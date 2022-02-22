高中早自習、第8節禁考試預計9月上路：教育部擴大禁令，國中小也適用

教育部15日表示，預計今年9月開始，在全國高中實施「延後到校」新制，不但不強制學生在早自習前到校，更禁止校方在早自習、第8節課後輔導安排考試。教育部長潘文忠更在昨（21）天宣布擴大禁令，表示早自習、第8節禁考試的規定，也同樣適用至國中小。

預計9月份禁止早自習考試：擴大適用至國中、小

（中央社）教育部長潘文忠21日表示，為增加高中生自主運用的時間，已研議限制每週朝會次數，早自習和第8節課後輔導不得用考試強迫學生參加，預訂111學年度正式實施。

網友於民國109年12月在公共政策網路參與平台提案，將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，吸引萬人附議。教育部日前宣布，高中第1節課前的早自習時間會朝減少例行性朝會次數、規定不能考試等方向著手，第8節課也會規範不能舉辦納入學業成績評量考試。

潘文忠21日出席「111年表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時提到，教育部針對此議題已討論多時，蒐集多方意見，國教署也召開線上公聽會，邀相關團體和專家學者會商，目前已有高度共識。

在高中部分，潘文忠指出，將修訂相關規定，朝向限制每週朝會次數，並限制第1節課前的早自習時間和第8節課後輔導禁止考試來強迫學生參加，以提升學生自主規劃運用時間，目前正在和縣市政府做最後會商，預計3月初公告方案，自111學年度正式實施。

潘文忠提到，學生每天在校高達8、9個小時，有些學校還用早自習或第8節課來考試或列入學業成績，讓學生不得不參加，因此希望修訂相關規定，培養高中學生自主規劃能力，也讓兒少有更多休息權；至於早自習和第8節課後輔導不得進行考試的部分，國中小也會適用。

國中小早自習禁考試，校方、學生怎麼看？

《TVBS》報導，國中小也禁止在早自習、第8節考試，對此長安國中校長余國珍表示，「從考試和教學時間上取得平衡是一大難題」，而他也認為，不少學校是因為升學考量，才透過考試讓學生複習。因此不讓學生用會考成績來當作升學依據，才能真正減輕國中生的升學壓力。

另一方面《TVBS》也引述學生說法，指出有些國中生認為，取消早自習考試，可以得到更多睡眠時間。不過另外也有國中生認為，小考的安排反而能協助規劃複習進度。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範