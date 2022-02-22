各大網紅聚集地，全台最美瑜珈館「Rinascita Studio.信義館」隆重開幕！

全台最美瑜珈藝術館「Rinascita Studio.信義館」在本月19日隆重開幕！各大藝人網紅紛紛現身支持，包含大胃王女神千千、玉兔、 小優、鄭羽凡亞亞、夏子薇、 巫苡萱、林襄、短今、林吟蔚等人，全場仙氣爆棚，其中多位網紅更是學生之一；此外，擁有深厚舞蹈功底創辦人Amber，更於當天現場超實力演出「空中環」，在空中展現透過力與美結合的優美姿態，驚豔全場！現在開幕也推出一系列多元嶄新的課程，不管大人、小孩都可以輕鬆找到屬於自己的最佳課程，提供忙錄的都市人們質感生活體驗，釋放平日疲憊已久的身心靈！

Photo Credit: Rinascita Studio.信義館 創辦人Amber 空中環演出

Rinascita在義大利文為「重生」之意，也是品牌希望傳遞給學員的重要理念，在課程規劃上由具有數十年舞蹈功底的創辦人Amber親自操刀設計，因為重視教學品質因材施教，採小班制親自指導，並規劃多樣創新的課程內容，除了經典的瑜珈課程像基礎地板瑜珈、空中瑜伽之外，也結合不同的元素推出光影空環、光影舞綢、芭蕾瑜伽、冥想瑜伽等全方位的課程，讓學員鍛鍊外在體態的同時也修養內在心靈，也因此吸引到眾多網紅、藝人報名上課，包含簡廷芮、張甯兒、Albee、房思瑜、黃沐妍、夏子薇、巫苡萱、林襄、短今等人。

Photo Credit: 簡廷芮 IG

有別於傳統機能性的運動空間，Rinascita Studio重視的是提供每個人最弛放的身心靈體驗空間，從體驗出發，精心規劃光線、環境、佈置等細節，以全白極簡風格為設計主軸，大部分區域都使用了圓弧造型，大片採光玻璃窗再加上有著完美S形窗簾，進入彷彿置身藝術館，巧妙運用空間、色彩、燈光等不同層面的設計，啟動身心靈與空間的連結，重金打造最舒適放鬆的場域。

Photo Credit: Rinascita Studio.信義館

創辦人Amber在學習、教導空中瑜珈的旅程中，不斷地體會到「重生」的意義 。無論是每次下課前 , 包覆在掛布裡與自己身體對話的「大休息」; 都象徵著 一個全新的開始，也期望自己可以透過每一次的課程帶給一位學員重生的體驗，提供忙錄的都市人，不一樣的質感生活體驗，釋放平日疲憊已久的身心靈！

幕後花絮精彩片段

Rinascita studio