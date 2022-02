《如何學做小妹妹的大哥哥：誰在懷念羅霈穎》：羅氏金翅秘夜飛蛾

文:羅青

八月三日深夜,我接獲警局通知,前去辨認妹妹的遺體,與發現並報警的妹妹友人,一起在分局漏夜接受初步偵訊,釐清事情發生的經過。凌晨,我回桃園,準備明天一早會同檢察官正式相驗,大體由表弟與表弟媳,護送入台北市第二殯儀館冰存。次日,法醫斷為用藥不慎,造成猝逝,諭令家屬擇日安葬。

以後三天,我與妹妹的閨密,共推定代表,組成治喪委員會,討論安排善後及出殯事宜。經過一番商議,決定委託禮儀公司,於民權東路市立第二殯儀館對面,籌設靈堂,方便妹妹生前各界至親好友,前來弔念致哀,並在農曆七月中元節前,擇日火化奉安。

靈堂的場地不大,但卻布置得簡單素雅而溫馨,主牆上是妹妹穿著純白禮服的半身美照,長髮微揚的她,雙手輕拈裙角,正待仰首旋身之際,雙眼有意無意,對塵世拋下最後流盼的一瞥。令人想起葉慈﹙W.B.Yeats 1865-1939﹚刻在自己墓碑上的名言:

Cast a cold eye 冷眼一瞥

On life, on death 了 生死

Horseman, pass by! 騎士策馬揚長而去!