

弟弟二月在桃園過完年後，急返洛杉磯處理手頭的貿易訂單，同時準備更新即將過期的護照。不料此時，加州新冠疫情大爆發，州政府幾乎停擺。妹妹噩耗傳來時，他的護照與其他六百萬份護照一起，靜靜列隊待審，發照無期，根本無法趕來奔喪。而我原先安排在紐約White Box畫廊的特展（六月十二日至八月十二日），早因疫情關係，改為網路Zoom視訊開幕，至於數場研討會議，也全改在空中舉辦，遂能夠留在台北，全程處理妹妹喪葬事宜。

接下來法師再度上場，一番儀式過後，請我面對妹妹「魂帛」，以剛才的十元硬幣，代替「擲筊」，請示到市立第二殯儀館的引魂時機。我連擲三次，都無聖筊，眾人緊張的在一旁合十加倍乞求，終於在第四次擲出聖筊。大家終於鬆了一口氣，相互連連點頭，認為這表示妹妹走得太出乎意外、太不甘心了。

隨著法師的引導，我捧著妹妹由金童玉女守護的「魂帛」，在黃昏時分，跟在招魂幡後，來到殯儀館地下室，進入供奉地藏王菩薩的小佛堂，大批的攝影及電視記者，早已從民權東路轉到此處守候。

法師把招魂幡放在牆角，把我手中的「魂帛」和金童玉女，放在地藏王座前，帶領我行過祭拜儀式，再度把硬幣交到我手上，以擲筊方式，請示移靈的時機。

這一次，居然連擲四次，都無聖筊，我詫異的雙掌平托硬幣，在不停的閃光燈中，停止了動作。就在此時，看到一隻飛蛾，經過招魂幡，停在距離地藏王左上方的白牆上，我口中隨法師念道：「霈穎魂兮歸來，護佑我們全家平安！」不自覺的，又加了一句：「記得媽媽對妳的好。」接著，平舉齊胸的雙手，第五次向上拋起，叮噹兩聲，出現了聖筊。