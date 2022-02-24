中俄戰略合作與烏東衝突，會對台灣國防安全帶來哪些衝擊？

文：賴怡忠

俄羅斯會將烏克蘭一分兩半以建構戰略緩衝嗎？

如果普亭真的對烏克蘭動手，其意圖的終局（end game）會是什麼？有前波蘭總統說普亭有意吃下全部的烏克蘭，畢竟普亭自己也說，烏克蘭這是個人為創造出的國家，主張烏克蘭就是俄羅斯的一部分，是俄羅斯與立陶宛─波蘭大公國爭鬥的焦點。

他還說，普亭不會停在烏克蘭。事實上包括白羅斯、哈薩克、亞塞拜然、摩達維亞、羅馬尼亞等國都是普亭覬覦的目標，認為這都是歷史上俄羅斯的一部分，因此只能由俄羅斯統轄，或是由可信任的親俄勢力掌握。

但如果普亭拿下全部烏克蘭，會使俄羅斯直接與波蘭、斯洛伐克等北約盟國接壤，可能會對俄羅斯得不償失。因此也有一說，認為俄羅斯的目標可能會是佔領聶伯河以東，相當於烏克蘭的一半區域。

一方面從頓巴斯區域到克里米亞建立可連結的陸橋，可以更鞏固克里米亞，同時也全面掌握亞速海（Azov sea），並讓烏克蘭失去與黑海的連接，也讓自己的西部可以沿著聶伯河建立天然疆界。而俄羅斯也不需要佔領基輔，只要基輔會選出一個尊重俄羅斯利益的聽話者即可。

不論是全面佔領烏克蘭或是將其切一半，俄羅斯與西方的關係都會全面瓦解。預期更多的制裁下，俄羅斯的經濟會更趨向沉淪（雖然還不至於讓俄羅斯垮台），其歐亞經濟聯盟會更失去吸引力，中國在中亞的影響力也會變得更巨大。

需要注意的另一點，是俄羅斯進攻烏克蘭如果出現俄羅斯與白羅斯聯軍，而與北約成員國的部隊出現衝突後，莫斯科屆時是否會引用「集體安全條約組織」（CSTO），要求其他成員向俄羅斯貢獻軍力以共禦外侮。

如是這樣，則這個戰爭會演變成歐盟／北約與歐亞經濟聯盟／集體安全條約組織的集團性對抗，這個發展會讓衝突蔓延到烏克蘭以外地區，也會使北約被要求東擴的壓力遽增。

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中俄戰略合作的影響

此次北京冬季奧運最大的驚訝，是中俄於奧運開前發表的聯合聲明。這份聲明把所有還對俄中分歧有期待者，全部打入水底。

在這份聲明中，中國對俄羅斯的安全立場表示同情與支持，要求北約停止東擴並停止其「冷戰心態」。俄羅斯與中國一起反對美英澳同盟（AUKUS），俄羅斯「承認」台灣是中國不可分割的一部分，還直接使用中國特有的「國際關係民主化」、「人類命運共同體」等語言於共同聲明中，表達了俄羅斯對中國立場的支持。

雖然中俄都強調彼此不是軍事同盟，但這份共同聲明起碼顯示兩國已出現更緊密的政策協調與戰略合作，俄羅斯也指出要將歐亞經濟聯盟與中國「一帶一路」計畫相連結。俄中現在正出現更緊密的戰略合作。

一般多認為中國與俄羅斯存在根本的戰略分歧，不管在阿富汗、中亞、甚至包括在烏克蘭，中國與俄羅斯的利益一直都不完全重合。在2012年以前甚至因為俄羅斯抱怨中國利用逆向工程剽竊俄羅斯軍備，並在國際軍火市場上低價傾銷讓俄羅斯損失不貲，使得中俄軍事合作大幅減緩。

而當習近平於2013年，在普亭視為其核心利益帶的哈薩克宣布「一帶一路」計畫，普亭更是對此深感戒心，認為會影響其於年初發動的歐亞經濟聯盟（Eurasia Economic Union）戰略構想。

但當2014年俄羅斯併吞克里米亞導致受到西方經濟制裁後，普亭改與中國簽下的天然氣等能源合同，也使得原先俄羅斯對中國若即若離的態度有所轉變。雖然俄羅斯還是高度抱怨這個天然氣合同，但在俄羅斯與西方關係已經趨於惡化下，俄羅斯現在有求於中國。而隨著中國經濟持續崛起與俄羅斯經濟的日益惡化，這個倚賴關係就變得更加嚴峻。

這次的俄中峰會聲明，可以發現是俄羅斯遷就中國的多，從中國得到較少。俄羅斯除了承認台灣是中國一部分（延續其蘇聯時代的立場）外，也不再對「一帶一路」表示反對，還公開認同中國的人類命運同體、國際關係民主化等語彙，也配合中國對印太的QUAD及AUKUS提出共同質疑。

相對來說，俄羅斯除了拿到中國對北約東擴的反對外，沒有拿到中國對俄羅斯對烏克蘭主權立場的公開支持，只有讓俄羅斯可藉由這個俄中共同峰會聲明的動作，對外暗示北京不反對／甚至是支持俄羅斯對烏克蘭的立場。當然與2014年針對國際對俄羅斯併吞克里米亞提出的制裁決議，中國在安理會沒投否決而只有棄權的動作相比，這次中國是擺出更朝向支持俄羅斯的立場。

但如果中國對台灣發動軍事攻擊時，我們也不太可能會看到俄羅斯出兵協助中國攻台的情形。只是俄中出現更緊密的戰略協調後，對於中亞、南高加索周邊、以及蒙古、越南、印度等國的戰略影響會很大。特別是直接夾處於俄中的蒙古，可能其悠遊於俄中之間的迂迴空間會大幅減縮。

同樣的情形也會迫使北韓會更急切出現所謂的美朝直接對話，因此透過發射飛彈等來引起美國注意力的動作，其頻率可能會更高。中亞的「斯坦們」五國受到的戰略擠壓也會更清楚，使得「一帶一路」在中亞有可能會出現新的高峰。

但最尷尬的國家，可能會是印度與越南，這兩個與俄羅斯交好，但又高度警覺中國野心的國家。雖然2021年俄羅斯國安戰略，有抬高印度的戰略比重來平衡中國的角色，與2015年國安戰略直接高舉中國的態勢有所不同。

但這次俄羅斯明顯向中國傾斜，遷就中國的作為，肯定會降低越南與印度透過俄羅斯來平衡／牽制中國的能力。當失去俄羅斯從背後平衡中國的選項後，會讓這兩國面臨更強的美中選邊壓力。