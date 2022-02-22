基隆捷運預計2032年通車至八堵，南港站將成為台鐵、北捷、高鐵、基捷「四鐵共構」樞紐

行政院長蘇貞昌今（22）日宣布基隆捷運定案，經費從80億提高到425億元，未來將一共有13個捷運站，運量從本來一小時5000人提高到1.5萬人。今日行政院拍板後，基隆捷運將進入環評程序，經過大約一年的時間，預計明（2023）年啟動都市計畫變更，預定2032年4月通車。

交通部鐵道局表示，為提供基隆地區通勤捷運服務及分流台鐵運輸壓力，讓基隆捷運與汐東捷運整合銜接大台北捷運，「基隆捷運計畫」現階段先以八堵站為端點，路線自南港站至八堵站，民眾可在南港站轉搭高鐵及台鐵，銜接環島軌道路網，也可在南港展覽館站轉搭文湖線及板南線，銜接大台北捷運路網。

而捷運八堵站月台則緊鄰台鐵八堵站，旅客可經由地下連通道轉乘台鐵，便利兩大系統無縫轉乘，並設置跨站天橋，便利前後站旅客進出捷運及台鐵站。

蘇貞昌上午視察基隆捷運計畫時表示，基隆捷運不只關係基隆，北北基整個生活圈的日常生活、通勤工作、假日觀光都很重要。總統蔡英文上任就指示納入前瞻建設，經過多年來基隆、台北、新北一起討論，今天特別到基隆來宣布定案的好消息。

蘇貞昌說，不只是輕軌變捷運，路線有共識，經費從80億提高到425億元，而中央負擔7成7，達327億元，其餘三個縣市也都合理分擔。中途全部設13個捷運站，運量從本來一小時5000人提高到1萬5000人，是最最不簡單。

蘇貞昌表示，基隆捷運今天拍板定案，基隆人可以到台北市，可以直接到高鐵站，汐東線也因為今天的拍板，線合理延伸有非常有機會。這條路線現在在交通部，希望早日審查通過。

基隆捷運路線圖出爐：如何轉乘北捷、高鐵、台鐵？

基隆捷運分兩階段興建，第一階段為南港到八堵，共有13個站，基隆往台北分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站（1）、保長坑站（2）、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站，全長16.05公里，興建經費新台幣425億元。

基隆捷運台北段路線，未來將在南港展覽館站共構、可接文湖線，南港站將成為結合了高鐵、台鐵、北捷板南線、基隆捷運的四鐵共構站。未來基隆人可以直接搭到高鐵南港站，再轉乘捷運板南線到台北。

新北的部分，基捷在汐止路段也會和汐東線整合，在汐止區公所共站，完工後從台北進基隆可在八堵站轉乘台鐵。

今日行政院拍板後，基隆捷運將進入環評程序，經過大約一年的時間，預計明年啟動都市計畫變更，預定2032年4月通車。

基隆捷運第二階段為八堵到基隆，交通部長王國材去（2021）年曾表示，第一階段由南港做到八堵，然後從八堵後轉運，讓基隆市民先習慣在八堵轉乘捷運；至於第二階段「可能是10年以後的事」，希望等到第一階段做完並且營運一陣子後。

根據交通部鐵道局，基隆捷運在自動運轉下，車速會比原本規劃的基隆輕軌快，車速依不同區域而定，但發車間距可望由原本五分鐘，縮短到三分鐘以內。

基隆捷運定案 林右昌：為進步發展再注強心針

基隆市長林右昌則表示，基隆捷運過去一直很難推動，最主要有三個障礙：第一，這條路線跨了三個城市，而基隆又是唯一一個非直轄市的城市；第二，基隆捷運建設龐大，基隆市政府無法單獨負擔，必須由中央強力支持；第三，捷運建設高度專業，基隆市沒有捷運局也沒有相關人員編制與專業。

林右昌強調，若沒有這三個條件配合的話，基隆捷運難以成功，必須由中央單位或直轄市的能量才能順利的推行，這也是他上任後，一直積極在思考如何解決的三大難題。

林右昌說，歷經蔡英文總統以及行政院對捷運輕軌案的支持，之後又有前交通部長林佳龍和台北市長柯文哲、新北市長侯友宜和自己的四長會議，達成歷史性三個城市的共識跟整合，並提升為中運量系統；在這個過程中，有總統與行政院的全力支持，並由中央交通部主導，順利取得北北基三個城市的共識，且由中央負擔絕大多數的經費，三個城市則分攤部分金額，得以讓基隆捷運順利推行。

Photo Credit: 基隆市政府

林右昌說，「基隆捷運」不僅解決短期交通服務的需求，長期而言，對整個以基隆為核心的基隆河谷廊帶、東北角等大基隆地區的產業和經濟發展的民眾福祉會有大幅提升；而對於整個北北基桃大台北首都圈的都會機能，還有基隆城市的進步發展，包含北五堵國際研發新鎮的推動、基隆港市的再生也再注入一劑強心針。

柯文哲：不相信經費只有400多億

除了之前重批基隆捷運是騙局，台北市長柯文哲今天上午出席活動時再指，蓋捷運費用相當貴，台北市捷運環狀線六個工程標，全部流標兩次，後來追加90億元又流標，所以現在工程費用絕對比你想像困難，不太相信只要行政院說的425億。

為此交通部長王國材受訪時表示，汐東線已跟基隆捷運整合，基隆捷運有些路段經費由汐東線分攤。汐東線本身經費也降低。

新北市長侯友宜則表示，基隆捷運對新北市民與大台北居民都是共好，樂於接受。尤其，基隆捷運通過汐止區進入台北市南港區，經過新北市的部分，市府會承擔與盡到興建過程應盡的責任，讓基隆捷運銜接基隆、台北，彼此共好。

侯友宜也說，捷運汐東線（原汐止民生線）已經講了20年，大家等很久了，拜託行政院長蘇貞昌，既然重視基隆捷運也希望重視汐止居民殷殷期盼的汐東線捷運，快速核定。

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