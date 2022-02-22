2022/02/22,
國際

英首相強森宣布「與病毒共存」：24日起解除所有防疫限制，將COVID-19視為流感

英首相強森宣布「與病毒共存」：24日起解除所有防疫限制，將COVID-19視為流感
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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英國首相強森宣布「與病毒共存」政策，英國24日起取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。強森強調，如今防疫應由「政府限制、干預」邁向訴諸「個人責任感」。

英國首相強森（Boris Johnson）宣布「與病毒共存」政策，英國24日起取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。強森強調，經全國上下2年努力，如今防疫應由「政府限制、干預」邁向訴諸「個人責任感」，在不喪失自由、維持緊急應變能力的前提下，保護自己和他人。

我國流行疾病學專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉，亦曾於臉書發文，指人類並沒有可以選擇是否與病毒共存的自由，因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的屬性，已先天性的注定了要「與人類共存」的必然終點。

英國24日起解除所有防疫限制，將COVID-19視為流感

（中央社）英國首相強森昨（21）日宣布「與病毒共存」政策，除了持續以疫苗為第一線防禦工具，24日起取消確診後的強制隔離以及接觸史追蹤、進入公共場所前檢查篩檢結果等限制措施。

強森指出，儘管在4月1日以前，確診民眾最好還是待在家、不要輕易外出，但在那之後，政府將鼓勵民眾「自我約束」，就算有症狀亦然，一如對待流行感冒的態度。

強森昨天在國會報告政府的「與病毒共存」規劃。他強調，經全國上下兩年努力，如今防疫應由「政府限制、干預」邁向訴諸「個人責任感」，在不喪失自由、維持緊急應變能力的前提下，保護自己和他人。

他說：「我們不需動用法律強迫民眾為他人著想。」

他提到，受惠於成功的疫苗政策，儘管冬季出現Omicron變異病毒株嚴峻疫情，英國仍能維持開放，這有助英國的經濟成長速度，在去（2021）年領先其他七大工業國集團（G7）國家。

官方數據顯示，英國有超過66％的12歲以上民眾，已接種3劑COVID-19疫苗。根據新規範，免疫力特別弱以及75歲以上老年人等高風險族群，可在施打第3劑後，間隔3個月以上施打第4劑。

強森宣布，政府將不再要求已完整接種、但有密切接觸史的民眾連續7天每天採檢，並將對未完整接種、但有密切接觸史的民眾取消自我隔離規定。

英國政府提供大量、且容易取得的免費快篩工具，但這也造成財政負擔。強森昨天說，2020－2021財政年度的檢測、追蹤和隔離相關預算，超越內政部整年預算，今年1月的相關支出更高達20億英鎊。政府因此決定「降載」，包括自4月1日起取消對大眾實施的有症狀及無症狀免費採檢，僅老年人及其他高風險族群，可持續實施有症狀免費採檢。

在國際合作抗疫部分，強森提到，英國將履行承諾，在今年6月前再援贈各國1億劑疫苗，以達成去年設定的在一年內援贈全球10億劑疫苗的目標。此外，政府將持續支持國內相關研發工作，並確保取得新療法、疫苗和其他預防工具的各式管道。

強森說，疫情不會突然消失，因此那些期待在抗疫之戰「徹底結束」前都不要取消防疫限制的人，是在長期限制英國民眾的自由，而他領導的政府「不相信這是正確、或是必要的作法」。

強森說：「防疫限制給我們的經濟、社會、精神健康及孩童生活造成龐大成本，我們不需再付出這樣的代價了。」

首相辦公室指出，COVID-19將被視同為流行感冒等傳染疾病，政府給民眾的防疫建議也將比照辦理，例如確保室內空氣流通、在擁擠或密閉空間戴口罩、多洗手等。此外，4月1日前，確診民眾最好在家隔離至少5天，直到連續兩天篩檢結果陰性為止。政府未來將陸續發布新的防疫政策施行細則。

何美鄉：COVID-19病毒的屬性，注定病毒「與人類共存」的必然終點

流行疾病學專家、中研院生醫所兼任研究員何美鄉，亦曾於1月22日在臉書上發文，支持此刻是台灣逐漸邁向不可避免的社區傳播的好時機。

何美鄉寫道，人類並沒有可以選擇是否與病毒共存的自由，因為COVID-19的屬性，已先天性的注定了要「與人類共存」的必然終點。

何美鄉指出，COVID-19感染後不能終身免疫，病毒可重複感染一個人。疫苗也不能堵絕病毒傳播，即便接種了疫苗，有些人還是會被感染。所以病毒會一直傳播，只是哪一株變異株，或快慢而以。因此COVID-19「已經成為第五種與人類共存的冠狀病毒，它將不會消失。這是我們必須接受的事實。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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