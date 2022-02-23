垃圾可以是文物？更有意義的發問是：垃圾如何幫助我們理解一個社會？

文：董昱

看到YouTuber淨山的新聞以及網友的回應，決定借題發揮，談談「垃圾作為文物」的觀念。茲事體大，網路上也有強者針對這批酒瓶可能的價值進行評述。我可以分享的，是從當代考古學的角度出發，談談目前英國的經驗，以及台灣未來可以做的事情。

警語：如果您正好在吃飯，以下可能有一些不適合搭配餐飲的照片，請斟酌服用。

垃圾可以是文物？

許多人看到新聞的第一個反應，就是為什麼前人的垃圾可以是文物，這些東西對於今天來說，有什麼用？事實上，過去的人留下來的東西、或是考古學家的發現（finds），不一定就是「文物」。世界各國對於什麼是受到法律保護的文物都有清楚的規範，我國的文資法其實也有「古物」這個類別。不論規定為何，「物」與「文物」在法律上最重要的區別，在於文物是否有「價值」（value/significance）。

這裡的價值指的不只是金錢上的價值，而是包括廣義的意義；比如：增進我們對於過去的理解、很少見、很特別。而價值認定的過程不僅需要專業的學術研究，有時也需要公民的參與和討論（尤其是一些有爭議的發現）。總而言之，從「發現」變成「文物」需要一個嚴謹的過程。

霞喀羅古道上的酒瓶是否有經過這個過程，我目前沒有查到相關的資料，雖然這不代表這些東西不具有價值，我在資料缺乏的情況，也不想先入為主地去認為他有／沒有價值。我最後會談對於這樣的東西可以怎麼做，但為了避免不必要的混淆，必須先做這個澄清。

那麼，古代人的垃圾可以是文物嗎？答案是肯定的。而且不只是垃圾，屎尿也可以，黃金變黃金並不是神話。一個很顯著的例子，就是英國約克（City of York）的維京大便。

2000年，約克市迎來了一個近50年來最重大的開發案，預計將市中心東北側的一大片土地開發為現代住宅。這個區域過去是維京人活動的範圍，因此開發前必須交由專業的考古團隊進行挖掘，而挖掘的成果最後就進入了當地的「維京中心」（Jorvik Centre）。

這個維京中心根本是一個小的環球影城，裡頭類似雲霄飛車的軌道載著遊客，體驗維京人的歷史與故事。而該中心最受到歡迎的收藏，就是一坨保存完整的維京大便。透過儀器檢測這坨屎的成分，我們得以了解維京人的飲食習慣，是研究維京社會文化很重要的證據。更厲害的是，他為約克帶來了大量的觀光人潮，也從此徹底翻轉了這座城市本來的風貌。萬人空巷，全是為了一坨屎。

或許是食髓知味，約克的博物館開始默默地走上一條屎尿路線。約克郡博物館（Yorkshire Museum）也對外展出了羅馬人過去在約克蓋的糞池——裡面的排泄物、還有廚房的廚餘。

這些屎尿和垃圾，讓今天的我們可以了解當時的羅馬士兵的飲食習慣。關於羅馬人還有一些有趣的傳說，就是社會上層的羅馬人家裡會有好幾個飯廳；他們開趴的時候，會在一個飯廳吃飽之後集體催吐。所有人把東西都吐完之後再去下一個飯廳吃第二餐。因為他們認為食物最美味的時刻，就是入口的瞬間，吃下去之後就沒有用了。如此有趣又荒謬的行徑，全部都是從房子排水孔中發現的嘔吐物化石推論出來的。這坨嘔吐物化石目前在義大利，可惜目前還沒有機會一睹芳澤。

回過頭來說垃圾。如果屎尿都能成為具有價值的文物，垃圾其實也有相同的潛力。垃圾反映了社會的物質文化、有些時候甚至可以看到工藝的實力、甚至社會狀態。垃圾如果出現在不該有垃圾的地方，也有機會成為有趣的爭論。

此外，我們其實不知道這些東西對於過去的人來說是不是真的是垃圾，所以詮釋的時候，一定需要搭配其他的史料和證據。舉例來說，約克大教堂（York Minster）中世紀的男子宿舍，曾經發現使用過的裁縫工具，有人認為，這些被拋棄的工具，反映了當時男性修士必須自己修補衣服；但也有人認為這可能是有人偷帶女生回宿舍時留下來的遺物。不論答案為何，垃圾和屎尿都必須經過研究和小心的比對，才有可能成為具有價值的「文物」。

看到這裡，讀者或許心中會有個疑惑：我們今天的垃圾，對於未來的人來說，難道也有可能成為文物嗎？答案是肯定的。如果要保存的話，具體來說可以怎麼做呢？

「垃圾」也是一種「當代採集」

「當代採集」（contemporary）是一個1980年左右，在博物館圈開始興起的領域。當時的博物館為了想要吸引更多人來參觀，開始收藏一些「可能對未來有價值」的物品。像是世界盃足球賽的獎盃、流行音樂唱片、甚至迷因、電玩遊戲、智慧型手機......等。

在Covid-19疫情期間，更有許多博物館以許多有創意的方法，試圖保存疫情期間的社會狀態。像是英國的Science Museum就收藏了英國第一劑瓶裝的AZ疫苗；倫敦運輸博物館（London Transport Museum）則是收藏了地鐵和公車司機的日記，還有口述歷史；V&A博物館也收藏了小朋友的手繪彩虹。

透過當代採集，博物館和考古學家希望讓觀眾可以用不同的視角，理解我們現在的社會和處境。

「垃圾」也是當代採集的主題之一。尤其在工業化大量生產的時代中，當代人生產的垃圾數量是非常可觀的。最著名的收藏，大概就是Museum of London曾經收藏和展示的「Fatberg」。具體來說，Fatberg是下水道的淤積物，主要成分就是家庭廢水、油脂、毛髮、與垃圾。