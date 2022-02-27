「金錢＝成功」已經過時——把自己的事做到卓越，才是新時代所需要的成功

文：王木木｜人生研究所

沒人不想成功，成功人士的故事告訴我們：成功了，人生就幸福了。但是，「成功」到底是什麼呢？

前陣子在臉書看到一則貼文，年薪700萬的外商主管，要開一個「百萬年薪衝刺班」，希望學員複製他的成功。

他大方公布過去10年的薪水漲幅作為噱頭，根據他的描述，剛畢業的月薪28k，將近30歲時，跳槽到外商，月薪超過18萬，年薪超過700萬。

文末還附上一句頗具侵略性的hashtag：「#用薪水打臉看不起你的人」。

看起來是很成功的人生，對吧？但是，只有年薪幾百萬的人生，才叫做成功嗎？難道年薪沒有破百萬，就是失敗者，就要被看不起嗎？

新聞會過時，流行會過時，科技也會過時，你有沒有想過，「成功」也會過時？

本文與你分享：

成功的定義是什麼？怎麼來的？

做「自己的事」，才是成功

別再複製別人的成功

成功的定義是什麼？怎麼來的？

貨幣還沒發明之前，食物是人類最重要的生存資源，而糧食不能穩定供應的稀缺性，推動人類從採集打獵，進步到定居農耕，再到工業發展，進入當代文明社會。

在這個過程中，人類發展出一套「階級」：擁有越多生存資源，就擁有更多支配的權力：交配、分配資源、奴役其他人類，也就是「高人一等」。

這個階級制度，過去曾經非常外顯，歷史上的封建和集權文化，幾乎依賴階級制度才得以發展。雖然隨著人權意識抬頭，階級制度不再外顯，但它並沒有消失，反而內化成一種「個人和社會的契約」。

貨幣被發明且廣為流通之後，取代了食物和其他生存資源，原有的階級制度，變成擁有越多貨幣，就屬於高人一等的層級。

到了現代的知識經濟文化，判斷一個人屬於哪個階級、是否成功，最簡單粗暴的判斷方式，就是他的薪水。

「金錢＝成功」已經過時

在上個世代，獲取金錢和薪水最好的辦法，就是拋棄自己，在企業內奉獻生命中生產力最好的年華，就能得到一筆可觀的退休金，為自己的人生畫上成功的句點。

但是到了資訊爆炸的數位時代，我們看見上個世代的成功模式，造成很多心靈問題：過勞、焦慮、個人生活與工作失衡、犧牲健康⋯⋯等等。

這樣的人生，是成功的嗎？只怕還走不到領退休金、畫上句點的那一刻，就先被壓力壓扁了。資訊太多，選擇太多，人生的樣貌越來越多種，為什麼成功卻只有一種定義？

「金錢等於成功」的觀念已經過時了。蘋果每年都推出新一代iPhone，成功的定義也需要版本更新。

新時代的成功——「自我實現」

美國的非營利組織「個體機會中心」（Populace）在2018年做了一項調查，在3000名受訪者中，只有18％的受訪者同意財富與權利等於成功人生，40％的人認為，他們更重視「個人的快樂和成就」。

隨著科技發展，資源不再稀缺，甚至到了過剩的程度。人們發現，金錢只能滿足馬斯洛需求理論中，底下四個需求：生理需求、安全需求、社會需求和尊重需求。

而新時代的成功，就落在金字塔頂：「自我實現的需求」。

Photo Credit: 人生研究所

做「自己的事」，才是成功

根據馬斯洛的說法，自我實現的定義是：「實現個人理想與抱負，最大程度地發揮個人能力」。哈佛大學教育博士陶德．羅斯（L.Todd Rose）訪談許多熱愛工作，且認為自己活得很有意義，已經自我實現的人們，包含天文學家、裁縫師、花藝師、沙發維修師⋯⋯等等。

陶德博士為這個研究下了一個結論，把自我實現描述得更具體：

自我實現，就是把自己的事做到卓越。

他發現這些充滿熱情的工作者，並不把「工作」當成「工作」，而是在做「自己的事」：自己熱愛、想做、想要更進步的領域，不只是在組織裡幫雇主做事，混口飯吃。

訪談中出現的關鍵字包含了：使命感、工作熱忱、對自己很驕傲、真誠地生活、活出天職，有的受訪者還羞赧地說：我正在活出夢想。

同時，這些受訪者都在各自的領域發光發熱，有所成就。驅動他們的不是金錢，而是興趣，驅使他們不斷投注熱情，提升專業。當興趣變成專業，再和生計結合，就能帶來很不錯的收入和名聲。也就是說，收入是把興趣做到卓越的副產品。

成功的自我實現：只有高中學歷的天文學家

Photo Credit: MarsFCO ＠Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 珍妮・麥珂米克

紐西蘭的珍妮・麥珂米克（Jennie MacCormick） 是一位享譽國際的天文學家，截至目前為止，她已經發現超過25顆行星，發表超過20篇刊登在權威期刊的論文。

但是讓麥珂米克和其他受過正統科學訓練的天文學家不同之處，是她連張像樣的大學文憑都沒有，而她發現25顆行星的觀測站，是她用別人不要的設備、生鏽的器材，親手搭建出來的。

麥珂米克原本的人生，離成功非常遙遠。她成長於一個單親家庭，為了維持家計，她15歲就輟學，在馬廄當清潔工。21歲，她也成了單親媽媽，在速食店工作，勉強養或自己和兒子。

25歲某一天，她到偏遠的鄉下拜訪親戚，親戚塞給她一個望遠鏡，叫她欣賞一下鄉下才看得到的銀河。當她看見銀河的那一刻起，她就一腳跌進天文的世界——儘管她對星星和天文一無所知，但是那些星星實在是太美了，「我好想知道關於星星的一切！」

在那之後，她努力自學天文知識。因為沒有什麼教育資源，她用最便宜的方式學習：到天文館聆聽免費講座，然後自己動手做，慢慢精進自己的觀測功力。

Photo Credit: MarsFCO @Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 麥珂米克在自家後院搭建的觀測站。在接受許多研究團隊的捐助後，變得很有規模。

1999年，她在自家後院，用簡陋的設備搭建了自己的觀測站。五年後，一個沒有天文背景的素人，用一種「重力透鏡效應」的複雜觀測技術，發現了一個新的行星；過幾年，她又發現一顆新的小行星，她把這顆小行星命名為「紐西蘭」。