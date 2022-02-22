2022/02/22,
國際

俄羅斯突宣布「承認烏東2共和國獨立」，普亭下令軍隊入駐「維和」

俄羅斯突宣布「承認烏東2共和國獨立」，普亭下令軍隊入駐「維和」
Photo Credit: AP / 達志影像

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俄羅斯總統普亭今表示承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，同時下令俄軍以「維和人員」身分，進入烏克蘭東部這兩區。普亭於談話中稱「烏克蘭對我們來說不僅僅是一個鄰國，而是我們自己的歷史、文化和精神世界不可或缺一部分」。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今（22）日在國營電視台發表談話，表示承認烏克蘭東部的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）獨立。同時下令俄軍以「維和人員」身分，進入烏克蘭東部這兩區。

普亭於談話中稱「烏克蘭對我們來說不僅僅是一個鄰國，而是我們自己的歷史、文化和精神世界不可分割的一部分」、「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造的」。

對此，包括英國、美國、法國等國家已要求聯合國安全理事會，針對俄羅斯承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制地區為獨立實體一事，於今天稍晚召開緊急會議。

俄羅斯承認烏東2共和國獨立，派軍入駐「維和」

（中央社）俄羅斯總統普亭今日承認烏克蘭東部兩個分離共和國是獨立實體，接著派遣俄軍以「維和人員」身分進入這兩區。

《法新社》報導，普亭在國營電視台發表談話時說：「我認為，有必要做出一個已經拖了很久的決定，即立即承認頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國獨立和主權。」

​​

《經濟日報》報導，根據英國《金融時報》整理的資料，頓內茨克和盧甘斯克人民共和國是在2014年4月自行宣布從烏克蘭獨立，但幾乎仰賴俄羅斯支援。當時宣布獨立的時間點是俄羅斯入侵克里米亞後。這兩個地區位於烏克蘭東部與俄羅斯交界處，人口約300多萬人，主要講俄語，並且持續從俄羅斯獲得大量財務、人道和軍事協助。

2014年2月烏東頓巴斯戰爭爆發、即當地親俄勢力與烏克蘭政府軍發生交戰後，同年9月在法國和德國斡旋和平談判下，雙方簽訂明斯克協議，達成停火共識。但這場停火讓分離主義者實際上控制烏克蘭頓內茨克和盧甘斯克行政區約三分之一地區，並有一條嚴格的控制線將他們與烏克蘭軍隊隔開。

此後8年，俄羅斯持續提高在這些地區的影響力。俄羅斯官員21日表示，已向約80萬人發放護照與公民身分，同時強調俄羅斯有必要保護他們。​​

俄羅斯出兵烏克蘭
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國營電視台接著播出普亭在克里姆林宮（Kremlin），與烏東分離主義領袖簽署互助和友誼協議。

數小時之後，普亭下令俄軍以「維和人員」身分，進入烏克蘭東部這兩區。

莫斯科當局並沒有提供任何部署的細節或日期，命令僅說「在簽署日期起生效」。

在同一份文件中，普亭同樣下令俄國外交部與這兩個「共和國」建立「外交關係」。

因應此事，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，他已召開國家安全和國防委員會會議，並與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行了緊急會談。

普亭：烏克蘭是不可或缺的一部分

《聯合新聞網》報導，普亭在談話中，抨擊烏克蘭對和平解決方案不感興趣，並以「極端民族主義」、「納粹主義」和「反俄羅斯」等字眼做出批評，他還聲稱「基輔當局正派人襲擊俄羅斯的基礎設施，並試圖將外國拖入衝突」，並堅稱「烏克蘭加入北約的雄心將意味著『對國家的直接攻擊威脅』」。

《紐約時報》《路透社》整理了普亭演說的摘要，普亭在談話中表示：「現代烏克蘭完全是由俄羅斯創造出來的，更精準地說，是由布爾什維克（Bolshevik）共產主義俄羅斯所創造。整個過程自1917年的革命之後就開始了。」、「烏克蘭從來沒有真正建國的傳統。」

普亭說：「讓我再強調一次，烏克蘭對於俄羅斯來說，絕不只是一個鄰近國家，她是我們歷史、文化、精神世界不可或缺的一部份。」

美、法、英等要求安理會緊急會商，聯合國安理會目前由俄羅斯擔任輪值主席國

（中央社）外交人員告訴《法新社》，美、法等多國已經要求聯合國安全理事會，針對俄羅斯承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制地區為獨立實體一事，於今天稍晚召開緊急會議。

相同消息來源表示，根據烏克蘭致聯合國的信，要求召開這次會議的國家，還包括英國、愛爾蘭和阿爾巴尼亞。

聯合國安理會目前由俄羅斯擔任輪值主席國，因此將由他們安排正式會議時間。

在那封信中，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）援引聯合國憲章（UN Charter）和議事規則，要求讓他代表烏克蘭，參加任何相關的緊急會議。

信中同時要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的代表，出席這場緊急會議。

美國駐聯合國代表湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）表示，她支持召開緊急會議。

她在聲明中說：「安理會必需要求俄羅斯，尊重聯合國會員國烏克蘭的主權及領土完整性。」「俄羅斯的聲明不過是場戲，顯然是為了進一步入侵烏克蘭製造藉口。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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