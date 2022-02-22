每場打超過38分鐘全隊最多：史上首位加入台灣職籃的菲裔球員，菲美混血之子布銳克曼表現吸睛

文、攝影：Asuka Lee

現年30歲的Jason Brickman（中文譯名：布銳克曼）是一位菲律賓及美國混血的職業籃球員，在場上打的位置是控球後衛（PG），去年9月他來到台灣加入高雄全家海神隊（Kaohsiung Aquas）， 布銳克曼很快的就用傑出的表現成為球隊主將，並帶領海神隊在T1職業聯盟暫時排名第一。

截至2月8日，目前布銳克曼已經幫球隊打了12場比賽，平均每場上場時間超過38分鐘是全隊最多，此外他平均每場比賽能攻下13.3分，送出8.3次助攻及3次抄截，是球隊外籍總教練喬伊斯（Brendan Joyce）最信任的場上指揮官，喬伊斯甚至在賽後記者會大力稱讚：「我知道菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）超級強大，而布銳克曼就是我們球隊的帕奎奧 ！」

攝影：Asuka 布銳克曼是高雄海神隊的場上指揮官，擔任控球後衛，領導隊友跟對手作戰。

攝影：Asuka 海神隊總教練喬伊斯稱讚布銳克曼：「他的表現就像是我們隊上的拳王帕奎奧！」

菲律賓移民之子，從小立志打進NBA

布銳克曼的母親Elizabeth是一位小兒科醫師，來自菲律賓的邦阿西楠省（Pangasinan），她移民美國之後與一位白人男性結婚並生下布銳克曼。布銳克曼笑說雖然父母都是做醫療工作，但他從小對籃球比較有興趣，也跟許多美國小孩一樣，夢想是打進全世界籃球最高殿堂NBA。

事實上布銳克曼也很具有籃球天份，他的身高183公分在球場上並不突出，但他擁有冷靜的頭腦與優秀的視野，讓他能夠快速且準確的把球傳到隊友手上得分，因此布銳克曼長期以來都擔任球場上的指揮官 ── 控球後衛（PG）的位置。

成年後的布銳克曼就讀紐約的長島大學（Long Island University），他也成為籃球校隊的主將，並曾經兩次在美國大學籃球聯賽NCAA第一級（NCAA D1）獲得聯盟助攻王的頭銜。

畢業後布銳克曼在2014年報名參加該年的NBA選秀會，但NBA的選秀環境實在太競爭了，最後他不幸落榜，還好美國以外還有很多國家有職業籃球聯盟，他決定出國打球賺錢。

攝影：Asuka 趁著暫停時間，布銳克曼與台灣籍隊友溝通球場上的戰術。

遊走世界各國的「籃球浪人」，因緣際會加入台灣球隊

告別美國家鄉後，布銳克曼先後在俄羅斯、德國、馬來西亞、泰國的職籃球隊打球賺錢，2019年也曾經回到母親的故鄉菲律賓打球，布銳克曼笑說，母親那邊的親戚成為他在菲律賓打球時的忠實啦啦隊。

直到去年年中，台灣成立T1職業籃球聯盟，新創立的高雄海神隊正在尋找優秀的外籍球員，而布銳克曼此時也有意來台灣發展，於是海神隊便用「亞洲外援」的方式，與布銳克曼簽下合約讓他加入球隊，布銳克曼也締造歷史上第一位加入台灣職籃的菲律賓裔籃球員的記錄。

去年12月18日，筆者我與菲律賓新住民黃琦妮獲得海神隊邀請，前往球隊的主場高雄巨蛋觀看比賽並訪問布銳克曼，這天是海神隊的主場開幕戰，高雄市長陳其邁也出席擔任貴賓，球場坐滿了觀眾，球賽氣氛非常熱烈，布銳克曼在這場比賽的得分不多，但他依然做好「場上指揮官」的角色，帶領球隊以108-67獲得壓倒性勝利。

攝影：Asuka 防守時，布銳克曼（5號）的任務也是要盯住對方的控球後衛。

賽後記者會結束時，我與黃琦妮有機會跟布銳克曼聊了一下，他的臉看起來相當年輕、不像是30歲的人（我覺得他看起來像是一位大學生），而且布銳克曼非常友善，他配合黃琦妮的請求錄了一段抖音影片，講話的方式很溫和，跟他在球場上拼戰的樣子很不一樣。

攝影：Asuka 布銳克曼對我們非常友善，他配合黃琦妮的請求，錄了一段抖音影片。

布銳克曼對我們說，他知道高雄市有很多菲律賓移工，而他自己也是一位遠離故鄉、遠離父母，長期在海外工作賺錢的人，他非常了解移工的辛苦，他自己也常常感到鄉愁，懷念起母親在家裡做的菲式燉肉（Adobo）。

「籃球是菲律賓人最喜歡的運動，既然我有菲律賓血統，我希望能用籃球來凝聚國內國外的菲律賓人的心。」布銳克曼這樣說道。

攝影：Asuka 布銳克曼的名字及照片跟其他隊友一起懸吊在球隊主場的上方。

高雄海神隊本季共有30場比賽，賽季到4月底才結束，因此如果您想要進場支持布銳克曼，可以去高雄海神隊的官網查看賽程表，有比賽的時候直接去球場買票就可以了，非常方便，布銳克曼很期待聽到來自您們的加油聲！

攝影：Asuka 高雄海神隊是一支新創立的球隊，非常需要球迷支持，布銳克曼希望他的好表現能讓菲律賓移工/移民買票進場看球。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範